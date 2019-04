La crisis en el sector continúa y se advierte que la superficie plantada en la región registra una tendencia a la baja. La entidad argumenta que todo responde a un combo de factores. «Algunos campos no podrán seguir adelante», mencionan.

El presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (APAMA), Alejandro Pannunzio, detalló que la superficie plantada viene disminuyendo y se registra una mayor cantidad de campos que dejan de producir. En declaraciones al programa «Con Todo al Aire» (FM 89.3 La Red Concordia), el dirigente dijo que en 2008 había en la región más de 4 mil hectáreas y «el año pasado (2018) alcanzó las 2.700».

Motivos

El titular de APAMA entiende que una serie de factores contribuyen para ratificar la tendencia a la baja. A malas decisiones tomadas a nivel gubernamental, se suma en este caso, «una superproducción de otros países, que se agregaron», tales como «Colombia y Perú».

«Creció tanto la oferta en el mercado mundial, que a la situación macroeconómica del país, se le sumó una baja del precio del producto en destino», puntualizó. Subrayando que «tuvimos menos precios de la fruta exportada y se sumaron las retenciones y la falta de reintegros».

En estas condiciones, «es muy difícil mantener la rentabilidad y algunos campos no van a seguir adelante», enfatizó Pannunzio.

Destino

Consultado acerca de adónde irá el productor que intentó con el arándano y no pudo, el dirigente reconoció que tal predicción es imposible de hacer, dado que la situación es compartida «por toda la fruticultura, en general».

Apuntando a medidas «inadecuadas, tomadas por los últimos gobiernos», agregó que cuando «uno mira las estadísticas, la tendencia se refleja en todas las frutas que se exportan en Argentina». (Fuente: portal El Once – RA)

Emilio Gancedo