Como habíamos anunciado en el correr de la semana, se confirmó el viernes que el Ing. Avelino Casas es el nuevo Director General de la DIGEGRA. Agrónomo de profesión y productor frutícola de larga data, se ha desempeñado en varios cargos dirigenciales, gremiales y estatales, en especial integró la dirección de la Comisión Administradora del Mercado Modelo, en su momento. Es un conocedor de la problemática del sector y cuenta con un buen relacionamiento con las gremiales del sector, lo que coadyuva en la gestión de una dirección del MGAP cargada de riesgos y amenazas, en especial con las consecuencias del cambio climático, factor determinante en la sobreviviencia del sector, basta con considerar el vertiginoso aumento de la siniestralidad por contingencias atmosféricas que viene padeciendo la hortifruticultura nacional y regional.

De ser emitida el lunes a la mañana la resolución ministerial, en la reunión de la Junta Nacional de la Granja (JUNAGRA) se haría presente el Ministro Benech para la designación formal y estaría asumiendo dicho jerarca la mencionada dirección.

En breve diálogo en la mañana de ayer, nos manifestaba, que más allá de la responsabilidades implícitas, las líneas de trabajo continuarán dentro de la planificación que tenían en la conducción de Gabard, con las adecuaciones que los tiempos exijan.

El Ing.Daniel Silveira quedaría a cargo de la Dirección Técnica de la DIGEGRA, cargo que ocupaba hasta la fecha el nobel director.

Se voló parte del techo del Mercado Modelo

Cayeron chapas, hay vigas colgando y se perdió mucha mercadería, pero no hay heridos

La tormenta que ocurrió al inicio de la mañana de este sábado en gran parte del territorio nacional provocó importantes daños en la infraestructura del Mercado Modelo. Volaron chapas, varias vigas quedaron colgando y hubo pérdidas de frutas y hortalizas, pero no afectó al personal que ya estaba trabajando.

El fenómeno, vientos muy fuertes, sucedió a la hora 5.10 de la mañana de este sábado, en una jornada de la semana en la que es intensa la actividad en ese mercado mayorista. Alfredo Pérez, presidente de la Comision Administradora del Mercado Modelo (CAMM), destacó que fueron afectados en principio de 10 a 12 operadores, casualmente de los de mayor porte, ¨pero por suerte no hay personas heridas que es lo principal¨. Si bien las tareas están detenidas en el área afectada, los operadores necesitan evaluar daños y recuperar la mercadería que no fue dañada, de modo de no interrumpir una actividad relevante para ellos al inicio del fin de semana y en la previa de la realización de varias ferias, lo que se añade al abasto a grandes superficies y minoristas. Aún es prematuro tener una estimación al menos inicial de los daños, pero mucha fruta, hortalizas e infraestructura quedó dañada al estar expuesta a la lluvia y porque hubo chapas que cayeron sobre la mercadería. A esta hora está trabajando el personal de la Dirección Nacional de Bomberos (DNB), incluso un arquitecto del la DNB y también el arquitecto del mercado, a los efectos de evaluar qué labores pueden seguir desarrollando en el principal centro de comercialización hortifrutícola del país. (Fuente: El Observador)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 27 de Setiembre del 2018: La jornada comercial transcurrió en forma medianamente ágil, muchos operadores esperan con expectativas de las condiciones del fin de semana para las ventas de las próximas jornadas. Descendieron los valores de: albahaca, choclo, arveja, berenjena, chaucha, morrón rojo, pepino, zapallito, zapallito, frutilla. Aumentaron los precios: berro, espinaca, perejil, rabanito, repollo blanco, calabacín, morrón rojo, tomate Cherry.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Información del 22 al 28 de Setiembre del 2018.

Aumenta la oferta de cebollas tempranas.

Hortalizas secas: se incrementa la oferta de cebollas tempranas provenientes del departamento de Salto, aunque todavía presentan un importante grado de inmadurez, lo que dificulta la colocación frente a la cebolla seca de guarda. Si bien aún hay presencia de partidas de calidad superior, gran parte de esta presenta problemas de frotación, lo que genera descensos ‘para este tipo de partidas. Por otra parte, la presencia de boniatos importados más el incremento de los problemas de calidad han generado descensos en las cotizaciones de los boniatos nacionales de pulpa crema. En el caso de boniatos del tipo zanahoria, también se han detectado presiones a la baja, pero más influenciados por los altos ingresos que por pérdida de calidad. En calabacín se registraron nuevas presiones al alza, dadas que siguen incrementándose las pudriciones y deshidratadas en buena parte de la oferta.

Hortalizas de fruto: el fuerte incremento de la oferta de zapallitos y zuchini ha desencadenado fuertes descensos en sus cotizaciones. En el caso de la berenjena, chaucha, pepino y morrón rojo también se constataron descensos, aunque no tan pronunciados. Las excepciones en este grupo son tomates y morrón verde. En el caso del primero, a pesar de la mayor oferta total, la alta incidencia de partidas con maduración irregular junto con un leve incremento de la demanda hacia el inicio de la semana determino incrementos en sus cotizaciones, a pesar de esto, sobre el fin de semana se vieron revertidos por la influencia de las malas condiciones atmosféricas anunciadas para el fin de semana. En el caso de morrón verde el descenso de la oferta total y del porcentaje de partidas de calidad superior determinaron incrementos de sus cotizaciones, aunque sobre el fin de semana también esta tendencia se revirtió, en este caso arrastrado en parte por el menor precio del rojo.

Frutilla: sigue aumentando la presencia proveniente del sur del país lo que genera nuevos descensos en sus cotizaciones, esta semana alcanzó casi el 30% de la oferta. Las frutillas del sur son las que alcanzan mejores cotizaciones dado su aspecto y tamaño, pero las provenientes del litoral Norte son las que todavía presentan mejores características de sabor, según expresan los compradores.

Arveja y habas: como es habitual en esta época se incrementa la presencia de estos rubros, especialmente de arvejas, lo que hizo que desciendan sus cotizaciones marcadamente. En el caso de habas, la oferta es muy escasa todavía, aunque se espera que se incremente.

Emilio Gancedo