Bancada ruralista quiere inclusión del producto en la Lista de Excepciones del Arancel Externo Común.

Brasil importó 1,74 mil toneladas de cebolla en el mes de octubre, superando en 39,75% el volumen traído en septiembre, que fue de 1,245 mil toneladas. En relación a octubre del año pasado, la cantidad es 81,81% mayor. Un año atrás, los importadores compraron 957 toneladas del producto.

Las cifras son del Ministerio de Agricultura (MAPA) y están en el más reciente Boletín Prohort, sobre el mercado de frutas y hortalizas, divulgado por la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB). A pesar del resultado, en la evaluación de la CONAB, la cebolla de afuera tiene poco espacio en el mercado nacional, que ha privilegiado la oferta interna. «Las importaciones continúan sin espacio en el mercado, mucho en función de la oferta suficiente y de la calidad de la cebolla nacional y, consecuentemente, de los niveles de precio de este año», dice la CONAB en el informe. Fue el quinto mes seguido de reducción en las importaciones mensuales de cebolla en 2017. En mayo de este año, las compras del producto de otros países habían totalizado 26,831 mil toneladas. Sin embargo, también son cinco meses consecutivos en que el volumen supera el registrado en un mes supera el del mismo mes del año anterior. La importación de cebollas ha causado preocupación en los productores nacionales, de acuerdo con entidades representativas del sector. El tema fue discutido en una reunión del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) con el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, en Brasilia. Según la FPA, productores brasileños están preocupados, especialmente con la cebolla holandesa, cuyo precio estaría «mucho más bajo».

Aumenta el consumo de arándanos en la Argentina

El Comité Argentino de Arándanos (ABC) informó que en octubre se registró un aumento del 182% en el ingreso de esa fruta al mercado Central, y que el consumo anual llegaría a las 2940 toneladas.

Los productores del Comité Argentino de Arándanos (ABC) celebraron los resultados “positivos” de la campaña “Mejor con Arándanos”, que se vieron reflejados en el incremento de casi el 200% en el ingreso de la fruta al Mercado Central, según su registro oficial, respecto a cifras del 2016. “Estamos empezando a ver los resultados del trabajo realizado este año, que incluyó múltiples acciones y actividades destinadas a dar a conocer el producto, sus cualidades y beneficios para la salud. El balance es altamente positivo”, destacó Federico Bayá, Presidente del Comité.

El Mercado Central ya informó que el aumento de entrada de arándanos en octubre fue del 182,3%, con respecto al mismo mes de 2016, siendo noviembre período de mayor ingreso. “Consideramos que se trata de un logro importante que reafirma los esfuerzos realizados durante el año y que esperamos sostener, para que cada vez más personas incorporen esta super fruta a su dieta, conozcan sus beneficios y mejoren su calidad de vida, expresó Bayá.

“Según las estimaciones que estamos manejando, con los datos recolectados hasta octubre, se podría estimar que Argentina llegaría a las 2940 toneladas de consumo interno. Una cifra más que importante para nuestra actividad”, dijo Bayá, quien resaltó que con estos resultados existe un gran potencial en el mercado local, que se traduce en una “base importante para fortalecerse y crecer”.

La campaña de promoción “Mejor con Arándanos” ha sido coordinada con otras iniciativas, como se dio en el caso del programa “Más frutas y verduras” del Ministerio de Agroindustria. Entre sus hitos se destacó la Semana del Arándano, durante la cual se realizaron múltiples acciones para la difusión y fomento del consumo, con degustaciones y ofertas en todo el país.

La producción de arándanos en nuestro país comenzó hace más de 20 años. Hoy las zonas productivas más representativas son el NOA (Tucumán, Salta), el NEA (Entre Ríos, Corrientes) y el norte de Buenos Aires. Desde el ABC adelantaron que en la próxima campaña se buscará seguir trabajando para la mejora de la difusión del consumo y su alcance federal.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 30 de Noviembre del 2017: La operativa transcurrió en forma medianamente ágil, en un escenario que continúa con rubros pesados y sobrantes en la plaza. Descendieron los precios de: puerro, morrón rojo, tomate y pelón. Aumentaron los valores de referencia de: acelga, apio hoja y ciboulette. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de uva provenientes de Salto.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Información del 25 al 30 de Noviembre del 2017

Llegada de «sandieros» de Tranqueras al Mercado marca comienzo de estación 2017/18.

Sandía: comenzaron a ingresar las primeras partidas de sandías provenientes de Tranqueras (Rivera). En los próximos días se terminarán de instalar en la «plaza de la sandía» los operadores que comercializan este rubro. Este año la zafra comenzó más temprano que lo normal y los valores rondan los 25 pesos por kilo. Es de destacar que aún la mayor parte de la oferta pertenece a calibres medianos y chicos, que es lo normal al inicio de la cosecha por tratarse de cultivos muy tempranos con objetivo de obtener precocidad.

Frutilla: Esta semana se verificaron importantes ingresos tanto de cultivos del sur como del norte del país. Este escenario presionó los precios a la baja con respecto a la semana pasada, en particular sobre la segunda mitad de la semana. Las mayores reducciones de precios se verificaron en las partidas de frutilla de Salto y las del sur con calibre chico. Se espera para la semana próxima una reducción en la oferta, por la no remisión de producto del norte, dado que el precio y la calidad no justifican la venta en el Mercado, además de que se anuncia una caída y finalización anticipada de algunos cultivos en el sur realizados con variedades de ciclo corto por ejemplo Camino Real.

Emilio Gancedo