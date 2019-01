A partir del mes de febrero, comenzarán las inspecciones contra el HLB (Huanglongbing), enfermedad provocada por bacterias que afectan diversas especies de plantas cítricas en todo el departamento Concordia y Federación.

Por tal motivo, El Heraldo se reunió con Cecil Taylor, Presidente de la Asociación de Citricultores de Concordia y Marcos Follonier, Coordinador del Consejo Municipal de la Producción. “Esto es algo que se comenzó hace tres años atrás, con monitoreos en las quintas y hubo esas detecciones en el norte del departamento Federación que fueron unas pocas plantas, pero de todas formas, la enfermedad está y tenemos que evitar que entre a Entre Ríos porque esta enfermedad está muy agresiva”, comienza su relato Taylor.

“Lamentablemente hubo mucha gente que estaba trayendo fruta de Misiones para acá y con esa fruta, infecciones vinieron seguro”, agregó el Presidente de los Citricultores de nuestra ciudad.

Además, Taylor explicó que “a partir de la última semana de enero vamos a avisar a la gente que salen las inspecciones, identificados con chalecos, etiquetas plastificadas, con el número de documento, el nombre de la persona que va, así que la gente no va a tener problemas. Esta gente va a estar entrenada de qué es lo que tiene que decirle a la gente cuando le tocan el timbre y espero que tengamos el apoyo del todo el mundo y lo único que nos interesa es defender a Entre Ríos del HLB porque Entre Ríos significa 36.000 puestos de trabajo más lo que viene junto con la citricultura.

“Es el primer país en el mundo en el que se hace esto, todos los otros países empezaron a tratar de controlarlo cuando ya lo tenían adentro, quintas y quintas infectadas, en este caso es al revés, hemos encontrado algo, la infección esta y seguramente que vamos a encontrar otras plantas, pero si seguimos con las inspecciones como estamos haciendo la vamos a poder erradicar y controlar”, enfatizó Taylor.

“Necesitamos del apoyo políticos, porque son los responsables de la provincia, son los que toman las medidas, son los que puede tomar las medidas necesarias para evitar el ingreso de frutas de otros departamentos, provincias o zonas”, agregó. Consultado de qué forma la gente puede colaborar, el presidente de la Asociación de citricultores sentenció que “si van a comprar una planta cítrica, tenés que comprarla en un vivero oficial, que salga certificada”. Y pidió que “permitan ingresar a la gente que anda supervisando, que ingresen a sus casa para estudiar las plantas cítricas o plantas hospederas que puedan tener esa enfermedad y si se encuentran infectadas se va a pedir que permitan erradicarlas y quemarlas, pero si no hay nada no hay por qué preocuparse”.

Por su parte, Follonier resaltó que esto es “un programa planteado, pensado, diagramado a partir del concepto de la Asociación de Citricultores Concordia y da origen a un trabajo institucional, lo importante que son las interinstituciones, porque son nacionales, provinciales, municipales y eso significa un impacto para la región y en eso también hacemos mucho hincapié; esto nace por un problema de los productores citrícolas que ven afectadas su producción por una enfermedad, nosotros entendemos que no es solo así, es necesaria otra mirada y tiene que ver con lo social, desde el punto de vista social y económico el impacto que produce a la actividad citrícola en la región, tan arraigada de tantos años y que se identifica, lógicamente, con esta parte de la provincia; en ese sentido el compromiso que asumió el Dr. Cresto como intendente de una ciudad que tiene su trayectoria, su tradición en la citricultura que no podía queda en esa expresión de deseo simplemente, tomó el compromiso y comenzó desde la propuesta desde la asociación de citricultores a trabajar este tema para encontrar el mecanismo rápido y eficiente, posible ante la posibilidad que aparezca la enfermedad en Concordia y en la zona productora de Concordia.

Follonier remarcó que “desde el punto de vista económico, el impacto que significa para la citricultura, para las ciudades, lo que es la región, si la enfermedad ataca sin los cuidados entendemos que deben hacerse, lo difícil sería mantener la producción de la citricultura en los próximos 10 años. Esta es una gran oportunidad para esta parte del mundo donde la enfermedad no ha avanzado como en otras partes del mundo donde ha destruido la actividad citrícola y es un gran llamado haber encontrado el mecanismo para poder sostener la producción y estamos muy confiados en eso”.

Para finalizar, el coordinador de producción del municipio local, dijo que “en esto participan los barrios, los dirigentes barriales, el sector productivo; englobamos a todo el sector, no solo a los dueños de las quintas, todos están vinculados, fabricantes, trabajador, dueños de quinta, los que proveen fertilizantes, los contratistas, etc., etc., gente que hace servicio para el sector citrícola». (Fuente: en base a El Heraldo)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 24 de Enero del 2019: La jornada transcurrió de forma tranquila, con mayor colocación de los rubros de hortalizas de hojas y de frutos como por ejemplo acelgas, lechugas, rúculas, pepinos, tomates y zapallitos. Aumentaron significativamente los precios de: tomate redondo, tomate perita y Cherry, morrón rojo, pepino y frutilla. Descendieron los precios de: puerro, boniatos Arapey/Cuarí y Beauregard/Cuabé, durazno y uva Cardinal.

