Ayer recorrimos diferentes contactos de las zonas productivas del cordón verde Salto. Los productores, cada uno en su segmento y su zona nos daban testimonio del daño que les ocasiona esta peripecia climática. Para algunos con pérdidas totales, para otros las mismas se proyectarán en el tiempo y sin discusión, las lluvias provocaron y dejarán una secuela de daños que se verá a medida que transcurran los días.

Los testimonios.

Con Danie Urroz productor de Barrio Albisu afectado en sus cultivos de hojas principalmente nos decía:

¨El domingo llovió 115 mm hasta después del mediodía. Del domingo hasta hoy van 200 creo.

¿Cómo le afecta la producción?

Tengo más o menos 1500 cajones de la lechuga que estaba pronta y de la que tenía que cortar esta semana y la que tengo que cortar la semana que viene, esta toda afectada. Ayer, mande 30 cajones para Paysandú y llego toda podrida. Ya no puedo cortar, está prohibido, los tres sectores de 500 cajones cada sector, está perdido. Y después tengo unos más chicos y puedo curar, por ahí la salvo, pero vamos a ver.

¿En invernáculos estaban haciendo algún trabajo?

Sí, adentro no hay mayores daños. Pero recién estamos plantando. Tenemos algún par de galpones de tomate grande, estamos ahí, si para un rato, curamos, lo llevamos ahí medio acomodado. Pero para las cuajadas y todas esas cosas, repercute.

¿Y cultivos de campo?

Todo lo que era melón esta todo podrido. Lo que estaba a campo, que estaba cosechando y después tengo otro de invernáculo más nuevos; y, ahí vamos a ver, con estos días feos para cuajar vamos a ver como es la cosa.

¿Choclo no hay nada?

No, choclo yo había terminado justo antes de las fiesta, no tengo y no hay. Está escaso aparentemente.

Con Jonhatan Lombardo de Corralitos, productor de zanahorias, boniatos y zapallos, nos decía:

¨Con esta lluvia, complicado. Mucha lluvia, lluvia, un desastre todo. Crece el río, nos tapa las plantaciones.

¿En qué ¨más¨ los afecto?

Y, nos está tapando boniato y zapallo. En zapallo nos está tapando el 80% y en boniatos un 30%.

¿Con las zanahorias cómo vienen?

Complicado también. Porque es época de sembrar y no se puede. El río sigue subiendo, de noche para, pero ayer subió bastante, no tanto pero sigue subiendo. Los vecinos están en la misma situación con el tema de la lluvia. El rio a unos nos afecta y a otros no.

Con Luis Ferreira, director de la firma hortícola ¨Los Tres¨ de la zona Salto Grande, también nos manifestaba al respecto:

¨la lluvia en realidad está complicando a todos el mundo. Los cultivos de campo por un lado que son de alguna zona como Corralito, que son muy importante, deben estar más que preocupados, porque esta cantidad de agua en poco tiempo es un problema de magnitud ¨

¿Y en la zona de ustedes?

La zona de nosotros es arenosa, esta jorobando porque está lloviendo, para la lluvia y se normaliza. Obviamente que esta atrasando los trabajo; y, bueno, queda poca cosa de verano.

¿Y los invernáculos?

Lo poco que quedaba, ya estamos al final de cosecha, o sea, que con lluvia o sin lluvia, deberíamos estar terminando. Si algo afecta en la zona nuestra más bien es para preparar suelos y cosas, que la propia producción. Capaz que algo de melón esté perjudicado, pero en otra cosa estamos terminando en nuestra zona.

Con Miguel Villaroel productor y comercializador de Parada Vila, también nos comentaba lo siguiente:

¨Estamos muy mal, muy mal. Los cultivos de melón se ha perdido 100%, los morrones a campo, ha muerto un gran porcentaje de las plantas, lo que estaba pequeño y lo que estaba grande. Lo que viene quedando medio a salvo es boniato. En Corralito ya lo está tapando el agua. Viene golpeando mal. Y algunos cultivos de invernáculo, tipo tomates, se va para arriba y no cuaja un tomate; la mano viene muy complicada. Y pudre todo, no hay un cultivo que no pudra. A nivel comercial hay un gran problema, porque uno trae una papa del sur hoy y si no la trajiste derecho a la cámara, mañana no la vendés más porque esta toda podrida, la zanahoria lo mismo. Es un problema productivo en Salto y a nivel comercial también, porque el problema está en el Sur y Salto con esta humedad y esta temperatura ambiente se pudre todo en un ratito¨

¿Cómo está afectando esto a la naranja en el monte?

El monte nuestro está muy afectado por la piedra que le está costando un montón recuperarse. Y también este mundo de agua a lavado la comida, lava todo. Hay que refertilizar todo de vuelta, es prácticamente al cuete, hay que refertilizar todo de vuelta para poder acomodar y hay que esperar que pare y no se cuándo va a parar este temporal. Uno echa un fertilizante y es tirarlo.

Los boniatos tienen un bulbo y un montón de raíces, no hay sol y el boniato necesita un poquito de calor y no seca para menos humedad.

Agregaba que ¨la acelga está toda perdida bajo malla. Tengo perejil que mueren todos los días, las plantas y no crece, y eso que está bajo malla. La acelga lo mismo, la lechuga yendo para arriba buscando luz¨.

Por último remarcaba el daño en la solarización del área destinada a invernáculos ya que la solarización se volvió imposible y con los nylons dañados impedía la aplicación de desinfectantes y las colonias de la plaga ¨cebollitas¨ se hacen incontrolables. El daño económico y productivo de esa situación se hará sentir en el correr del año.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 14 de Enero del 2019: En el día de hoy se registró una menor actividad comercial comparado con el lunes de la semana anterior. La ocurrencia de lluvias en la madrugada afectó en buena medida. Aumentaron significativamente los precios de: acelga, perejil, repollo rojo, zapallito, zuchini, ajíes catalanes, berenjena, pepino, tomate Perita, pelón, frutilla y melón. Descendieron los precios de: albahaca, apio de planta, choclo, puerro, chauchas, morrones rojo y verde, tomate Cherry y uva Cardinal. También se verificaron descensos en la calidad de algunas variedades de durazno que se reflejó en menores precios.

CANASTA INTELIGENTE

Una selección de las mejores y más abundantes frutas y verduras de estación, para una dieta equilibrada y conveniente. Frutas y verduras para la canasta del 15 al 29 de enero de 2019:

Sandía, tomate, choclo, cebolla, chaucha, calabacín, albahaca, durazno y naranja

