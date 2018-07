Precios superan a los de Unión Europea y se apuesta a crecer.

La apertura del mercado estadounidense para los cítricos uruguayos con precios más altos y menor arancel de importación que la Unión Europea permitió avanzar en volúmenes exportados e ingreso de divisas, informó el director de Servicios Agrícolas, Federico Montes.

Según publicó el portal de Presidencia, entre enero y comienzos de junio se vendieron en general 30.000 toneladas, sumados los envíos de mandarina, naranja y limón, por US$ 20 millones.

“El sector citrícola uruguayo produce en general entre 280.000 y 300.000 toneladas por año, aunque para este, se prevé un volumen algo menor a causa de eventos meteorológicos adversos”, dijo Montes, tras remarcar que “las exportaciones están en un ritmo bastante bueno”.

El director general de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería dijo que en la primera etapa de producción se exportaron 30.000 toneladas de frutas, entre mandarinas, naranjas y limones.

El 60% de los cítricos producidos se colocó en Estados Unidos, 20% en la Unión Europea y el resto en Rusia, Brasil, Canadá y Emiratos Árabes, entre otros mercados.

“Con la exportación a Estados Unidos, donde se vende mandarina, se reafirma lo importante que fue la apertura en 2010 de ese mercado, que es también muy favorable en precios”, subrayó Montes.

El jerarca consideró una cifra interesante los US$ 20 millones que el sector citrícola colocó en Estados Unidos, dado que el sector exporta entre US$ 80 y US$ 100 millones por año.

“Estados Unidos paga mejor que la Unión Europea por las mandarinas”, señaló Montes.

“Además, entramos 15 o 20 días antes que competidores como Perú o Chile, por lo cual tenemos mejores precios que ellos”, resaltó. Agregó que esa variedad ingresa al referido mercado con arancel cero, a diferencia del bloque europeo, en que es del 16 %. (Fuente: El País)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 28 de Junio del 2018: Si bien la operativa continua siendo medianamente ágil, referentes indican que mejoró el nivel de actividad con respecto a inicios de la semana.

Aumentaron los precios de referencia de: acelga, apio de hoja, coliflor, perejil, ajíes catalanes, morrón verde y tomate perita.

Descendieron los valores de: brócoli, ciboulette, berenjena, zuchini, zanahoria y frutilla.

Como novedad se registraron los primeros ingresos de naranjas del tipo Salustiana.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Información del 23 al 29 de Junio del 2018.

Semana de actividad retraída

Se caracterizó por un nivel de actividad bajo para la mayoría de los rubros ofertados

Hortalizas secas: si bien los ingresos de papa fueron levemente menores, la plaza se encuentra bien abastecida con partidas que en la mayoría presentan buena calidad comercial lo que ha generado presiones a la baja tanto para las partidas de piel blanca como de piel rosada.

Según referentes, esto podría acentuarse en el corto plazo, ya que el amplio nivel de oferta junto con una demanda retraída continuarían presionando las cotizaciones a la baja.

Continúan acentuándose los problemas en la calidad de las partidas de cebollas Rojas debido al menor potencial de conservación con respecto a las variedades blancas;

Esta situación ha generado una importante brecha entre las cotizaciones de las escasas partidas de calidad superior y el grueso de la oferta. Una situación similar se viene registrando en boniatos, donde se registran presiones al alza marcadas especialmente en las partidas con mejor calidad comercial.

En zanahoria, aunque se registraron menores ingresos se generaron nuevos descensos en las cotizaciones ya que la oferta está compuesta en su mayoría por partidas con muy buen aspecto y aptitud de consumo.

Cítricos: ingresaron las primeras partidas de naranjas del tipo Salustiano, aunque todavía son escasas y con signos de inmadurez en su mayoría.

En el caso de naranjas de ombligo se observa una mayor oferta de partidas de calibres extra grandes que presentan dificultades de colocación, si bien su aptitud de consumo no se ve comprometida.

En el caso de mandarinas del tipo criolla, la menor oferta de partidas de calibres grandes generó presiones al alza para estas categorías.

Y en el caso de Satsumas, la baja en la oferta de partidas que conservan una adecuada calidad comercial generó que en estas, se afirmasen las cotizaciones en el extremo superior del rango de precios.

Si bien los valores permanecen con cierta estabilidad, se aprecia una mayor oferta de pomelos tanto del tipo blanco como rosado.

Frutilla: se generaron descensos pronunciados en los precios alcanzados esta semana, debido por un lado a un aumento en la oferta, especialmente de partidas con coloraciones más intensas y homogéneas y por el otro a la baja en la demandad que acarrea el escenario de precios altos que había alcanzado semanas atrás.

Hortalizas de fruto: continúa el escenario de baja oferta en general en este grupo, causando precios relativamente altos.

Los renglones donde se dieron mayores incrementos en las cotizaciones fueron morrón Rojo y Verde, berenjena, zapallito y chaucha, cabe aclarar que hacia el cierre de la semana se produjeron algunos descensos y presiones a la baja, como indican referentes están causados en parte por la retracción en la demanda que implica este escenario de precios, y por otro una mayor oferta hacia el fin de semana con respecto al inicio de esta para este grupo en general.

Registro Nacional Frutihortícola

Si aún no realizó o actualizó el Registro Nacional Frutihortícola tiene oportunidad de hacerlo hasta el 6 de julio inclusive.

Recordamos que la inscripción en el registro es de carácter OBLIGATORIO Y EXCLUYENTE para acceder a los diferentes beneficios del MGAP.

Por dudas, consultas y/o mayor información comunicarse con DIGEGRA Central, teléfono: 23047422 interno 215, en el horario de 9:00 a 14:30 horas.

Emilio Gancedo