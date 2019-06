Respiro bienvenido a la negatividad del sector de la naranja en Europa»

Una exportadora de cítricos del Cabo Occidental va a enviar la mayor cantidad de naranjas Navel a China hasta la fecha, un mercado que ofrece un bienvenido contrapunto a Europa.

«Nuestra calidad nos permite enviar más a China, donde sin duda la fruta sudafricana tiene oportunidades, si bien dentro de los límites de la capacidad de tratamiento de frío para enviar allí», explica su gerente de marketing.

«La necesidad de fruta en China es más elevada de lo normal para esta época del año. España y Egipto han acabado de enviar a ese destino básicamente, la fruta australiana es demasiado cara (de un 50 a un 60% más que la sudafricana por los costes de la mano de obra) y, con la cuestión comercial Trump-China, los compradores chinos no están adquiriendo fruta estadounidense».

La Navel temprana este año tiene firmeza suficiente para China

Tradicionalmente, l a empresa envía Navel tardía a China porque suele ser más firme y tener mejor coloración que la temprana.

«Este año, nuestra fruta es particularmente firme y la calidad interna es muy buena. La coloración no es completa, pero el mercado chino nos perdona que solo sea del 90% por la escasez. Lo importante es que nuestra fruta es muy firme y tiene muy buena calidad de consumo».

No obstante, recomienda precaución. Los volúmenes comercializables son escasos, principalmente por los daños causados por el viento y la cochinilla blanca, y la fruta de categoría II y III, que es de menor calibre, se envía a programas de elaboración de zumo, nunca a la venta al por mayor, una práctica que consideran irresponsable, y, de todos modos, el espacio en las cámaras frigoríficas es limitado.

«Pero, desafortunadamente, hay quienes están enviando naranjas de categoría I, II y III a China sin imponerse una autodisciplina. En estos momentos el mercado las está aceptando porque va muy escaso de fruta, pero las naranjas de tercera categoría van a echar a perder el mercado a largo plazo».

«Las cotizaciones en el mercado chino son muy buenas, pero ya sabemos lo que ocurrió el año pasado con las Midknight y el pomelo. Fue una historia triste, se derramaron muchas lágrimas. No obstante, no creo que los volúmenes de Navel de buena calidad de ningún país puedan derrumbar el mercado».

«No es un año fácil para la Navel», lamenta, pero señala que la temporada de Navel del Cabo Oriental sea probablemente la mejor del país, en comparación con la región norte y oeste.

Europa, desfavorable para las naranjas

»Europa no se encuentra en buen lugar. Estamos cargando mucho más para el Reino Unido que para Europa en estos momentos, en torno a 15-20 contenedores de limones, Novas y naranjas para el Reino Unido cada semana, y aumentarán con las mandarinas tardías».

«Nunca se había dado el caso, y si continúa, será la primera temporada que enviemos más al Reino Unido que a Europa. Normalmente enviamos cerca de un 20% al Reino Unido y en torno a un 30% a la UE. Por supuesto, las Valencia aún están por comenzar y fácilmente enviamos 50 contenedores semanales, por lo que eso podría cambiar el panorama».

La empresa tiene programas minoristas en el Reino Unido que afianzan su negocio en esa parte del mundo y le dejan espacio para respirar en un año como este. «Europa es muy negativa en cuanto a las Navel. Solo para hacernos una idea, Marruecos acaba de empezar a recolectar las Navel tardías (Barnfields, muy buena fruta, por lo que he visto), esperando a que pase la Fiesta del Sacrificio, mientras que nosotros también hemos empezado a recolectar. España seguramente tendrá fruta hasta la semana 30, quedándose en el mercado al menos dos semanas más».

«En el norte de Europa, la demanda está creciendo ligeramente, pero el interés está muy por debajo de otros años».

Esto podría ofrecer una oportunidad, opina Snyman, siempre y cuando los exportadores de Navel tengan paciencia ahora y esperen a que los volúmenes se despejen y se cree un vacío.

Las mandarinas tardías tienen buen aspecto

Grown4U espera ansiosa el inicio de la temporada de la mandarina tardía, que echa a andar con Valley Gold esta semana.En la semana 27, empezarán las Nadorcott y Tango. «Desde luego, las Tango son más tempranas que las Nadorcott, se nota al comparar dos huertos en producción uno al lado del otro. Las Tango llevan una semana o 10 días de ventaja, y si se cubren los huertos con mallas, son todavía más tempranas».

«Las Tango este año tienen mucho mejor calibre este año que el pasado».