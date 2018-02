URGENTE

Después de idas y venidas de los productores, las gremiales y el delegado regional de la JUNAGRA, podría cristalizarse una asistencia para paliar los perjuicios ocasionados por los granizos en octubre del año pasado al sector hortícola.

En las últimas horas recibimos una comunicación del Ing. Martínez, responsable de la oficina local de la DIGEGRA, donde informaba y solicitaba la difusión por la perentoriedad, de que el MGAP, a través de DIGEGRA, va a implementar un Plan de Apoyo para Recambio de Coberturas. A tales efectos, está disponible el formulario de Declaración Jurada a ser llenado por los productores afectados por Granizo 2017. El plazo para la presentación de los formularios es hasta el 2 de marzo del 2018. Los mismos deben ser presentados y avalados por una organización de productores. Los interesados deben estar registrados en el Registro Nacional Frutihortícola. Convocatorias para proyectos de asistencia a productores granjeros. Además se agregó en la semana comunicación, indicando que se encuentran disponibles las siguientes Convocatorias:

– Presentación de Proyectos de Buenas Prácticas Agrícolas para la producción de Frutas de Hoja Caduca y Hortalizas Frescas.

– Presentación de Proyectos de Asistencia Técnica Integral Predial Grupal para productores de Frutas de Hoja Caduca, Hortalizas frescas y Flores de corte.

“El panorama de la citricultura Entrerriana da pena”

Lamentaron desde Federación Agraria

“El panorama de la citricultura en la provincia da pena; los campos y montes del norte entrerriano también están pasando por una situación muy comprometida”, alertó Guía. Al respecto, un informe elaborado por la Bolsa de Cereales aseguró que a las escasas precipitaciones registradas en la provincia, se le suman días sucesivos con elevadas temperaturas que agravan el panorama, y se comienzan a visualizar los efectos de la sequía en las plantas y en el suelo.

Por ello, el director de Federación Agraria Entre Ríos aseguró que “todas las fichas estuvieron puestas en este fin de semana, para que lo que todavía esté más o menos regular o bueno pueda salvarse de registrarse una buena precipitación”. Finalmente y hasta el domingo en la provincia no se registraron los milímetros de lluvias que se necesitan.

Altas temperaturas

Guía explicó que a la sequía que se viene registrando desde diciembre del año pasado, se le deben sumar las altas temperaturas que van deteriorando día a día los cultivos por la cantidad de agua que se evapora.

“Por ejemplo, en la zona de Chajarí y Villa del Rosario llovieron 22 ml en todo enero y producto de las altas temperaturas se han evaporado más de 200. Realmente necesitamos que sea una lluvia pareja de aproximadamente 50 ml, y esperar al próximo pulso”, explicó y agregó: “Uno ve cómo se van cayendo los cultivos y da lástima ver las plantas de cítricos del norte de la provincia, y los montes donde prácticamente no ha quedado nada”.

Como consecuencia: “En rasgos generales, se calcula que los productores de cítricos han perdido un 40 por ciento de la producción, situación que empeoraría de no llover los próximos días”.

“El 50 por ciento de los cultivos está de regular a malo, lo que significa que aún lloviendo hoy, están teniendo menos rinde que el promedio de los últimos diez años; el 10 por ciento está excelente y el 40 restante bueno. Vale destacar que no estamos hablando de cosecha récord, sino que sólo serviría para cubrir los costos”, detalló.

Por último, Guía dijo que el sector ya viene manteniendo el diálogo con el secretario de Producción de la provincia, Álvaro Gabás: “Está al tanto de lo que está sucediendo, y dependiendo de lo que pase este lunes y martes, nos reuniremos para ver qué medidas se toman al respecto. La emergencia agropecuaria es una herramienta que le sirve sobre todo a los pequeños productores que viven de esto”, finalizó.

Altas temperaturas

Carnaval y clima cálido hacen subir el precio del limón en Brasil.

Según relevamiento, el producto quedó un 13% más caro en una semana.

Como todo indicaba, habría mucha CAIPIRINHA en este carnaval; pero el precio, el precio también debía aumentar. La información divulgada por Hortifruti apunta que tras cuatro caídas semanales consecutivas, la aproximación del período de Carnaval y el clima más cálido en el estado de São Paulo favorecieron el consumo del limón TAHITI y el precio aumentó casi un 13% en una semana. El jueves (8), la variedad registró una media con un alza del 12,6% con relación al día 1º. En este período, los mayoristas suelen observar mayor demanda por el TAHITÍ, debido a la utilización de la fruta como ingredientes de bebidas y en la preparación de recetas. (Fuente: Globo Rural – BR)

Mercado

Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 15 de Febrero del 2018: La operativa transcurrió de manera poco ágil, con poca concurrencia de compradores debido al feriado de carnaval. Descendieron significativamente los precios de: tomate, melón, zapallo Kabutiá, chaucha, rúcula, espinaca, brócoli, lechuga y albahaca. Amentaron los valores de referencia de: zapallito, choclo y puerro.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Información del 10 al 16 de Febrero del 2018.

Melón: la fruta de la semana.

Los valores son los menores desde el comienzo de la zafra.

Hortalizas de fruto: La gran abundancia de melón ocasionó una disminución del 40% de sus valores respecto a la semana anterior, siendo el precio máximo 15 pesos por kilo. El zapallito cotizó al alza, ubicándose en precios 180% mayores que la semana anterior. Según referentes, la suba se vio asociada a los días fríos que retrasaron el cuajado y maduración de los frutos. Los valores de morrón rojo mantuvieron la tendencia al alza debido a la disminución de los ingresos, además algunos cultivos presentaron problemas sanitarios. La gran abundancia de tomate y la demanda retraída por el feriado (pocos compradores en la plaza) ocasionó una venta pesada y por ende un importante reducción de precios.

Emilio Gancedo