La producción entrerriana de arándanos, tendrá un importante beneficio para la exportación a China a partir de la decisión del gobierno asiático de reducir este año a la mitad los aranceles de exportación.

El Ministerio de Finanzas de la República Popular China dispuso una baja del 30 al 15 por ciento a los arándanos frescos y del 25 al 15 por ciento a los arándanos secos, lo que representa una importante noticia para el sector que concentra en Entre Ríos un buen número de productores.

El presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la República Argentina (Apara), Alejandro Pannunzio, consideró “una muy buena noticia” la reducción de los aranceles del 30 al 15 por ciento para los arándanos frescos y del 25 al 15 para los secos tomada por el gobierno chino porque “nos va a beneficiar en lo que refiere a las exportaciones de nuestros productos a ese destino y es algo que llevó varios meses de negociación”.

“Los productores de arándanos de Entre Ríos venían solicitando esta rebaja desde hace tiempo y ahora la competitividad de la fruta entrerriana mejorará y que debe competir con países que no pagan aranceles, como los casos de Perú y Chile”, indicó Pannuzzio.

Consultado por la situación del sector, el empresario manifestó que, más allá de este beneficio, el sector sigue pidiendo al gobierno nacional “una baja” en los impuestos que deben pagarse a la hora de exportar. “Hoy nos encontramos que a la hora de pagar tributos, las retenciones, que no iban a superar los cuatro pesos para los productos no elaborados y de tres pesos para los elaborados, en la liquidación fue de 4,485 pesos por cada dólar exportado, algo que no nos fue comunicado claramente. Igualmente creemos que deben sacar las retenciones al arándano porque es un producto que lleva mucho gasto en sí, por cámaras de frío, selección y cuidado de los mismos, empaques y demás. Es por ello que consideramos que si el gobierno chino nos da una mano, también debe hacerlo el gobierno argentino en beneficio de los productos regionales. Pero en vez de ayudarnos nos carga de impuestos que son cada vez más difíciles de soportar”, indicó el empresario.

Además, Pannunzio mencionó que “la urgencia de la situación actual amerita tomar medidas extraordinarias por un corto lapso, y que luego queden como permanentes en beneficio de los productores, siendo esta la forma de generar y conservar puestos de trabajo y más divisas de exportación. El sector en sí está un poco complicado por lo que se impone sobre las ventas a la hora de pagar, lo cual es un tema álgido y difícil para competir. Nosotros estamos en el campo y tenemos una producción de mano de obra muy intensiva, todos los sectores de nuestra producción están preocupados ya que por el cambio climático desde el comienzo de la campaña hemos tenido varios hechos de granizo y, si bien tenemos una parte cubierta, es una inversión muy costosa y están dados los resultados como para seguir invirtiendo. La realidad nos lleva a seguir trabajando y seguir planteando soluciones prácticas que nos permitan no solo crecimiento sino estabilidad”. (Fuente: El Heraldo – Concordia)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 10 de Enero del 2019: La actividad comercial continúo transcurriendo en forma poco ágil en comparación con lo habitual para esta época; los abundantes ingresos de mercadería, la incidencia de los días de condiciones desfavorables y el menor empuje de la temporada turística estarían entre las causas de esta baja actividad comercial. Aumentaron significativamente los precios de: acelga, brócoli, coliflor, espinaca, remolacha, repollo Rojo, zanahoria, ajíes catalanes, berenjena, chaucha Chata, tomate Redondo, zapallito, zuchini, frutilla. Descendieron los precios de: boniato, morrón Verde, tomate Perita y uva Cardinal. Se registraron los primeros ingresos de peras Favorita de Clapps, y mayores ingresos de manzanas tempranas como Mollies, y variedades del grupo Gala como Condessa y Ana.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Información del 5 al 11 de Enero del 2019

Comenzó la zafra de manzanas

Frutas de hoja caduca: las manzanas nuevas del grupo Gala, Condessa y Ana principalmente, asi como algunas partidas de Vistabella y Mollies alcanzaron un 20% de la oferta, esto genera un escenario de precios a la baja, arrastrando también las cotizaciones de las manzanas de guarda de nla zafra pasada. En opera los ingresos de partidas nuevas son todavía escasos, en su mayoría correspondientes a la Favorita deCiapp. Los valores de ciruela, pelón y durazno se mantuvieron con cierta estabilidad en un marco de buen abastecimiento. Los ingresos de uva aumentaron fuertemente, sin embargo los valores se presentaron estables , dado que buena parte de la oferta de uva presenta todavía algunos problemas de calidad comercial, principalmente des-uniformidad de maduración y calidad de los granos dentro de cada racimo.

Sandia: la presencia de sandia en la plaza se fuertemente incrementada, en un marco de demanda relativamente bajo, los precios permanecieron estables. Sin embargo, se aprecian problemas de pudriciones por viruela, así como quemados de sol. Este tipo de partidas alcanzan cotizaciones sensiblemente por debajo de la calidad superior.

Hortalizas de fruto: los precios de tomate presentaron una baja hacia el fin de semana dado el alto nivel de oferta y a que se presenta una oferta algo retraida causada principalmente, como en otros productos, por la sucesión de días de condiciones desfavorables. En morrón, se observaron precios superiores, especialmente hacia principios de semana, aunque sobre el fin de semana se observo que el mayor ingreso de partidas de calidad superior presiono las cotizaciones a la baja. En zapallito y zuchini es quizás donde se observa mayor repercusión de los días nublados, lluviosos y de temperaturas relativamente frescas ya que no solo ha disminuido la presencia hacia el final de la semana, sino también la calidad general se ha visto fuertemente deteriorada, lo que explica el fuerte incremento en las cotizaciones alcanzadas esta semana.

Frutilla: las condiciones de alta humedad han generado problemas de calidad y especialmente comprometiendo la vida post cosecha de la mayoría de las partidas, generando incrementos en las cotizaciones. Además, se observa menor demandad producida por los días de mal tiempo y la baja presencia de turistas en la zona esteña. Numerosos compradores tienen cierta reticencia a realizar compras voluminosas de frutilla ante las perdidas de frutas por pudriciones sufridas en las últimas semanas.

Hortalizas secas: continua la tendencia a la baja en las cotizaciones de boniatos a medida que aumenta la presencia de partidas de reciente cosecha y mejora la calidad comercial de las mismas, principalmente medida a través del estado de maduración o sazonamiento, la intensidad y homogeneidad del color y del estado sanitario de la piel. En zanahoria hay pecios mayores que los de las últimas semanas, dado que hay mayor nivel de daño en el campo a causa de la humedad excesiva y la temperatura, lo que se ve reflejado en la oferta. Este comportamiento es habitual a partir de febrero, pero en los últimos años esta tendencia al alza se ha ido suavizando a raíz de la mejora en la tecnología de producción de la zanahoria. Los precios de zapallo Kabutia y Calabacin no han variado en un marco de mejora de la oferta.

Emilio Gancedo