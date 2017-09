El Valor Kilo Canasta de agosto de 2017 aumentó, de forma que alcanzó los 24,4 $/Kg (un 11,4% por encima del de julio de este año); de igual forma continúa estando por debajo de los valores alcanzados en los últimos años: un 24,3% del valor de agosto de 2016 y un 16,3% debajo del promedio del VKC de agosto de los últimos 4 años (ambos valores medidos en pesos constantes).

PRECIOS

· Aumentaron significativamente tomate, cebolla, espinaca y morrón verde en hortalizas y naranja, pera y manzana dentro de frutas. Solo se registraron descensos significativos en zapallito.

· La mayoría de los valores continúan estando por debajo de los valores de agosto del año pasado a excepción de lechuga y cebolla en hortalizas y naranja y frutilla en frutas, las que se presentan significativamente más caras que en agosto de 2016.

VOLUMEN

· Tanto los ingresos totales al Mercado como los de la canasta de agosto de 2017 estuvieron en el entorno del 11,5% por encima del mes de Julio de 2017.

· La mayoría de los productos presentaron mayores ingresos, siendo los más significativos lechuga, zapallito, morrón verde, calabacín y zanahoria en hortalizas y frutilla, banana, manzana y naranja en frutas. Pera, fue el único producto que mostró un descenso casi significativo con respecto al julio de 2017.

· En comparación con el agosto del año anterior, tanto los ingresos totales como los de la canasta estuvieron, este año, en el entorno al 14% por encima.

· Se registraron aumentos de los ingresos en la mayoría de los rubros, siendo los más significativos: morrón rojo, tomate, zanahoria, zapallito, boniato, calabacín en hortalizas y banana, manzana y naranja en frutas.

· Los únicos rubros con descensos considerables fueron zapallo en hortalizas y frutilla en frutas.

Importaciones en fresco al país: choclo: 208ton; ajo: 138; pomelo: 42ton; melón: 46 ton; limón y lima: 21 ton; ciruelas: 10 ton; uva: 16 ton; y duraznos y pelones: 54 ton. (Fuente: BOLETÍN MENSUAL FRUTIHORTÍCOLA AGOSTO 2017)

Lechugas y papas se quedan más baratas en las CEASAS brasileras en julio.

Los precios de lechuga y papa cayeron en el mes de julio en las principales centrales de abastecimiento de Brasil mientras que los tomates y la zanahoria tuvieron un aumento. Los técnicos evalúan el comportamiento de los precios de las frutas y hortalizas más representativas en el mercado mayorista.

«En el mes de julio no se observó tendencia de precio uniforme para las hortalizas. Los precios del tomate y de la cebolla se comportaron claramente en alza, mientras que para la zanahoria se puede decir que estos presentaron recuperación en algunos mercados», resume el informe.

La reducción en el precio de la lechuga en la mayoría de los sitios encuestados está relacionada con la caída de la demanda, dice la CONAB (Compañía Nacional de Abastecimiento). La oferta no sufrió grandes variaciones. Pero el clima más frío suele llevar la reducción en el consumo, presionando los precios hacia abajo.

«Como no se tiene previsión de cambios climáticos en el mes de agosto, se puede predecir que las cotizaciones de la lechuga seguirán en caída. Es lo que sucede ya a principios de agosto», dice la Compañía.

La oferta mayor llevó a una caída en los precios de la papa en el mercado mayorista, manteniendo una trayectoria descendente que viene siendo verificada hace casi un año. En CEAGESP, en São Paulo, por ejemplo, los valores verificados en julio eran 60% menores que los del mismo mes el año pasado. En Belo Horizonte (MG), la reducción llegó al 70%.

«El mercado viene siendo abastecido por la producción de la cosecha de invierno proveniente de varios estados. Así, la tendencia de los precios es que queden en niveles bajos y, aunque ocurra alguna elevación, serán de pequeña intensidad», evalúan los técnicos, en el informe.

En el caso de la cebolla, CONAB verificó una caída en los precios sólo en la región de Fortaleza (CE). En las demás regiones, los principales movimientos de alza en el mes de julio fueron identificados en Vitória (ES), Recife (PE), Brasilia (DF) y São Paulo (SP).

El mercado vive un momento de oferta menor, con la caída en la producción interna. En este momento, el abastecimiento del mercado nacional está concentrado en los Estados de São Paulo, Goiás y Minas Gerais, además de la región del Valle del São Francisco. Las importaciones, también son menores que los del año pasado.

En el caso del tomate, la caída ocurrió sólo en Recife (PE) mientras que Fortaleza (CE) y Vitória (ES) registraron las principales altas en julio. Desde principios de año, dice la CONAB, los precios del producto han pasado por variaciones bruscas en el mercado mayorista. En Sao Paulo, por ejemplo, el valor llegó a R $ 4,36 el kilo en junio. A principios de agosto, variaban entre R $ 3,42 y R $ 3,63 el kilo.

«Hasta el primer decenio de agosto se observan bajas en las cotizaciones, reflejo de la decisión del productor en acelerar el ritmo de cosecha para aprovechar algún alza de precio. Continuando este escenario, puede ocurrir disminución del ritmo de cosecha, posible en esta época del año, cuando ocurre períodos de temperaturas amenas y frías, retardando la maduración del fruto», dice la CONAB.

Jueves 7 de Setiembre del 2017: La jornada transcurrió en forma medianamente ágil, con una operativa concentrada en las primeras horas de la madrugada. Aumentaron los valores de: acelga, apio, berro, espinaca, lechuga mantecosa, perejil, zapallito, zuchini, así como manzana Verde y mandarina Afourer de calidad superior Descendieron los precios de referencia de: ajíes, berenjena, chaucha chata, tomate Cherry.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Información del 2 al 9 de Setiembre de 2017

Semana de baja actividad

Las intensas lluvias conspiraron disminuyendo la demanda.

Frutilla: comienza a ser mayor la presencia relativa de frutillas del sur, significando un cuarto en la oferta de la procedente del Litoral Norte que presento problemas de calidad, lo que contribuyó en parte al incremento de cotizaciones.

Emilio Gancedo