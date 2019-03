El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, informó que funcionarios del Senasa consiguieron llegar a un acuerdo con sus pares de Brasil para que el país vecino levante la prohibición del ingreso de peras, manzanas y membrillos argentinos a ese mercado. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter.

El acuerdo se alcanzó luego de las reuniones que se realizaron el miércoles entre funcionarios de la Argentina y Brasil destinadas a la reapertura de la frontera, cerrada el pasado 27 de febrero.

El Departamento de Sanidad Vegetal y Consumos Agrícolas de Brasil suspendió las importaciones de peras y manzanas debido a la intercepción de reiterados cargamentos, 9 en total, con carpocapsa entre enero y febrero últimos.

En el sur, la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén había asegurado que se trata de una decisión «política», según su presidente, Sebastián Hernández.

El viernes pasado, Etchevehere, y la ministra de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) de Brasil, Tereza Cristina, mantuvieron una teleconferencia en la que acercaron puntos de vista referidos a la profundización de acciones preventivas contra la carpocapsa en establecimientos de la Patagonia. «Brasil mostró predisposición a escuchar la posición de la Argentina y analizar el plan de medidas adicionales que propondrá el Senasa», señaló el organismo nacional en un comunicado.

Técnicos de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del Senasa presentaron una agenda que reforzará el plan de control de plagas en el Alto Valle.

Los productores y especialistas del sector reconocen que el negocio está viviendo una reconversión en medio de una crisis que lleva más de una década y que ya afecta la calidad de la fruta.

Voces de la industria aseguran que en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén solo hay alrededor de 500 productores que cumplen con todas las normativas de control, de un total de 1.200 reconocidos oficialmente.

Desde el gobierno rionegrino no coinciden con esta evaluación y la contradicen.

«Son muy pocos los que no hacen controles y hay 3.000 hectáreas de frutales abandonados; eso pesa más que los controles ineficientes», señaló una fuente provincial a la agencia Télam.

El Senasa multó a las exportadoras Fruta Sensación y MVC SA y a las firmas Full Lemu, Marisel Martínez SRL, Manso Río SRL, Teorema SRL, Frigorífico Cinco Saltos SA, se informó oficialmente.

Estas empresas fueron definidas como «no tradicionales» en el mercado de exportación a Brasil.

El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, apuntó contra un pequeño grupo de exportadores, pero los productores insisten en que el problema es más amplio.

«La producción de fruta no es como la de soja, requiere presencia y tareas personales. No es casual que establecimientos de más de 1.000 hectáreas hayan presentado problemas o desaparecido. Cuando hay una crisis como esta se hace muy difícil sostener el control de calidad», le explicó a Télam Edgardo Kristensen, uno de los más reconocidos productores de Cipolletti y miembro del Consorcio y a la Cámara de Productores de esa localidad rionegrina. (Fuente: CLARIN con información de Télam)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 7 de Marzo del 2019: Aumentó el nivel de actividad con respecto al inicio de la semana, cabe destacar que los días de carnaval, si bien el Mercado permaneció operativo, la actividad comercial se vio sensiblemente disminuida. Descendieron los precios de: acelga, apio, nabo, perejil, rabanito, repollo, rúcula, tomate, cebolla, boniato, zapallo Kabutiá, kiwi, frutilla y manzana Gala. Aumentaron los valores de: morrón Rojo, berro, choclo y uva

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Información del 2 al 8 de Marzo del 2019

Semana de operativa alterada

Los días de Carnaval hicieron que la mayor parte de las ventas se concentraran sobre el fin de semana, luego de un inicio con baja actividad comercial.

Hortalizas de fruto: los renglones correspondientes a este rubro no mostraron mayores alteraciones en sus precios. Mayor presencia de tomate redondo y Perita genero cierta presión a la baja, pero la alta demanda hizo que no se concretara esta tendencia, incluso sobre el fin de semana se constataron presiones al alza en sus cotizaciones. Morrón tanto Rojo como Verde no mostraron variaciones, tampoco berenjena, zuchini y zapallito redondo. Se manifestó mayor interés por tomate Cherry, pepinos y chauchas, haciendo que suban los precios, especialmente de partidas de calidad superior de estos productos.

Frutillas: los calibres medianos y chicos son los más abundantes para este renglón. La calidad presente es mayormente de categoría II y los compradores prefieren esperar que las temperaturas sean menos extremas para comprar frutilla. Además, existe en la oferta diversidad de opciones en otras frutas que permiten esta condición. Este escenario se presenta con difícil colocación y menores precios.

Frutas cítricas: mandarinas Satzuma de calibre grande se afirman en la oferta. Las cualidades organolépticas van a ir mejorando conforme avance la zafra. Las naranjas del tipo Valencia presentes en su mayoría tienen problemas de calidad, haciendo mas dificultosa sus colocaciones a iguales cotizaciones.

Hortalizas secas: los excesos hídricos generaron dificultades en el cerrado del cuello de algunas partidas de cebollas, problemas de calidad que se irán acentuando conforme avance el año. Esto ha generado que los productores intenten colocar lo más rápido posible sus productos volcando volúmenes importantes al mercado. Se observa gran presencia de boniato tipo criollo y va aumentando la de los boniatos tipo zanahoria. Con respecto a la zanahoria, no se han visto alteradas sus cotizaciones. Se observan pudriciones en este producto, por lo que los operadores preferían ingresar con volúmenes pequeños y mantener en cámaras frigoríficas hasta el momento de ventas para evitar pérdidas. Se observa buen nivel de oferta en zapallos Kabutia y calabacín en lo que se refiere a volumen y calidad, si bien sus valores no presentan alteraciones de entidad.

Emilio Gancedo