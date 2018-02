Carnaval con jornadas de comercialización tranquilas en el Mercado Regional de Salto.

En visita al mercado local entrevistamos al puestero Isidro Villarroel, y esto nos decía al cierre de ventas del día lunes:

¨Una jornada tranquila debido a que mucha gente ha cerrado lunes y martes porque es Carnaval¨.

¿Qué fue lo más demandado el día de hoy?

Tomates, boniatos, papa y algo de frutas. Los tomates hablamos de $550 la plancha, boniato zanahoria $250, $280 el cajón, encajonado dan 20, 22 kilos. Y, en el tema de papas anda entre $400 y $450, papas buenas con 24 a 25 kilos la bolsa. También lo destacado hoy fue el choclo a más o menos $150 la docena. Eso fue el levante que hubo hoy, debido al frío, refrescó, se manifestó esos consumos; tanto el choclo como el boniato es poco el consumo y hoy se levanto un poco más.

¿Y lo menos demandado?

Lo menos demandado fue el limón, la fruta en general fue menos demandada. También tenemos que ver que es un fin de semana con lluvias y que la gente repuso muy poco. Quizás por eso que venía con poco boniato, surtida la gente, papa, choclo y esas cosas; y, hoy era lo que tenía que consumir.

¿Que se está comercializando de la zona?

De la zona de Salto se empezó a comercializar, la semana pasada había mucho faltante de tomates, hoy ya entro, no digo cantidad pero que ya da para Salto. Tomate de cosecha nueva, gente que hace galpones para tener en esta época. Hoy ya no da para traer tomate de Montevideo porque hablamos de $550 el costo de venta, y estamos hablando de $600, $650 de costo para traer de Montevideo para acá, ya no se precisa traer. El morrón estaba faltando y empezó a aparecer de Salto, a salir de invernáculo y algo de campo, que también aparece y no están malos de calidad, están buenos. El morrón se comercializo a $300, $320 el verde y el rojo anda en $700; y, si hablamos para traer del sur tenemos que hablar de $1000 un rojo y $400 un verde, allá; y, hay que agregarle el flete.

¿Qué pasa con la fruta del sur?

La fruta sigue con el mismo problema en cuanto al durazno, que no hay, muy poco nacional y los que hay no son de buenas calidades; y, se impuso el durazno importado por el número y por la calidad. Estamos hablando que una plancha de durazno nacional anda en $700 y no es de buena calidad; y, un durazno importado con 10 kilos, argentino, de excelente calidad, anda en unos $750 en el mercado. La banana fue al alza tuvo $40 de suba esta semana.

Lo que viene en baja son los artículos que más se están consumiendo, uvas, estamos hablando de $280 la plancha que se comercializa, con 10 u 11 kilos; y, las manzanas, la variedad nueva, la Gala, que hay bastante, y, se comercializa una segunda muy buena $400, una tercera linda a $300, que son los artículos que más se están destacando por su bajo costo.

¿Y las legumbres pesadas?

La cebolla está estabilizada la venta, sigue a un ritmo bueno por el hecho que esta barata en Montevideo. Allá la pagas una cebolla buena lo máximo $350, pero el número es $300; y, acá se cobra $400, hay muchas cebollas en el sur y se está vendiendo bien. Zapallos hasta la semana pasada teníamos que pensar en el Mercado Modelo, ya esta semana empezó el de Salto, tanto el coreano, como el Kabutia, y han bajado. Hablaríamos de un zapallo comprado la semana pasada en el Modelo $320, $350, hoy se está comercializando acá el de Salto a $280 y es buena calidad. Ajo del sur se cobra una malla de 20 unidades, un calibre especial, $300, $15 la unidad.

El lunes de entrada de Carnaval desde un puesto del Mercado Modelo.

Con motivo del feriado de Carnaval, al no tener información de precios del Mercado Modelo, contactamos a Emiliano Bertolotti; y al consultarlo sobre la situación de este día de entrada nos decía:

Un desastre. El tomate bajo un poco; y, el mejor de invernáculo de acá del sur esta a $500 la plancha. Morrón a $800 el cajón de rojo con 10 o12 kilos. Las cebollas $300, $350 la bolsa con 20 kilos. Las frutillas siguen igual. La naranja sigue con el precio que cerró la semana pasada, $650 el cajón. Vale, la naranja por un par de meses más va a valer, no creo que vaya a bajar.

¿Qué está pasando, faltando en el Mercado?

Plata. En mercadería no falta nada. Esta sobrepasado el Mercado para la oferta que hay. Para la demanda que hay es demasiada la oferta.

¿El Este no está absorbiendo?

No. El Este empuja muy poca cosa. Un día es una cosa; y, otro día parece que fuera otro Mercado. Es impresionante, deja mucho que desear. Los proveedores del Mercado no saben que hacer, si pedir mercadería, si traer, no se saben que hacer. Esta bravo para el ¨circulante¨, si no agarras las cadenas de los supermercado, esta bravo para el ¨circulante¨. Esta muy complicado.

Brasil, identifican a feromona del insecto que transmite el HLB.

Los investigadores agrupados en el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Semioquímicos en Agricultura, sito en el estado de São Paulo, han identificado y sintetizado la feromona sexual del psílido asiático de los cítricos, Diaphorina citri. Este diminuto insecto actúa como vector para la bacteria que provoca el greening de los cítricos, más conocido como Huanglongbing (HLB o ‘dragón amarillo’ en chino). El HLB se originó en Asia y ahora afecta a la mayoría de los campos de cítricos del mundo.

La enfermedad está resultando devastadora para el sector porque los árboles infectados deben ser erradicados. Las feromonas sexuales sintetizadas se pueden utilizar como cebo en las trampas para atraer a los insectos, matarlos y evitar el apareamiento.

El descubrimiento lo llevaron a cabo los científicos de la Universidad de São Paulo y el Fondo para la Defensa de los Cítricos de Brasil, en colaboración con colegas de la Universidad de California, Estados Unidos. Sus hallazgos se han publicado recientemente en un artículo de Scientific Reports.

Según sciencedaily.com, ahora será posible sintetizar la sustancia y utilizarla en trampas para matar los psílidos asiáticos de los cítricos, para ayudar a controlar la peor plaga a la que ha hecho frente el sector citrícola. Tan solo en Florida, la producción de naranjas ha descendido en cerca de 90 millones de cajas en los últimos 15 años.

Mercado. Con motivo del feriado de Carnaval no se relevaron precios oficialmente sobre la comercialización para los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.). El jueves, la próxima entrada de la semana se normalizara dicha información.

Emilio Gancedo