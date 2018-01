Luego de ver en las redes sociales fotos de cultivos en producción abandonados en Villa Constitución, contactamos al productor y presidente de la Sociedad fomento Rural de Constitución, Carlos Pissaco, para consultarlo sobre la situación de la horticultura y los productores de la zona. Este fue el dialogo:

¿Cómo está la situación hortícola en Villa Constitución?

Venimos complicados, en el tema personal hago horticultura en cinco hectáreas, estamos llegando a los tres mil metros de invernáculo y algo de plantación afuera que en el momento no hay nada.

La zona le puedo decir que esta muy carenciada, las tres tormentas que pasaron dejaron a mucha gente tecleando, esta difícil acceder a la madera, esta difícil acceder al crédito. Y los créditos en la zona generalmente eran de acopiadores. Los acopiadores en esta fecha venían y ponían plata y se aseguraban gran parte de la cosecha; y en el momento están sacando el pie del estribo.

La gente que con los últimos sucesos quedo tecleando ¿no estaba asegurada?

Había gente que estaba asegurada y había gente que no estaba asegurada.

¿Qué están cosechando en este momento?

Hay algo de Cherry, algo de chaucha y muy poquito zapallito. Y gente que en este momento esta volviendo a plantar zapallitos.

¿Y de los cultivos tradicionales de verano de Constitución, melón, sandias y demás?

Lo que hemos visto esto está totalmente reducido. Hay algo, ya salió algo de sandia de la zona de Zanja Honda, ya se liquido todo. Y hay gente que como innovación hicieron sandia tarde, y dejan todo pronto sin laborear el suelo y le plantan un zapallito.

Esperan hacer algún cambio con alguna sandia bien tarde, ahora para febrero, y quedarían con la tierra pronta para hacer zapallitos.

¿No era mala opción tener sandias ahora con el repunte de precios que tuvo?

Exactamente, se termina la de Rivera y están calculando que pueda valer algo más, también.

¿En cultivo a campos que más le está quedando a Constitución?

Poco y nada. Algo de boniatos, con los precios del año pasado la gente achico el área, es poquito lo que hay. El área de cultivos a campo en Constitución viene desapareciendo, prácticamente nadie esta plantando casi nada, muy poquito. Salvo zapallito estratégico bien tarde en el otoño y bien temprano en la primavera.

¿Algún otro cultivo?

Puede haber algo pepino, pero a campo prácticamente está empezando a tallar el zapallito zuccini, pero están haciendo muy poquito, todo con nylon por lo delicado que es. Y las altas temperaturas lo hacen mas perecedero que el zapallito de tronco, entonces es más complicada la venta.

¿Tienen asistencia técnica estatal?

Eventualmente. La mayoría tienen técnicos particulares.

¿Cuáles son las perspectivas para la zafra que viene?

Estamos en un momento bisagra, si no aparece plata va quedar un area bien importante sin poder cubrir nylon. El más afectado por la tormenta lo que hizo fue ponerle malla a lo que le quedo y está esperando para ver de donde consigue plata para techar, es el caso particular del más afectado por la tormenta y que no estaba asegurado. El área grande que es de un productor, debe ser el más grande más de cuatro de invernáculos en la zona; debe tener mas del 30% dañado, no solo en nylon, sino la estructura también; se esta complicando. Es iun productor que en esta fecha tenia solarizado, todo prolijo, ayer vi la chacra de él, todo caído.

¿Qué gestiones hacen para paliar esto?

La movida más grande que hicimos desde la Fomento Rural de Constitución fue intentar conseguir madera con la Intendencia. Lo que nos esta ofreciendo es la madera del parque del Lago, no es de las mas económicas y está bien complicado llegar a la madera.

Después la Intendencia se comprometió a hacer gestiones con la OPP y no dio resultado. Iban a gestionar a través de los fondos de desarrollos del interior y ahí lo que pretendían era algo de efectivo para pagar mano de obra y y unas cinco o seis bobinas de nylon para cada productor afectado por la tormenta. Nada de eso dio resultado, hasta ahora lo que paso fue el viento y madera que esta en el suelo, no ha habido ni seguimiento por parte de la Intendencia ni por parte del Ministerio, en lo que tiene que ver con la gente afectada por las tormentas.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 18 de Enero del 2018: La jornada transcurrió en forma poco ágil en comparación con la anterior semana y con el comienzo de esta. Descendieron significativamente los precios de: melón, morrón Rojo y Verde, tomate, zapallito, zuchini, boniato, cebolla blanca, zapallo Kabutiá y perejil. Amentaron los valores de referencia de: limón, brócoli, coliflor, espinaca, lechuga crespa, remolacha y acelga de calidad superior.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Información del 13 al 19 de Enero del 2018.

Aumentan los ingresos de melón

Generando importantes descensos en sus cotizaciones

Melón: aumentó considerablemente la oferta, principalmente de partidas del sur del país. Gran parte de estas presentan calidad superior, diferenciándose claramente de las partidas del Litoral Norte, que llegan en buena parte con problemas de calidad. Si bien las cotizaciones en general descendieron en buena medida, hay cierta dispersión acorde no solo a la calidad comercial, sino especialmente al potencial de conservación post cosecha o «vida de mostrador» que presentan las diferentes partidas o variedades.

Hortalizas de fruto: las cotizaciones de tomate fueron disminuyendo con el correr de la semana dado el aumento en sus ingresos, esto se constató para tomates del tipo redondo y perita, así como para el caso de Cherry. La mayoría de las partidas presentan buena calidad comercial, lo que contribuye también a la tendencia a la baja en sus cotizaciones. Los morrones Rojo y Verde, vienen mostrando mayor proporción de partidas de calidad superior y calibres grandes, lo que presiona a la baja sus cotizaciones. En zapallito, las cotizaciones aumentaron en forma importante debido a la disminución de la oferta. Según referentes las condiciones meteorológicas no fueron propicias para la formación y maduración de frutos, pero dado su corto ciclo de fructificación, se prevé que en las próximos jornadas, se restablezca la oferta y disminuyan sus cotizaciones.

El zuchini acompañó la tendencia del zapallito pero con menor presión. Chaucha: la menor oferta en todas sus variedades generó subas en sus cotizaciones. Contrariamente, en el caso de pepino la mayor oferta favoreció bajas en sus cotizaciones.

Emilio Gancedo