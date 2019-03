La demanda interna cayó un 30% y no hay exportación en Argentina

Naranjas y verdes. En las plantaciones se pueden observar los cítricos con un año y medio en planta, y otros aún en proceso de maduración.

El ciclo de la citricultura, industria emblemática para la economía entrerriana, marca que este mes debería comenzar la cosecha en las primeras variedades tempranas de mandarina. Sin embargo, la situación se da con la particularidad de que aún en las plantaciones de la provincia permanece un fuerte stock de producción en las plantas, y otro tanto en cámaras, que no han podido ser comercializadas.

Esa imposibilidad debido a la baja demanda en el mercado interno, y la dificultad de ingresar a mercados internacionales por baja competitividad, origina importantes pérdidas para los productores, ya que deben afrontar fuertes costos para mantener esos frutos que tienen ya un año y medio.

“Estamos terminando una zafra que se hizo larga, porque no se puede terminar de vender la fruta del año pasado. Hay producción todavía en las plantas, otra que se puso en cámara y los productores que hicieron eso están perdiendo mucha plata”, explicó a UNO Fernando Borgo, actual tesorero de la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier).

Tener producción en cámara se ha encarecido sustancialmente como consecuencia de las fuertes subas de los precios de la energía eléctrica. Mientras que en el caso de dejarlas en plantas, se requieren importantes costos para combatir la denominada plaga de la mosca de la fruta: “Es una complicación enorme”, dijo sobre la situación.

Justamente, la producción se mantenía habitualmente en cámaras para evitar esos costos, que hoy han alcanzado niveles exorbitantes.

La falta de canalización de la producción obedece exclusivamente a la falta de demanda. “No hay demanda porque las fábricas de jugo están abarrotadas de jugo y no pueden vender; tampoco hay consumo por parte de la industria”, indicó el extitular de la Fecier.

“Las naranjas todavía en los campos tienen un año y medio arriba de la planta, desde septiembre de 2017; esa fruta tuvo un año y medio corriendo riesgos, sufriendo las inclemencias de tiempo, plagas. Esto complica el trabajo, y por una cuestión de sanidad habría que haberla sacado antes. Cada variedad debería tener su ciclo y momento, si no se empiezan a amontonar y luego el mercado no responde como debería responder”, remarcó el dirigente y productor.

Actualmente el productor recibe por kilo de cítricos alrededor de 1,50 pesos, cuando el costo de producción es de 3 pesos. El precio final al consumidor es 10 veces más, en promedio.

Se perdieron 10 millones de cajas –cada una de 18 kilos– respecto de lo que se vendía en 2018. Equivale a decir alrededor de 180.000 toneladas.

El resto se comercializa en la industria y en mercados del mundo.

“Al exterior bajamos de un 8% del total de la producción a un 6%. Cae porque veníamos de un gobierno con el que teníamos los mercados totalmente cerrados por una cuestión diplomática. El actual gobierno abrió muchos mercados, pero en paralelo aumentó aranceles de exportación; nos subieron el costo de las retenciones, que teníamos 0 y hoy estamos pagando para exportar”, detalló. (Fuente: Diario Victoria – RA)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 14 de Marzo del 2019: La ocurrencia de precipitaciones en la jornada de ayer y hoy repercutieron en la operativa. La mayoría de los referentes notaron gran enlentecimiento de las ventas a nivel mayorista. Descendieron los precios de: tomates, espinaca, lechuga, boniato Beauregard/ Cuabé, berenjena y chauchas. Aumentaron significativamente los precios de: morrones, choclo Súper Dulce, repollitos de Bruselas y apio hoja.

Pantallazo del mercado mundial de las NARANJAS

La situación del mercado europeo de la naranja está dominando principalmente por la enorme producción española. Los precios son bajos, la demanda es limitada y hay mucha competencia de Egipto y Turquía. Pese a los impuestos a la importación, China continúa importando fruta estadounidense, mientras que los productores de California están impacientes por saber qué impacto tendrán las lluvias sobre la cosecha.

España: Fruta sin cosechar

Los bajos precios de la naranja han provocado que mucha fruta española haya quedado sin recolectar. Los volúmenes son en torno a unos 23% superiores a los del año pasado y los calibres son menores por lo general. Esto, sumado a la mayor competencia de países terceros como Egipto y Turquía, ha dado lugar a unos precios por debajo de la rentabilidad económica.

La cosecha comienza en mayo, cuando las naranjas egipcias y turcas ya no están presentes en el mercado europeo. Dependiendo de la calidad, los precios de estas variedades en Andalucía rondan los 16 céntimos de euro por kilo y entre 18 y 24 céntimos en la Comunidad Valenciana. Tan solo los grandes marquistas consiguen vender sus naranjas con márgenes de beneficio. Según algunos productores, la mayoría de las cadenas de la gran distribución prefieren los precios de las naranjas egipcias y turcas, si bien reconocen la mayor calidad de las naranjas españolas. “Dados los resultados decepcionantes, muchos pequeños agricultores están desapareciendo. Los productores medianos también corren el riesgo de desaparecer en un futuro a corto y medio plazo”.

EE. UU.: A la espera de conocer los efectos de las lluvias

»La oferta de Navel es superior a la media en estos momentos, pero los calibres son mucho menores de lo normal”, dice un productor ubicado en California. En este estado ha llovido mucho y también ha habido más heladas de lo habitual. Todavía está por ver cómo se verá afectada la cosecha por todo esto. “Es posible que las extremas condiciones meteorológicas mermen la cosecha. Esto podría llevarnos de vuelta a una situación normal de demanda y oferta”. El mal tiempo que ha hecho en Norteamérica no solo influye en la cosecha, sino también en el consumo. “Ahora los consumidores piensan antes en sopa que en naranjas. Por suerte, la demanda es satisfactoria tanto en los mercados locales como en los de exportación.

China: Continúan las importaciones de producto estadounidense

Los productores chinos están en plena temporada de producción. La oferta de naranjas sigue siendo alta porque se importa mucho, sobre todo de España, Egipto y los Estados Unidos. Pese a los aranceles impuestos a las naranjas estadounidenses, la importación continúa, si bien en menor medida que en años anteriores. Las mandarinas también están logrando buenos resultados en el mercado y provienen principalmente de Sichuan.

