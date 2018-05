El sábado dialogamos con Isidro Villaroel, puestero del Mercado Regional de Salto; y, esto nos decía del comienzo de la zafra 2018 de primores, sobre los precios del día, los productos y las expectativas en el mediano plazo.

¿Cómo están las ventas, Isidro?

¿Las ventas? ni arriba, ni abajo; intermedio, normales.

¿Qué se está ofertando de acá de Salto?

Hablamos de morrones de invernáculo buenos, porque los de campo ya se terminaron, de cultivos protegidos, a la fecha de hoy, entre $380 y $ 400 el verde bueno, con 11 kilos, son carnudos, pesados. Si hablamos de un morrón rojo hablamos entre $520 hasta $550, pero $520 de promedio es el número de venta, también con los mismos kilos.

El tomate esta semana estuvo al alza. Un tomate que veníamos ofertando a $150, ahora hablamos de $300 a $320. Las berenjenas se están cobrando a $450 el cajón con 13 kilos. Los zapallitos es uno de los productos que más se manifestó, por varios motivos. Porque los que están a campo los temporales lo terminaron, y ya, las dos heladas que han venido los han judeado mucho. Estamos hablando entre $1100 y $1300 un cajón con 20 kilos, acá en Salto. $1100 es el promedio de venta. En frutillas se está empezando a ver de a poquito el aumento de entrada al mercado, con una venta promedio de $800 la plancha con 8 kilos.

La naranja Navel esta más o menos a $380, $400 si es arreglada y encajonada, con 20, 21 kilos de frutas. Las mandarinas Común, $350 el precio de venta acá, también encajonadita, prolija. Si hablamos de Satzuma; y hay pila, a un promedio de $120 el cajón. Y, no se han visto Clementinas, todavía.

¿Y en legumbres pesadas como está la cosa?

El boniato repuntó, está al alza, hoy se está comercializando, un boniato colorado ya sea Arapey o Cuari, a $350 el cajón con 21 kilos de producto. Si hablamos de un boniato zanahoria, bueno en cajón, estaríamos hablando de $400 de venta y está en alza. También fueron al alza los calabacines de primera calidad, se cobran bien $300 la bolsa con 20 kilos.

Las zanahorias es un producto que hasta el momento no hay faltante, pero no hay entrada fluida, debido a que los temporales han dañado mucha, lo cual hizo que mermara la entrada. Y se está cotizando la bolsa con 18, 19 kilos a $400. Las cebollas que recibimos del sur de primera calidad hasta esta semana se van cotizando a $380 la bolsa.

Estas en el término de dos semanas han bajado, pero se habla que la semana que viene van a subir, quizás por el consumo mismo, por los fríos y están llevando para la frontera. Parece que la parte sur de Brasil está con faltante de cebollas. Lo percibimos acá porque gente que compra lo normal para abastecer su frutería en la frontera, pide, dame 30, dame 40 de cebollas, y eso es para pasar para el otro lado. Por eso me parece que la cebolla la semana que viene se va a mover para arriba.

¿Están mandando algo a Montevideo, desde el mercado regional?

Se está mandando frutillas, morrones, y esta semana entrante se empieza, con los números que está el tomate conviene, hasta la semana pasada no valía la pena mandar, con tomate, morrón, frutilla, berenjena y las naranjas que están entrando.

La zafra de primor ya empezó.

¿Están con afluencia de público al mercado?

El fin de mes pesa como todos los fines de mes, dentro de la crisis económica que estamos pasando, pero pienso que las ventas son positivas.

¿Cómo es el flujo de la zafra actual de primores?¿Cuál es la expectativa para este año?

Estamos en los inicios, las perspectivas son buenas. Hay que esperar para ver qué efecto tienen las pérdidas de producción; debido a que los quinteros están fundidos, si hay que echar tal o cual producto echamos el tal, el cual no podemos, entonces eso va repercutir en las calidades de los productos.

En cuanto a volúmenes, yo creo que va a haber un poco menos que el año pasado, hay gente que no pudo plantar. Y va a haber mercaderías de inferiores calidades con respecto a otros años.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo(DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 24 de Mayo del 2018: Al igual que desde inicios de semana, la operativa transcurrió relativamente ágil, en un escenario de menor afluencia de público que lo habitual.

Descendieron los precios de: apio hoja, cebolla de verdeo, espinaca, lechuga, nabo, zanahoria y naranja. Amentaron los valores de referencia de: acelga, choclo, remolacha, berenjena, morrón rojo y amarillo, pepino, tomate redondo y Cherry, zapallito y zuchini.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Información del 19 al 25 de Mayo del 2018.

Ahora sí estamos en plena zafra de cítricos

Tanto mandarinas, naranjas, pomelos como limones de calidad creciente colocan a los cítricos como unas de las frutas preferidas

Cítricos: continúa la tendencia a la baja en los precios, en general, en gran medida por la mejora de la calidad y principalmente en la madurez, esto es notorio en el caso de naranjas de ombligo, limones y mandarinas del tipo Criolla. Contrariamente, las mandarinas Satsuma muestran gran parte de la oferta con problemas de sobre-madurez, lo que hace que si bien sigue siendo la opción más accesible, pierda interés por parte de compradores.

Las partidas de pomelo tanto rosado como blanco comienzan a ser más abundante lo que presiona fuertemente sus cotizaciones a la baja

Hortalizas de fruto: la llegada de las bajas temperaturas continúa enlenteciendo los procesos de maduración, por lo que los ingresos de este grupo se ven disminuidos, con el consecuente aumento en sus cotizaciones, cabe aclarar que el escenario de abril fue de alta oferta y precios bajos y los valores del momento se acercan a los promedios históricos de este momento del año.

En zapallito y zuchini, al ser de los frutos que se consumen más inmaduros y de ciclo más corto son los que han mostrado mayor reducción en la oferta y por ende subas mayores de precios, lo siguen en importancia pepino y berenjena que han tenido sensibles incrementos en sus cotizaciones.

Morrón y tomate han tenido menor reducción en sus ingresos en el principio de la semana, pero hacia el fin de la misma dicha reducción comenzó a ser más notoria. En el caso de tomate se le agrega el hecho de que las bajas temperaturas interfieren en los procesos normales de síntesis de los compuestos que le dan coloración, por lo que se espera que en el corto plazo comience a haber no solo descensos en los ingresos sino tomates con poco color que provocarían nuevos incrementos en sus cotizaciones.

Emilio Gancedo