La granja al día

Los precios de las hortalizas al mayoreo en Brasil.

Precio del tomate llega a los tres dígitos.

Por tercera semana consecutiva, el tomate ensalada de Larga Vida se valorizó en la CEAGESP. Entre los días 25 y 29/03, el fruto fue comercializado a R $ 92,18 ($u 830) por caja de 20 kg (+ 7,18%).

También hubo alza en los demás mercados mayoristas. En Belo Horizonte el producto fue vendido a R$ 82,19 por caja (+ 14,86%)

En todos estos lugares, los precios alcanzaron R $ 100,00 ($u 900) por caja, siendo que en la central carioca, el lunes (25), algunos mayoristas vendieron la caja por R $ 120,00 ($u 1.080). A pesar de las altas cotizaciones, tomates sin manchas, firmes y sin problemas con acidez o grietas, son difíciles de encontrar. Para los próximos días, todavía deben persistir estas características, lo que puede mantener valorado el tomate 3A.

Las cotizaciones de cebollas vuelven a subir en el sur

Paralización de la cosecha en el nordeste es uno de los motivos

En la región sur del país, hubo un aumento de las cotizaciones de cebolla en el transcurso de esta semana. Esto puede ser explicado por la paralización de la cosecha en el Nordeste debido a las fuertes lluvias en los últimos días, que redujo el volumen nacional. Además, la oferta en Ituporanga (SC), así como en Lebon Régis (SC), ya está bastante reducida, reflejando positivamente en las cotizaciones.

La media de precios al productor en Ituporanga se situó en R $ 1,80 ($u 16,20) por kilo, alza del 5% frente a la semana pasada. En cuanto a la calidad, bacteriosis y carbón siguen siendo recurrentes en las variedades de bola precoz y criolla. En cuanto a las importaciones argentinas, las solicitudes de mercancías se intensificaron esta semana para abastecer el mercado interno.

Además, cebollas chilenas también están siendo comercializadas en la frontera de Porto Xavier (SC), pero estas presentan excelente calidad y precios más elevados, no compitiendo directamente con el bulbo nacional. La cebolla argentina fue comercializada a R $ 54,00 ( $u 486) saco de 20 kg.

Calor y lluvia continúan afectando la producción de zanahorias

Aún con el aumento de la productividad, el clima afecta la calidad

La calidad de las zanahorias es un problema recurrente en las labranzas mineiras en esta época del año, debido al clima cálido y lluvioso. En esta semana (25 a 29/03) los problemas con ¨mela¨ permanecieron perjudicando la producción, y productores relataron que parte de las compras fue devuelta debido a las malas condiciones de las raíces.

Sin embargo, la productividad no fue tan afectada como en el mes anterior y el ingreso en marzo fue de 50,2 t / ha, un 23% mayor frente a febrero. Con la calidad limitada y mayor productividad, los precios cayeron en São Gotardo (MG) y la caja de 29 kg de zanahoria «sucia» fue comercializada a R $ 29,00 ($u 261), un 7,9% menor comparado con la semana anterior.

Además, debido al final del mes, las ventas no son buenas. La expectativa es que el próximo mes todavía haya problemas relacionados con la sanidad de las labranzas, pues las lluvias fueron constantes hasta esta semana. En abril, la previsión es de menor volumen pluvial, lo que debe seguir favoreciendo la productividad.

Para la próxima semana (31/03 a 06/04), se espera que las lluvias disminuyan expresamente: el volumen pluviométrico es de apenas 29 mm, conforme a Climatempo. Por lo tanto, las raíces que están actualmente en desarrollo no deben ser perjudicadas, y el rendimiento de los lotes que serán cosechados después de abril también deben ser favorecidos.

Los precios de las papas suben un 14% en marzo

Los factores que contribuyen para al escenario

El mes de marzo fue animador a los paperos en cuanto a los precios: la papa estándar Agata especial fue comercializada a la media de R $ 165,83 ($u 1492) por saco de 50 kg en los mayoristas paulistas, alta del 14% frente a febrero (R $ 145,59 por saco). El motivo principal es que buena parte de la cosecha de las aguas ya fue cosechada. Además, problemas en la productividad, debido al aumento de las temperaturas y exceso de humedad, también resultaron en menor volumen. Al sumado a ello, los factores que controlaban la oferta hace algunos meses, también continuaron interfiriendo – reducción de área en la temporada y adelanto de la cosecha (evitando que los cultivos alcanzase el máximo potencial productivo).

PERSPECTIVAS – Para este mes, la expectativa es que los precios sigan elevados, ya que la oferta debe seguir baja. Entre las regiones que se encaminan hacia el final de la cosecha de las aguas, las plazas del sur de Minas Gerais deben reducir las actividades en abril.

En el Cerrado Minero, debido al retraso en la siembra, gran parte de la cosecha debe concentrarse en este mes. Agua Dulce (SC) y Guarapuava (PR), a su vez, también intensificar sus actividades.

Mercado.

informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios

Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C. A.M.M.), a saber:

Lunes 1 de Abril del 2019: Si bien algunos referentes expresaron una mejoría con respecto a la semana pasada, la actividad comercial continúa con cierta retracción. Aumentaron significativamente los precios de: perejil, berenjena, chaucha Chata y uva. Descendieron los precios de: morrón Rojo, zuchini, brócoli y chauchas cilíndricas. Como novedad se registraron ingresos de Kiwi nacional de reciente cosecha, cotizando para los calibres chicos alrededor de los 60 $/kg

Dificultades en un mercado europeo de cebollas parado y caro

El mercado de la cebolla se caracteriza actualmente por ser un mercado parado y caro. «La demanda es muy limitada y los precios al productor son muy altos. Como consecuencia, algunas empresas de envasado han paralizado sus actividades, porque simplemente no hay nada que ganar», señala Martijn van Damme, de Dacomex (Sint-Maartensdijk, Países Bajos).

¨Para las mejores cebollas, se pide tanto dinero que casi ningún destino está interesado; hay alternativas más baratas disponibles en todas partes».

«Por las buenas cebollas, actualmente se paga de 40 a 46 céntimos al agricultor con un precio por bala para la clasificación mediana de alrededor de 43/44 céntimos. Los lotes de calidad ligeramente inferior vendidos a Europa del Este tienen precios de entre 30 y 35 céntimos», dice Martijn. «De momento, hay suficientes lotes de buena calidad. Sin embargo, se están realizando muy pocas transacciones».

Emilio Gancedo