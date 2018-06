La granja al día

Fuentes privadas estimaron que se perdieron 16.070 jornales entre labores de cosecha y packing.

La estimación primaria de pérdidas en el área citrícola de Salto, como consecuencia de la granizada y turbonada registrada el pasado lunes 11, involucra a 570 de las hectáreas en producción, según los datos relevados a nivel privado por la Unión de Productores y Exportadores Frutihortícolas del Uruguay (Upefruy).

Esta gremial, cuya actividad involucra a casi el 100% de los citrus que exporta Uruguay, registró en base a ese dato que se perdieron 7.110 toneladas de fruta cítrica, lo que equivale a unos 16.070 jornales entre cosecha de campo y packing, destacó el gerente de esa institución, Heraldo Méndez.

Explicó que eso representa aproximadamente unos US$ 550.000 que no cobrarán los trabajadores y que, considerando el efecto multiplicador por seis que tiene lo que genera el sector agropecuario, no se volcarán a la economía de ese departamento unos US$ 3 millones.

Sin embargo, un detalle positivo es que el volumen de producción afectado representa solo un 6% de la cosecha anual, aunque para los grupos de trabajadores involucrados en la cosecha de esos citrus significa el 100% de pérdida de su fuente de trabajo zafral, afirmó Méndez.

También se estimó en 8.382 las plantas jóvenes pérdidas por efecto de la granizada que afectó a Salto.

Esta vez en arándanos no se registraron pérdidas relacionadas con el fenómeno del lunes de la semana pasada, contrariamente a lo sucedido en 2017, cuando ese rubro de la granja fue muy perjudicado. (Fuente: El Observador)

MGAP confía en que buena parte de daños por granizada sea cubierta por seguros

El gobierno espera que se note la incidencia de la política de otorgar subsidios para que los granjeros contraten seguros y estén cubiertos

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) insiste en que se ha hecho una fuerte promoción de seguros en la frutihorticultura desde 2015 y por lo tanto, si bien se espera una evaluación de los daños y el tipo de explotaciones afectadas, se espera que esa cobertura ayude bastante a enfrentar esta situación de granizada y turbonada ocurrida en Salto el pasado lunes, destacó el subsecretario del MGAP, Alberto Castelar.

El funcionario resaltó que confían en que la política de seguros que impulsó el MGAP en los últimos años arroje buenos resultados en este evento, considerando que se promovió una cobertura en ese departamento del orden del 80% en fruticultura y del 50% en horticultura.

Esa ayuda consistió en apoyar el aseguramiento de las estructuras en 2015 y luego en 2017 para reconstruir todas las infraestructuras (nylon) de los invernáculos.

Por lo tanto, se espera que esta herramienta que se implementó con el estímulo de subsidios y que en algunos casos llegó hasta el 90% (para productores de menos de cinco hectáreas), ayude a paliar esta situación, sostuvo el funcionario.

Opinó que es bueno tener presente este apoyo, en momentos que el sector ha sido tan afectado por la adversidad climática. Esta cobertura de seguro es importante porque les permitirá recuperar los costos de producción y las estructuras que puedan estar dañadas.

El año pasado, ante una adversidad climática que afecto al sector granjero, jerarcas del MGAP advirtieron que a futuro no habría asistencias puntuales de suceder esos eventos, considerando que el gobierno ha brindado subsidios por montos elevados para propiciar que los granjeros estén cubiertos.

(Fuente: en base a El Observador)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 18 de Junio del 2018: La semana comenzó con una operativa poco ágil, en un escenario de baja afluencia de público y colocación algo pesada de la mayoría de los rubros ofertados. En este maraco, descendieron los valores de: brócoli, repollo, naranja y pomelo. Mientras que aumentaron los precios de referencia de: apio, lechuga crespa, nabo, perejil de calidad superior, ajíes catalanes, morrón, cebolla roja y mandarina común de calidad superior.

El precio de la cebolla y de la papa sube en mayo con paralización de camioneros en Brasil

El estudio divulgado por CONAB apunta que la cebolla y la papa presentaron aumento en todos los mercados mayoristas analizados.

El problema de abastecimiento provocado por la paralización de los camioneros el mes pasado, hizo que los consumidores fueran perjudicados por la baja oferta de productos hortigranjeros y las grandes oscilaciones de precios. La cebolla y la papa presentaron aumento en todos los mercados mayoristas, analizados en el 5º Boletín del Programa Brasileño de Modernización del Mercado Hortigranjeiro (PROHORT) en las CEASAs, divulgado este martes por la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB).

Según el estudio, la papa quedó cerca del 76% más cara en CEASA / RJ, mientras que el producto debió el alza del 10% en CEASA / Minas. La cebolla alcanzó una máxima del 25% en CEASA / ES y el 24% en el Entrepuesto de SP, de la Compañía de Entrepuestos y Almacenes Generales de São Paulo (CEAGESP).

CONAB añade que en los mercados mayoristas la entrada de algunos hortigranjeros fue tan pequeña o inexistente que CEASA paralizó la realización de la encuesta de precios, como fue el caso del CEAGESP – São Paulo.

Para las tres otras hortalizas analizadas, el tomate, la zanahoria y la lechuga no ocurrió uniformidad de precio. En el caso de los tomates, las cotizaciones quedaron en la dependencia de la oferta de las regiones productoras próximas a los centros consumidores. De acuerdo con CONAB, la tendencia de los precios del tomate a junio es baja, con la intensificación de la cosecha de invierno.

Para la zanahoria, los técnicos de Conab resaltan que la disminución de la cosecha o el fin de ella por la imposibilidad de que la producción llegue al consumidor final, ocasionó el aumento del tamaño de la zanahoria en el mercado.

En el caso de la lechuga, los aumentos de precios fueron más sensibles. En algunos mercados mayoristas la investigación de precio fue interrumpida por la escasez del producto o incluso por su inexistencia. Según la CONAB, la tendencia del precio es baja en junio, con la regularidad de oferta y la disminución del consumo con las bajas temperaturas.

La CONAB subraya que estas cinco hortalizas (tomate, zanahoria, papa, cebolla y lechuga) son las más representativas en la comercialización en las CEASAs y que registran mayor destaque en el cálculo del índice de inflación oficial (IPCA). (Fuente: Globo Rural)

Emilio Gancedo