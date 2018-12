El jueves en Montevideo en oficinas de la ANDE se reunieron para una puesta a punto del Proyecto Salto Hortícola los responsables de estas instituciones; además de OPP.y la intendencia de Salto. La directora de Proyectos Especiales, Inversión y Desarrollo de la Intendencia de Salto, contadora Angelina Bazzano, el coordinador de Avanza Salto Hortícola, Alejandro Secco, el presidente de Salto Hortícola, Aquiles Mainardi y el integrante de la gremial de productores, Ítalo Tenca; también estaba, entre otros Pedro Apesteguia. Consultamos a Aquiles Mainardi al respecto y esto nos decía:¨Estuvimos con la gente de ANDE y OPP. Nosotros con ANDE nos debíamos una actividad previa a la respuesta del Ministerio de intercambiar aspectos sobre el proyecto, los positivos y los negativos, debilidades y fortalezas. Se fue postergando un poco; y, a raíz de la respuesta del ministro la definimos con Ibarguren realizarla antes del fin del año. Ese es un poco la finalidad. Y, bueno, después de lo del ministerio, después de los intendentes con el Presidente y el ministro, salimos a ver la visión que tenían ellos; para ver como seguimos de acá en más. Son los que de alguna forma están financiando el Avanza Salto Hortícola entonces queríamos tener un intercambio de visiones con ellos¨

¿El balance?

Muy positivo, muy positivo, la verdad, cuando uno se encuentra con gente con ganas de apoyar, reconociendo que el proyecto tiene mucho para mejorar, pero para apoyarlo desde adentro, la verdad que muy contentos; con el equipo nos vinimos muy conformes.

Retrospectiva del cultivo de tomates 2018 en Brasil

¿Cómo estuvo la rentabilidad del cultivo este año?

El área de tomate cerró 2018 (cosechas de invierno, anual e industria 2018 de verano 2018/19), con una caída del 11,8% frente a la de 2017. La reducción se debe sobre todo a la industria, que disminuyó su área en el 17,6% debido a los altos niveles de pulpa.

Para el tomate de mesa, el mayor retroceso en los plantíos ocurrió en la cosecha de invierno, tanto en la primera parte (-10,7%), a causa de los años anteriores de baja capitalización, como en la segunda (-14%), bajos precios entre junio y septiembre. Para la temporada de verano 2018/19, la reducción debe ser del 5,4%, pues en el verano anterior ya hubo una caída acentuada del área y, en gran parte, la rentabilidad fue positiva. Las regiones que cosechan todo el año tuvieron una reducción de sólo el 2,3%

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 27 de Diciembre del 2018: La actividad transcurrió ágil, pero concentrada en las primeras horas de operativa, se espera mayor nivel de actividad para las jornadas venideras al igual que sucedió en vísperas de navidad. Aumentaron significativamente los precios de: lechuga, remolacha, chaucha, morrón Rojo, tomate Cherry, arándano, ciruela y pelón de calidad superior, frutilla, limón. Descendieron los precios de: choclo y tomate Redondo y Perita.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Información del 22 al 28 de Diciembre del 2018

Culmina un año de altos ingresos

Al igual que el año pasado vamos a cerrar un año de ingresos de mercaderías por encima del promedio de los últimos años.

Sandia: los precios presentaron presiones y tendencias a la baja dado que se mantiene el alto volumen de ingreso. Sin embargo, referentes indican que ya se están observando partidas con problema de quemado de sol e incidencia de pudriciones por hongos, dadas las condiciones de humedad y temperatura a que han sido expuestas las plantaciones, por lo que podría alterarse la cantidad ingresada en las próximas semanas.

Hortalizas de fruto: los valores de tomate redondo continuaron descendiendo en una plaza que se encuentra abastecida y con importantes niveles de sobrantes. Se observan gran numero de partidas con problemas de calidad, principalmente maduraciones desparejas (gran cantidad de tomates con ¨hombros verdes¨) y también fruta que presenta escasa vida post cosecha. Si bien la presencia de partidas procedentes del Litoral Norte viene en descenso en contraposición al aumento de la presencia de del sur, como sucede desde hace algunos años, el Litoral Norte no corta totalmente sus remisiones al mercado, apareciendo partidas procedentes de cultivos nuevos. El tomate Cherry presento especial demanda y dado la baja proporción de partidas de calidad superior presento precios al alza. En morrón, se aprecio mayor participación de partidas con problemas de calidad que género precios superiores para las partidas con mejor calidad, que en buena parte proceden del sur del país.

Frutilla: Esta fruta presento una buena demanda esta semana asociado claramente con las festividades, también la calidad se vio comprometida por la alta humedad y temperaturas que soportaron las plantas; todo esto, hizo por un lado mantener sus cotizaciones firmes y por el otro lado que parte de la oferta presente problemas de calidad.

Frutas de hoja caduca: el durazno, pelón y ciruela, presentaron buena colocación sin que sus valores se modificaran sustancialmente. Sin embargo, hay una clara facilidad de colocación de partidas de calibres grandes frente a las partidas de calibres menores (que en esta zafra se ha maximizado por la alta carga de fruta). Las intensas lluvias comprometieron en parte la vida post cosecha de algunas partidas de durazno asociados, por un lado, a la demanda particular de esta fruta para las festividades de fin de año y por otro lado a menores ingresos a comienzos de semana. Las cotizaciones de manzana no se vieron alteradas en un escenario de relativa agilidad de colocación, especialmente par partidas con calidad superior.

Hortalizas secas: se incrementa la presencia de boniatos de reciente cosecha de piel anaranjada como de piel morada, los valores comienzan a sr presionados a la baja lentamente en la medida que mejora la calidad (principalmente el aspecto de la cascara) y aumentan las remisiones al Mercado. En cebollas, si bien los valores máximos todavía son alcanzados por algunas partidas con muy buena calidad comercial, la gran proporción de partidas que alcanzan muy buenas características de calidad presionan a la baja. En zapallo Kabutia, los valores máximos todavía son alcanzados por algunas partidas con buena conservación de la zafra anterior dado que presentan mayor intensidad de coloración en la pulpa frente a de las recientes cosecha.

Emilio Gancedo