Consultado Italo Tenca, delegado ante JUNAGRA por el Salto Hortícola, de la sesión de este lunes de la Junta Nacional de la Granja, nos hablo de cuáles fueron los temas del día, en particular de la situación del caso DIGEGRA en el manejo del Fondo de Fomento de la Granja que amerito una acción judicial por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Tenca nos decía ¨la semana que viene hay un tema puntual de comité de cada una de las gremiales. Comisión Nacional rompió el esquema con una nota muy fuerte la semana pasada. Y ahora quedo para la próxima reunión que cada gremial marcaran la postura de cada una, considerando que el Ministerio tomo tres posiciones; una, una investigación interna; otra, retirarle las firmas a quienes las tenían para la firma de los desembolsos e hizo una denuncia penal¨.

Añadió que ¨después nos reunimos todos los integrantes de la Junta y decidimos que hay que ir más allá. Pedir más información al respecto, montos, montos que están juego, el tema de las personas lo dirá la justicia, queremos saber más, datos del Fondo mas puntualmente, como fue la maniobra. Y eso nosotros como delegados ante la Junta creo que nos corresponde por lo menos saberlo, después veremos lo que sale hacia afuera. Nosotros como representantes de la gremiales que votamos los fondos en la junta nos merecemos saber eso¨.

Seálo que ¨quedo para el próximo lunes tomar una decisión por parte de CAF, de Comisión Nacional y por parte nuestra. La parte de Confederación Granjera fueron bastante duros, se asesoraron con abogados, citaron un montón de artículos del código penal. Nosotros vamos con una postura de que queremos saber, sin querer apagar el fuego con nafta, es real que hay gente involucrada; pero también hay gente que de repente no tiene nadad que ver, y hoy por hoy está separada del cargo. Esto es puntualmente de lo que es el tema de DIGEGRA¨.

Con respecto a otros temas de importancia agrego ¨después una votación que se paso para la semana que viene por errores en un listado; donde vienen nuevos aportes para lo que es macro y microtuneles que no tenían seguros el año pasado y los agarro el granizo nuevamente, el listado paso de nuevo por la Junta, como subsidio, eso va a salir para unos cuantos productores. Y después una línea de crédito para los que no eran macro y microtuneles por parte de MICROFINANZAS. Eso se va a votar la semana que viene porque había, errores en al lista y se decidió no votarlas. Esta atrasado, pero para votarlo mal se prefirió esperar una semana más y hacerlo bien¨.

Por último con respecto a la Junta señalo que ¨después estamos tratando de reveer algunas cosas del funcionamiento, queremos tener más información, consideramos que esta situación que sucedió sea ha dado también, aunque no somos responsables, pero deberíamos cambiar el funcionamiento de algunas cosas para que esto no vuelva a suceder. Poder proyectar seis meses para delante, hacer las reservas de dinero, adonde apuntan y viendo que pasas con los fondos y como se manejan. Aparentemente hay recursos que salieron sin pasar por la junta, entonces es grave le tema¨.

Acciones del Salto Hortícola en estos días.

Al respecto Tenca nos informo que ¨hoy vamos a tener una instancia, porque con el convenio con la UAM Mercado Modelo se quiere empezar a relevar precios en el mercado local. Pero es un tema complejo, no es un tema fácil sacar la información, que sea creíble, que no vaya a generar un efecto negativo, si bien nosotros buscamos que sea positivo. Y en ese marco hoy vamos a tener una serie de reuniones. Convocamos a todos los técnicos privados, asesores de productores para informarles de lo que estamos haciendo; y, para tener la opinión de parte de ellos con respecto a algunas líneas que consideren o crean que podamos trabajar a futuro, en información para el sector productivo del área hortícola. Cosas que se van generando; y, que se llega tarde con la información; y, de repente aparecen algunas líneas que son nuevas. Mañana con los técnicos y después vamos a tener dos instancias mas con productores tomados al azar para que den sus pareceres al relevamiento de precios, la información, que es lo que ellos consideran que realmente necesitan, para llegar más a la gente.

Con respecto al Proyecto agrego que están esperando la respuesta del Ministro ¨tenemos previsto el ingreso. Estamos esperando la resolución del Ministro, a la Junta de la Granja del apoyo, porque eso tiene que ser votado en la Junta de Granja; y, Daniel Silveira espera la vuelta del Ministro que está de viaje, va consultarlo en que modalidad va ingresarlo. Si es como lo de la UAM, pasó como un proyecto y se voto; o va a tener otro tratamiento distinto. Esperemos que no. Creeríamos que con todo el manejo que hubo debería pasar por Junta y ser votado solamente.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 24 de Junio del 2019: La operativa mejoró respecto a la semana anterior ya que las temperaturas altas y la ausencia de lluvias durante el fin de semana favoreció la venta a nivel minorista. Aumentaron los precios de: cebolla de verdeo, lechuga, ají, berenjena, chaucha, morrón verde, tomate, zapallito, zuchini y frutilla

Presentación de variedades de mandarina de maduración intermedia

INIA Salto Grande

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y Facultad de Agronomía invitan a la:

«Jornada de presentación de variedades de mandarina maduración intermedia»

La misma se realizará el día viernes 28 de junio comenzando a las 8:30 hs en la Estación Experimental de INIA Salto Grande.

El objetivo es presentar las características productivas y calidad de fruta de los híbridos desarrollados por ambas Instituciones. En esta oportunidad se presentarán los híbridos F4P7 (presentado en la actividad pasada), F3P8 y A151. La jornada está dirigida a técnicos, productores y comerciales del sector.

La finalización es estimada a las 13:00 hs en el predio demostrativo de la empresa Guarino ubicado en Zanja Honda.

La actividad no se suspende por mal clima.

Emilio Gancedo