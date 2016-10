La oferta de tomate brasilero debe aumentar con la intensificación de la 2ª parte de la zafra de invierno.

Los precios ya cayeron en setiembre frente a los de agosto.

En octubre el volumen ofertado de tomates debe ser mayor debido a la intensificación de la cosecha de la segunda parte de la zafra de invierno, cuando Sumaré (SP), Sul de Minas Gerais, Paty do Alferes (RJ) e Norte de Paraná estén cosechando.

Sumado a estas regiones el mes de octubre concentrará el 28% de toda la cosecha de esta zafra, con mayor oferta prevista para el próximo mes los precios pueden seguir bajando. Vale recordar que inclemencias climáticas, como lluvias, pueden ser determinantes en la disponibilidad de frutos, al igual que su calidad. En la CEAGESP el tomate larga vida cerró en una media de R$ 48,42 ($u 423) por caja de 20 kilos, unos $u 21 por kilo al mayoreo, en el mes de setiembre.

Los precios de zanahorias no reaccionan en el mercado brasilero

La alta productividad de septiembre contribuye al exceso de oferta.

Los precios de las zanahorias se mantuvieron prácticamente estables esta semana en Minas Gerais. La oferta todavía elevada, impide una reacción de las cotizaciones. La caja de 29 kilos de raíz sucia fue cotizada a R$ 7,25 ($u 63, unos $u 2,18 por kilo), que tuvo una caída de 1,1% con respecto a la semana anterior. En este mes se produjeron en una media de 3100 cajas por hectárea. Además de la productividad alta, 8% mayor que la de setiembre del año anterior, los productores tradicionales declararon que en esta zafra hubo una entrada de aventureros en la producción, lo que habría determinado un aumento del área de cultivo en la temporada, además de contribuir al exceso de oferta. Mientras tanto, hasta el momento no se tiene conocimiento sobre si hubo un aumento de área, ni de cuánto fue esa elevación.

La cebolla brasilera se valoriza un 12,5% en Monte Alto.

La cosecha en esta región se aproxima al final.

En esta semana el mayor precio medio de caja de cebollas fue registrada en Monte Alto (SP), de R$ 15 por caja de 20 kilos ($u 6,55 por kilo al mayoreo), un aumento del 12,5% en relación al periodo anterior. En la chacra, el alza fue todavía más acentuada en el periodo, 32%. Algunos productores de menor escala ya cerraron la zafra, disminuyendo la oferta de la región y elevando las cotizaciones. La cosecha en la plaza paulista sigue hasta octubre, con todo la comercialización de bulbos puede ser prolongada, en función de los bajos precios.

Con precios abajo del costo paran los tratamientos

fitosanitarios en hortalizas de hoja en Brasil

Las lluvias están en camino y pueden impactar en la producción.

La caída de los precios de venta de las hortalizas de hoja en las regiones productoras, quedando por debajo de los precios de costo, está haciendo que los productores reduzcan los tratamientos fitosanitarios preventivos. Algunas plantaciones ya presentan problema en la calidad. Las lechugas están más susceptibles a enfermedades y, si la previsión de lluvias se confirma, puede interferir en el escenario de la oferta en las regiones productores del sudeste.

Rusia quiere importar

solamente cítricos y frutas

exóticas para 2020

Rusia se ha propuesto importar solamente cítricos y frutas exóticas para 2020 y, de esta manera, ser autosuficiente en las principales categorías alimentarias, según unas declaraciones del viceministro de Agricultura de Rusia, Yevgueni Gromiko.

«En 2020, Rusia alcanzará casi un 100% de autosuficiencia en alimentos como la leche, la carne y las hortalizas. Las importaciones se limitarán a productos como los cítricos y las frutas exóticas, que no podemos cultivar en nuestro país», pronostica Gromiko.

Durante un encuentro de las autoridades de agricultura de los países del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), Yevgueni Gromiko señaló que los cinco países disponen de muchos recursos y «son proveedores esenciales de productos agrícolas para el mercado global».

También subrayó su gran potencial de colaboración mutua y añadió que Rusia está dispuesta a contribuir al máximo en este proyecto.

Actualmente, Rusia se autoabastece de cereales y de la mayoría de tipos de carne, y ha aumentado en gran medida su producción de hortalizas.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización de fin de esta semana, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 29 de Setiembre del 2016: La jornada comercial transcurrió en forma medianamente ágil, en un marco de importantes ingresos de mercadería que generó sobrantes al final de la venta. Descendieron los valores de referencia de: frutilla, morrón rojo, tomate de mesa, zapallito, albahaca, apio, ciboulette, ajíes, arveja, chaucha y zuchini. Aumentaron las cotizaciones de: espinaca, nabo, perejil, puerro, rabanito, banana y mandarina Murcott.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 24 al 30 de setiembre del 2016.

Importante oferta de Zapallitos

Explica fuertes variaciones de precios a la baja.

Hortalizas de Fruto: Zapallitos, el avance de la primavera, con días más largos y temperaturas relativamente más altas, aceleró el desarrollo y maduración de frutos, aumentando los niveles de remisión en forma muy importante. Esto a su vez determinó una reducción fuerte en las cotizaciones de esta hortaliza de fruto. Algo similar se verificó en el caso de tomate, morrón rojo, zuchini y pepino donde también se verificaron bajas de precios muy fuertes ante los mayores ingresos. La excepción se observó en el caso de morrón verde y berenjena. La zafra del sur de frutilla continúa aumentando su presencia en la plaza, aunque las partidas del norte presentan aún sabor más dulce.

Hortalizas secas: En el caso de cebolla comenzó la zafra de variedades tempranas del litoral norte sin haber permitido terminar de vender las partidas de cebollas de guarda del sur y sin que se hubiera producido el incremento de precios que habitualmente ocurre en setiembre y octubre para las partidas de cebolla de guarda. Esto tiene consecuencias tanto para la oferta potencial del sur, que difícilmente se venda en su totalidad ya que su potencial de conservación ya está próximo a su fin y por otro lado complica el comienzo de zafra de cebollas tempranas que en una plaza bien abastecida no tienen demanda ágil y los precios arrancan en valores poco atractivos.