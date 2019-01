La granja al día

Argentina está pasando dificultades como país exportador de cebollas. Hace diez años el 80% de sus cebollas se exportaban a Brasil y Europa; ahora ese porcentaje ha disminuido al 30%. Las causas de ese descenso son la economía inestable, los cambios climáticos, las enfermedades del suelo y los desafíos logísticos. Pero hay luz en el horizonte para la cebolla argentina

En Argentina se cultivan dos tipos de cebollas: la variedad de día intermedio y la de día corto, dice Pieter Dekker, de Bejo, una empresa especialista en semillas de hortalizas, desde Argentina. En el sur de la provincia de Buenos Aires hay 8.000 hectáreas de cebollas de día intermedio y en el oeste (Río Negro), 2.500 hectáreas. Más al norte, en las provincias de Salta y Santiago del Estero, hay cerca de 3.500 hectáreas de cebollas de día corto. Las cebollas de día intermedio se siembran en agosto y se cosechan en enero/febrero; en octubre se comienza con el tipo de día corto. Esto significa que Argentina tiene la capacidad de suministrar cebollas durante todo el año.

Problemas económicos

A pesar de todo, Argentina no es competitiva en el mercado mundial de la cebolla. El país perdió a Europa como área de exportación hace diez años. Las cebollas argentinas también han perdido mucho mercado en Brasil. «Argentina tiene grandes problemas económicos. El peso argentino, por ejemplo, se ha devaluado un 50% en los últimos seis meses. Otro problema es el cambio climático. Hace diez años el sur era una zona seca con poca agua; en los últimos años, estamos viendo que hay más lluvias y tormentas más severas”, dice Dekker. «Las cebollas se almacenan aquí en el suelo bajo plástico. Si las cebollas se cosechan en condiciones de humedad, se secan en el suelo y luego se almacenan de esta manera, puede que se vea afectada la calidad. No hay la misma capacidad de almacenamiento que en los Países Bajos». Las enfermedades del suelo como el Fusarium o la raíz rosada también representan un desafío.

Diferencias de precio de costo.

Brasil requiere cebollas principalmente en junio y julio, el resto del año es autosuficiente. El país también se centra en los Países Bajos, además de Argentina, para la compra de cebollas. «Los Países Bajos son competitivos», dice Dekker. «Gran parte del cultivo todavía se realiza a mano en Argentina, por lo que el precio de costo es considerablemente más alto que en un país exportador como los Países Bajos. En Argentina, el coste para los principales productores con riego por goteo es de 6.000-7.000 euros/ha, mientras que para los productores holandeses, almacenamiento incluido, es de 5.500-6.000 euros/ha. Los precios de alquilar una hectárea de tierra en los Países Bajos son considerablemente más altos que en Argentina, donde los productores pueden comprar tierras por menos de 2.000 euros/ha». El rendimiento en los Países Bajos es mucho más alto: un promedio de 40 toneladas en Argentina frente a 60 toneladas en los Países Bajos.

Y además hay que tener en cuenta el transporte. Según Dekker, de momento, es más barato enviar cebollas a São Paulo en barco desde el puerto de Róterdam, en los Países Bajos, que en camión desde Buenos Aires. «Sin embargo, en el puerto argentino de Bahía Blanca se están desarrollando proyectos logísticos para transportar las cebollas en barco».

Variedades híbridas

Pero empieza a haber luz en el horizonte.

Hay actualmente muchos proyectos de mecanización en Argentina y la demanda de variedades híbridas está aumentando. Anteriormente, había una preferencia por las variedades de semillas homocigotas, pero ahora el porcentaje de híbridos en el mercado es del 10%. «Todavía hay mucho trabajo por hacer en este campo», dice Dekker. «Varias compañías de semillas holandesas como Bejo y De Groot en Slot se centran en el perfeccionamiento de variedades específicas para el mercado argentino. Intentamos conseguir variedades de día intermedio que sean adecuadas para las latitudes 38 a 42, con una buena media de vida útil en condiciones de almacenamiento, con un buen sistema de raíces, resistentes al Fusarium, y con mucho color: los brasileños están locos por el color bronce de la cebolla argentina».

Casi todos los agricultores tienen hoy en día una sembradora neumática, que asegura una mejor siembra y un mejor crecimiento de la cebolla. El riego se realizaba en el pasado principalmente por métodos tradicionales, pero ahora el riego por goteo está cada vez más extendido. Dekker concluye: «Estas técnicas pueden aumentar el rendimiento. Esto significa que el precio de costo se reduce cosechando más kilos por hectárea, fortaleciendo así la posición competitiva de las cebollas argentinas».

El valor del kilogramo canasta del mes de diciembre descendió 5% con respecto a noviembre

El valor del kilogramo canasta del mes de diciembre descendió 5% con respecto a noviembre, pasando de $ 28,5 a $ 27,2 por kilo. Comparado con el promedio de los últimos seis años se ubica 16% por debajo y un 19% por debajo a Diciembre de 2017.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 7 de Enero del 2019: La actividad transcurrió en forma medianamente ágil, afectada negativamente por la ocurrencia de lluvias durante buena parte de la jornada. Aumentaron significativamente los precios de: acelga, ajíes catalanes, berenjena, morrón, zapallito, zuchini. Descendieron los precios de: boniato, tomate Redondo, choclo y lechuga.

En Brasil, perspectiva 2019 de la producción de sandias

¿Rentabilidad del cultivo debe ser positiva en este año?

Los productores de sandía esperan una rentabilidad positiva para 2019, ya que deben disminuir las inversiones en área por un año más. Aunque todavía es pronto para estimar, los buenos resultados de 2018 no deben ser suficientes para incentivar nuevos plantíos, sólo para mantenerlos. Sin embargo, el clima durante la cosecha puede interferir en el margen de los sandieros.

La reducción de área nacional debe ocurrir principalmente en función de las adversidades climáticas, sobre todo la sequía en Tocantins. Sin embargo, el resultado de las temporadas de verano 2018/19 en São Paulo, Rio Grande do Sul y Bahía tiende a afectar fuertemente las inversiones para la zafrita paulista y la temporada de verano 2019/20 en las otras dos plazas.

Emilio Gancedo