En contacto con el directivo de Naranjales Guarino (Noridel S.A.) Washington Guarino, nos decía el primer día del año que era coincidente con la información y los comentarios que da el Departamento de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en nota adjunta. El 2017 había sido un año de apertura de nuevos mercados; más allá que se siguen intensas gestiones en el área comercial en el mercado externo que generan gran expectativa para el 2018.

Además señalaba la importancia de EE.UU. como cliente de mandarinas, al igual que el ingreso a China e India, donde su empresa fue la responsable del primer envío a este último destino. La cancillería sigue con arduas negociaciones para tratar de bajar el 16% de aranceles que paga la fruta, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea. Lo mismo con India, donde la tasas llegan a un 30%. Remarcaba la difícil gestión para mejorar esos índices, que en los hechos son un peso importante en la eficiencia de las empresas.

Entre otras cosas, entendía que era necesario e indispensable seguir revisando y tratando de mejorar la competitividad, haciendo hincapié en los costos. Indicando que las aéreas de tributación previsional y la energía, ya sea eléctrica o como combustibles, inciden decididamente en la ecuación final. En ese aspecto como ejemplo nos citaba el caso del costo del riego automatizado en esta época del año, donde el uso del mismo rondaba entre los U$S 230 a U$S 250 por hectárea al mes de energía eléctrica, sin incluir mantenimiento del mismo, ni amortización.

Y por último manifestaba el nuevo desafío en curso del sector, que una vez más debe enfocarse con inversiones importantes en un aspecto capital para su continuidad, la reconversión varietal por exigencias de los nuevos mercados. Trabajando en conjunto con casi todos los exportadores están introduciendo variedades demandas por los diferentes destinos, con el correspondiente pago anual de los royalties, ya que las mismas son propiedad de sus obtentores.

Gestionan nuevos puertos para entrar cítricos a Estados Unidos

Prueba piloto con India fue exitosa y se avanza con Indonesia.

El Departamento de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca continúa avanzando en las negociaciones sanitarias para abrir nuevos mercados para los cítricos y mejorar el acceso de la fruta en los destinos ya operativos.

Rodolfo Camarosano, director de esa sección de la Secretaría de Estado, recordó que en este 2017 fue todo un éxito “la prueba piloto” realizada con “el envío de cítricos a India”, donde se va haciendo tratamiento mientras el barco está en camino y “la fruta llegó muy bien”.

El jerarca adelantó también a El País que “se continúa avanzando en la negociación con Indonesia, que también es un mercado importante”.

También recordó que el año anterior “hicimos todo el protocolo para el ingreso de cítricos a China, fue fruta este año y se lograron precios muy por encima de otros mercados”, destacó Camarosano. En este mercado se está trabajando con todos los rubros citrícolas.

A su vez, en Estados Unidos, un mercado que a Uruguay le costó más de 15 años de negociaciones sanitarias, los cítricos uruguayos ya están arraigados. “Con Estados Unidos, por más que está habilitado el mercado, sólo hay un puerto por el que se puede acceder con la fruta. Solicitamos al Departamento de Agricultura de Estados Unidos poder entrar también por algún puerto de La Florida, porque ahí pueden ir otros cítricos de menor calidad”, explicó el director del Departamento de Asuntos Internacionales. La meta es tener el mercado abierto para todas las mercaderías, adelantó el jerarca.

A su vez, La Florida es un mercado muy importante y para Uruguay permitiría entrar con su fruta a un segmento de mercado importante, pero también con buenos precios.

La Unión Europea y Estados Unidos son los dos mercados de mayor peso para la citricultura uruguaya a lo largo del año en curso y representaron el 342% del total exportado. Sólo a Estados Unidos se exportaron más de US$ 26 millones.

Mercado. Con motivo del feriado de Año Nuevo no hubo la entrada de todos los lunes. El jueves se normalizará el relevo de precios para informar sobre la comercialización desde los Mayoristas del Mercado Modelo.

INFORME DE CIERRE DE LA ÚLTIMA SEMANA DEL AÑO

Hortalizas de fruto: para la mayoría de estos productos se diferencia aquellos procedentes del sur y del norte del país, destacándose en general los del sur con mejor calidad. Tomate: gran abundancia tanto del tipo perita como redondo, hay una gran dispersión de precios diferenciada por la calidad y origen. Las partidas de pepino presentes en la oferta presentan problemas de calidad como quemado de sol y poco brillo, lo que genera presiones al alza en sus cotizaciones.

Frutas cítricas: desciende la proporción de partidas de calidad superior tanto de limón como de naranja. En el caso de limón sumado a los pocos ingresos, las cotizaciones aumentaron en esta semana a causa de la mayor demanda del sector gastronómico de zonas turísticas. La escases de partidas de calidad superior genera que partidas de calidad inferior presenten relativa agilidad de colocación. Las cotizaciones de naranja se mantienen estables, pero se espera, según referentes, un aumento de los precios por el aumento de la demanda del sector gastronómico y de la región turística

CANASTA INTELIGENTE UNA SELECCIÓN DE LAS MEJORES Y MÁS ABUNDANTES FRUTAS Y VERDURAS DE ESTACIÓN, PARA UNA DIETA EQUILIBRADA Y CONVENIENTE.

Canasta Inteligente, FRUTAS Y VERDURAS PARA LA CANASTA DEL 2 AL 15 DE ENERO DE 2018: de la huerta, tomate, cebolla, zuchini, choclo, lechuga crespa y rabanito. Frutas y otros, manzana, melón y sandía.

ÚLTIMO PLAZO REGISTRO NACIONAL FRUTIHORTÍCOLA

La Dirección General de la Granja (DIGEGRA), comunica que, si aún no realizó o actualizó el REGISTRO NACIONAL FRUTIHORTÍCOLA tiene la última oportunidad de hacerlo hasta el 7 de enero de 2018 inclusive. El plazo vence indefectiblemente en dicha fecha. Recordamos que la inscripción y/o actualización del registro es de carácter OBLIGATORIO y EXCLUYENTE para acceder a los diferentes beneficios que otorga el MGAP.

Emilio Gancedo