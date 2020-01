¿Usted ya escucho hablar de la frutilla blanca? Desarrollada por la empresa Miyoshi Agri-Teche el 2006, la variedad tiene una coloración blanca porque tiene una cantidad muy pequeña de antocianina, substancia responsable por el color rojo del la frutilla tradicional.

La fruta tiene un sabor cítrico y dulce, que poco recuerda a la frutilla roja. De cultivo limitado, no es encontrada fácilmente ni siquiera en Japón, además de requerir una cierta experiencia para ser cultivada. Por eso la frutilla blanca acostumbra a ser más cara que la tradicional.

De acuerdo co Sueli Issaka, directora del Estúdio de Criação da Revista Globo Rural y que está en Japón, una unidad de fruta cuesta cerca de 600 yenes o U$S 5,75. Otra curiosidad es el nombre: Hatsukoi no Kaori, que significa «Aroma del primero amor». Ella fue bautizada asi por la fuerte fragancia y color levemente rosada cuando madura.