De Comercialización y/o Industrialización en Producción Vegetal.

Dicho llamado no cuenta con plazo para la presentación de las propuestas, aunque los proyectos que se presentan deberán tener una fecha de inicio de actividades, como mínimo 90 días posteriores al ingreso a DIGEGRA.

Un poco de historia

de estos planes

La modalidad de planes productivo-comerciales promueve la articulación de posibles negocios entre distintos agentes de la cadena, generando así un proceso de integración con desarrollo de capacidades y relacionamiento imprescindibles para incursionar con éxito en la estabilidad y consolidación de las cadenas agroindustriales. Desde el año 2005 con el inicio de la aplicación de la herramienta Planes de Negocio (PN) de la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) y la Junta Nacional de la Granja (JUNAGRA) se han aprobado planes de apoyo a la producción e industrialización de diferentes rubros, con fondos del FFG. Los Planes Productivo – Comerciales / industriales constituyen una planificación de toda la operativa productivo – industrial – comercial, a partir de la identificación de un agente industrializador o comercializador que conoce las características de su demanda y propone el negocio, un patrocinante responsable de toda la operativa y de la articulación con la cadena y de productores abastecedores de la materia prima, que planifican y generan la producción procurando satisfacer la demanda, en cantidad, calidad, oportunidad y continuidad.

El Fondo de Fomento de la Granja promueve programas que estimulan la integración de los productores granjeros a las cadenas agroindustriales y comerciales, mediante el apoyo financiero con fondos total o parcialmente reembolsables en función del logro de metas que surgen de la innovación productiva con la incorporación de cambios tecnológicos orientados a la mejora de la competitividad.

Los objetivos

Contribuir al fortalecimiento de la cadena de valor de rubros granjeros, con posibilidades de industrialización, exportación e integración a la cadena comercial nivel nacional, es el objetivo general.

Promover la adopción de prácticas sustentables y tecnologías; la mecanización de actividades altamente demandantes de mano de obra; ampliar la oferta de producto de calidad a lo largo del año, iniciando mejoras en los procesos de post-cosecha y almacenamiento; apoyar una propuesta de negocio con destino a la industrialización, exportación o al mercado interno (en caso de desarrollo – innovaciones en productos y procesos); y, apoyar la logística de la cadena a nivel productivo a través de la planificación de la siembra, desarrollo del cultivo, cosecha y post-cosecha, que aporten a la reducción de los costos de producción, son los objetivos específicos del plan.

Los requisitos para

acceder a la promoción.

Para ser beneficiarios de los fondos no reembolsables los productores hortícolas deben integrarse en un mínimo de cinco, de los cuales el 70% deben ser productores familiares registrados y, que a su vez todos estén registrados en el Registro Nacional Frutihortícola. En caso de que el productor hortícola sea una persona jurídica, deberá presentar certificado notarial acreditando la naturaleza jurídica y la representación legal. Deben comprometer la venta de al menos 70% del volumen total producido en el marco del plan de negocios a la empresa comercializadora o industrializadora. En caso de que hayan participado en otras convocatorias a planes de negocio, haber cumplido con las rendiciones de gastos y requisitos técnicos exigidos en los correspondientes convenios. Imprescindible tener los seguros granjeros correspondientes una vez aprobado el plan de negocio y acreditarlo.

Además deben contar con una organización patrocinante que coordina los distintos componentes del negocio a efectos de ejecutar el proyecto. Es la responsable de toda la operativa y de la articulación con la cadena. A su vez, es quien administra el apoyo financiero del proyecto, siendo responsable de la gestión del uso, rendición y devolución de los fondos no ejecutados.

Esta debe tener Personería Jurídica. Por último, contar con el apoyo técnico para la elaboración, seguimiento y ejecución del plan de negocios.

Con respecto al

financiamiento

El Fondo de Fomento a la Granja dispondrá los recursos a asignar en esta convocatoria. Se consideraran gastos elegibles, reembolsables o parcialmente reembolsables a la adopción de tecnologías disponibles (validadas por INIA o Facultad de Agronomía) en procesos de producción que apunten a prácticas de manejo sustentables, las inversiones necesarias para el manejo del cultivo, cosecha y post-cosecha.

Atendiendo a los emprendimientos comerciales/ industriales serán contemplados si aplican sistemas de gestión de calidad, que aseguren la calidad de la materia prima y del producto final logrado; que generen propuestas de asociación entre empresas nacionales, que apoyen el desarrollo de los eslabones de toda la cadena (producción primaria, procesamiento y comercialización) y la interacción entre ellos. Propuestas de aplicación de nuevas tecnologías (innovación nacional. Propuestas de desarrollo de nuevos productos en el mercado.

Condiciones del crédito

En caso de montos menores a $600000 se derivaran a Microfinanzas BROU. Se establece un plazo de amortización e intereses de 1 año para insumos y 2 años para inversiones estructurales, pudiendo el beneficiario presentar una propuesta de pagos que acompañen los procesos productivos de la empresa. En caso de montos superiores a $600000 pesos, el crédito se deriva al BROU el cual estudiará la propuesta y establecerá las condiciones que considere pertinentes. El proyecto aprobado por DIGEGRA permitirá mejorar el acceso y condiciones de crédito que las instituciones financieras ofrecen.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización de fin de esta semana, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 26 de

setiembre del 2016:

DESTACADOS DE LA

SEMANA PARA UNA

ECONOMÍA SALUDABLE

Productos recomendados de la semana del 26 al 30 de Setiembre del 2016.

Por una semana más los productos de la huerta que engalanan la mejor opción de compra y calidad son las zanahorias, las acelgas y las lechugas. Se agregan esta semana los brocoli. Y como la mejor opción en frutas por siete días más las naranjas.

Simposio Internacional

