Las buenas condiciones de otoño han permitido una buena cosecha que viene generando descensos en sus cotizaciones

(Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo. Información del 20 al 26 de Julio del 2019)

Hortalizas secas: luego de varias semanas con precios estables, en las últimas semanas ha iniciado una tendencia a la baja en las cotizaciones de papa. Se espera que esta tendencia continúe, siempre y cuando las condiciones en el campo y de la conservación de las partidas cosechadas lo permitan. Esta baja es tanto para papas de piel rosada como de piel blanca, si bien estas últimas presentan cotizaciones, como es habitual, por encima de las de piel rosada. En el caso de boniatos la diferencia en el potencial de conservación de los dos grandes tipos hace que se vuelquen a la plaza aquellos en que es menor dicho potencial, dicho de otro modo se retienen los tipos que tienen mayor potencial de conservación para la finalización del ciclo; es así que hay más abundancia de los del tipo ¨criollo¨ o Arapey/Cuari que estamos más próximos al periodo en que comienzan a aparecer problemas de conservación de este tipo de partidas, lo que aumenta vendedora para este tipo de partidas frente a los del tipo zanahoria. Si bien hay algunas presiones al alza debido a la demanda propia de las condiciones frías, los precios se presentan firmes e incluso con algunas leves subas. En ajo se aprecia una importante reducción de las partidas con buena conservación lo que hace que los precios de las categorías de calidad superior se presenten firmes e incluso con algunas leves alzas. Según informantes algunos productores ya han terminado con el ajo de guarda, este escenario continua incentivando la presencia de partidas ingresadas al país de forma irregular. En zanahoria se aprecia un claro predominio de partidas de origen salteño, frente a una minoría provenientes del sur del país. Esto ha propiciado aumento en los valores de las categorías de calidad comercial superior, ya que en su mayoría estas provienen del sur del país. Una de las diferencias más notorias en cuanto a la calidad comercial es la clasificación por tamaños que presentan, siendo las partidas del sur las mas homogéneas en cuanto a su calificación o apartado. Los valores de zapallo en general presentan pocos cambios en cuanto a valores de comercialización. Los problemas de conservación en gran número de zapallo Kabutia continúan alentando en plaza de partidas de origen irregulares.

Frutas cítricas: en naranja comienzan a ingresar partidas de ombligo del sur, ya que son en su mayoría más tardías que las provenientes del litoral norte, sin embargo, esto no ha afectado el escenario de venta ya que la plaza continua bien abastecida de producto de calidad. Las naranjas del tipo Salustiana aumentan su presencia siendo una elección para el público que las destina a la obtención de jugos, ya que presenta mejor rendimiento frente al tipo Navel. Las mandarinas al igual que desde inicios de zafra vienen mostrando abundancia y en general muy buena calidad, así como muy buenas características de consumo, ya que se en su mayoría se presentan muy apetecibles para la mayoría del público. Estas lluvias podrían entorpecer las tareas de cosecha por lo que a inicios de semana podría verse levemente aceptada su oferta, pero seguramente no altere en gran medida su comercialización. En limón, se observan sobrantes de mercadería ya que confluyen en un escenario de alta oferta de producto calidad con uno de los periodos del año de menor demanda.

Banana: se observaron sensibles incrementos en los precios de banana sobre el final de la anterior semana e inicios de esta, esto seria causado en gran medida por la menor presencia de partidas de origen ecuatoriano que arrastraron consigo a las cotizaciones de la brasilera. Esta mejor presencia fue producto del cierre de frontera chileno-argentina por donde ingresan las bananas ecuatorianas, luego de llegar en barco hasta puertos chilenos. Sobre el final de esta semana comenzaron a descender sus cotizaciones y se espera que vayan normalizándose paulatinamente.

Frutilla: las condiciones atmosféricas poco propicias para la formación y correcta maduración de fruta han bajado la cantidad de frutilla en plaza, sin embargo, algunas de estas partidas alcanzan muy buena calidad por lo que logran cotizaciones marcadamente por encima de los valores de las últimas semanas.

Hortalizas de fruto: en tomate se observa gran número de partidas con problemas de calidad propios del periodo invernal, como maduraciones irregulares y problemas de consistencia en la pulpa. A pesar de observarse mayor cantidad y una demanda retraída, la baja proporción de partidas de calidad ayuda a que sus valores se presenten estables. En el caso de morrón se observaron fuertes incrementos en sus cotizaciones, especialmente en el Rojo, sobre el final de semana. Esto se debe mayormente a cambios en la calidad más que en el volumen de la oferta, ya que la mayoría presenta maduraciones irregulares (pintones). En el caso de berenjenas, se observa mayor oferta y junto con la retracción en la demanda que genero el escenario de precios registrados generaron que desciendan sus valores. En el caso de pepinos se observa escasa oferta lo que genero importantes aumentos en sus cotizaciones, en el caso de zapallito se observaron descensos en sus cotizaciones y luego se revirtió la situación hacia el fin de semana, ya que la oferta está compuesta en gran medida por partidas con alguna clase de problemas de calidad comercial, se espera que esta situación sea más o menos sostenida, ya que las condiciones no son favorables para este cultivo.

Jueves 25 de julio del 2019: La operativa resulto moderadamente ágil, ya que numerosos compradores presentaron bajas expectativas de venta a nivel minorista en gran medida causado por los anuncios de posibles lluvias. Descendieron significativamente valores de brócoli, espinaca, lechuga, nabo, rúcula, berenjena, y zuchini. Aumentaron los precios de: morrón, tomate de calidad superior y perejil y en forma leve boniatos.

Emilio Gancedo