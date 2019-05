Selección de Estación

Este es el equipo ideal de la selección de las mejores frutas y verduras de estación, que dan energía para triunfar.

Del 7 al 20 de mayo de 2019.

Remolacha, acelga, lechuga, berenjena, calabacín, zapallito y boniatos. Mandarinas y manzanas.

La calidad baja de la cebolla brasilera presiona precios en el Nordeste

El feriado también perjudicó el bloque de las cebollas

En la región de Irecê (BA), el precio de la cebolla retrocedió esta semana (de 28/04 a 03/05), debido a la pérdida de calidad, como consecuencia de enfermedades bacterianas. Los bulbos comercializados fueron perjudicados por las lluvias de marzo y abril, que facilitaron la aparición de bacterias en las labranzas.

En función de la baja calidad, el flujo de la mercancía está limitado por la mayor sensibilidad de la cebolla afectada y por el aumento del descarte durante el transporte. El ritmo de ventas sigue siendo lento, pues, junto al feriado, el mercado no está absorbiendo las cebollas dañadas.

Por otro lado, la expectativa es de mejora en la calidad, ya que algunas áreas no han sido afectadas por las adversidades climáticas, lo que puede indicar una mejora en las ventas en las próximas semanas. La media de precios al productor fue de R $ 0,80 ($u 7,20) por kilo, caída del 18,20% frente a la semana pasada. En el Valle del São Francisco (BA / PE), la situación es similar, ya que la productividad venía afectada por las altas temperaturas y la humedad.

A partir de esta semana, los bulbos ya presentaron mejoría, debido a la mayor productividad en las labranzas. Además, tanto en Irecê como en el Valle, la oferta debe permanecer reducida en las próximas semanas, lo que puede favorecer los precios.

China: «Rápido aumento del precio de exportación de las cebollas»

«La nueva cosecha de cebollas de Yunnan comenzó a entrar al mercado en marzo. El precio de exportación de las cebollas chinas aumentó rápidamente alrededor de ese mismo momento, subiendo más de 100 dólares por tonelada en un período de solo 10 días. Las fluctuaciones diarias de los precios son significativas y esto dificulta que los compradores potenciales obtengan estimaciones de precios», según Wang Junjie, de Henan Jun’s Safe Food Co., Ltd.