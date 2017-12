En el cierre del año solicitamos a Italo Tenca su visión y perspectivas del sector como productor, directivo de la Asociación de Granjeros y delegado gremial por Salto ante la Junta Nacional de la Granja, esto nos decía a nuestras consultas. ¿Cómo terminan los productores el 2017 Creo que fue un año en que los últimos meses fueron bastante duros, básicamente teniendo en cuenta los fenómenos de granizo y turbonadas que hubo. Eso a nivel de estructuras ha golpeado un poco. Y en general los productores hablan, mas menos, de un año donde las finanzas no terminan muy bien. Por distintos motivos, tanto productivos como comerciales, no es de los mejores años. Sin duda que hay excepciones, hay gente que terminan mejor y otros no tanto; pero en general he escuchado que por falta de rentabilidad; y, eso ha generado que mucha gente diga que no ha sido un año muy bueno. ¿Cuáles son los objetivos como productor para el 2018? Los objetivos son poder trabajar tranquilo, trabajar bien. Si uno pudiera terminar saneado el año y trabajar con dinero propio sin tener que estar dependiendo de créditos, tanto a nivel bancario como a nivel de comisionistas que hoy se da mucho acá Salto; un objetivo importante sería este como productivo. Y después familiarmente también que sea un año lleno de salud, eso es fundamental porque sin esto lo demás no tiene mucho sentido. ¿Cómo cierra el año la Asociación de Granjeros de Salto y el Salto Hortícola?

La asociación como gremial, con muy poca actividad como asociación. Si vinculado al salto Hortícola, el grupo delegado con muchas reuniones de trabajo. A nivel de Salto Hortícola termina bien, con algunos avances interesantísimos en lo que fue este año. Siempre uno espera mucho más, pero los tiempos, a veces por negligencia propia como directivos o cosas externas no permite que se desarrollen como uno pretendería. Fue un año de anuncios y de hechos importantes a nivel de Salto Hortícola.

¿Qué objetivos gremiales se plantean para 2018? A nivel de la Asociación de Granjeros tener un dinamismo en lo que es la masa social, tendremos que encararlo, tenemos elecciones a fin de enero. Esperamos tener una concurrencia importante y un régimen de actividades fuertes. Después en Salto Hortícola, sin dudas, cada vez más apuntamos a la concreción de la central. Tenemos dos o tres objetivos importantes este año, el pliego licitatorio, terminar de conformar los recursos que estamos gestionando; y, de que lleguemos a fin de año ya pensando de tener obra iniciada, o muy próximo a iniciar en cuanto a la central. Después hay otras actividades del Salto Hortícola como el tema de gestión, que se van a ir desarrollando. Y esperemos que la gente se vaya sumando, que es fundamental en lo que es al desarrollo del sector.

¿Qué balance hace de la gestión en la JUNAGRA en el 2017?

Uno puede considerarlo como positivo, los planteos que hemos hecho como directivo del norte, sabiendo el peso que se tiene que a veces no es el más importante a nivel nacional, todos al menos han sido respondidos, las cosas que hemos planteado, a veces por si a veces por no, tuvimos respuestas. Segundo, hubo muchos proyectos para Salto, planes de riego, que fueron saliendo muchos productores fueron beneficiados, creemos que es importante. Las gestiones que hemos hecho últimamente por el granizo, en alguna hemos tenido respuestas que han sido positivas para muchos productores; creemos que en líneas generales, es un ámbito que hay que estar si o si, y gracias a Dios Salto tiene ese espacio y hay que cuidarlo mucho. Por el granizo, me decía de los seguros ¿Cómo ha funcionado? Estamos teniendo algún inconveniente, me parece, a nivel de liquidación. Las autoridades del BSE habían manifestado que terminada toda la parte de inspecciones a un mes aproximadamente iban a estar cobrando. Lamentablemente tengo que decir hoy, que muchos productores de invernadero no han cobrado. Tendremos que analizar, hay un muy buen dialogo con la gente del departamento agronómico y con la sucursal Salto del BSE. Tendremos que ver los primero días de año como encaramos esto, porque me parece que hay que afinar algún temita, hay que afinarlo. Cuando estamos hablando de que es una herramienta que es muy importante y cada vez hay que maximizar mas esto, si la herramienta en si tiene alguna falencia hay que corregirla. Pasa por ahí. A nivel de los productores con los técnicos cuando las inspecciones no hubo ningún inconveniente, ha sido muy buena la relación, hay que afinarlo solamente.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber: Jueves 29 de Diciembre del 2017: La jornada transcurrió en forma ágil, concentrándose la actividad en las primeras horas de la operativa. Referentes indican que en las próximas jornadas podría incrementarse la actividad de forma similar al viernes y sábado pasados. Aumentaron los valores de referencia de: lechuga, nabo, ciboulette, coliflor, chaucha, morrón Rojo y Verde, apio hoja y zanahoria de calidad superior, durazno, ciruela y frutilla. Descendieron los precios de: tomate redondo y perita, zapallito, zuchini, rabanito, ajies catalanes y boniato Arapey/Cuarí Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo Información del 23 al 29 de Diciembre del 2017. Buenas expectativas para la temporada A pesar de la menor actividad entre las fiestas se espera muy buena actividad a partir de enero . Frutilla: producto muy buscado en estos últimos días del año por las Fiestas, lo que ocasiono un aumento de sus cotizaciones. Melón: mayor abundancia de melón en esta última semana, aumentando los procedentes del sur del país. Los precios se mantienen estables, siendo los del tipo larga vida los que cotizan a precios mayores. La presentación más buscada es aquella de calibres grandes, (entre 5 y 6 unidades por plancha).Sandia: disminuyen los precios de sandia por la gran abundancia de partidas de excelente calidad. semana a causa de la mayor demanda del sector gastronómico de zonas turísticas. La escasez de partidas de calidad superior genera que partidas de calidad inferior presenten relativa agilidad de colocación. Las cotizaciones de naranja se mantienen estables, pero se espera, según referentes, un aumento de los precios por el aumento de la demanda del sector gastronómico y de la región turística.

Emilio Gancedo