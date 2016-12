Las exportaciones de arándanos en Argentina superaron el récord histórico nacional.

La temporada cerró con un total de 5.411 toneladas de arándanos exportados desde Tucumán. La carga superó el récord histórico, que en el 2014 fue de 4.300 tn, y significa un 60% más de lo exportado en todo 2015. La temporada cerró con un total de 5.411 toneladas de arándanos exportados desde Tucumán. La carga superó el récord histórico, que en el 2014 fue de 4.300 tn, y significa un 60% más de lo exportado en todo 2015. El crecimiento se debe, entre otros factores, a las obras que llevó a cabo el Ministerio de Transporte de la Nación y a la coordinación logística de todos los actores intervinientes.

“Hace 9 años que los productores vienen reclamando estas obras y siempre soñaron con superar los 5.000 tn. En 6 meses logramos diagnosticar el problema y articular acciones, no sólo para empezar y terminar en tiempo y forma la primera gran obra del Plan Belgrano sino también para unir esfuerzos para mejorar la logística”, dijo Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.

Y agregó: “Los resultados de ello son los mejores números que hubo en la historia de la exportación de arándanos tucumanos. Esto es lo que necesita nuestro país: infraestructura pero también argentinos unidos trabajando juntos en cada detalle, viendo cómo hacer distintas las cosas, para que lo que se hacía mal se haga bien, superándonos cada día más. Y así poder ampliar las capacidades, generando más oportunidades para nuestras economías regionales, lo que redunda en más productividad y trabajo y en que nuestros productos estén en los supermercados del mundo.

La nueva plataforma de 7.790 m2 requirió una inversión de $93 millones. Gracias a ella salieron 78 vuelos operando en forma simultánea con los vuelos comerciales y sanitarios, sin restricciones y durante las 24 horas. De las más de 5 mil toneladas exportadas, el 70% salió en vuelos diurnos, cosa que no podría haber sucedido con la plataforma vieja. Las obras incluyeron mejoras en las calles que vinculan la plataforma con el sector de cargas donde se almacena la fruta; además la empresa estatal Intercargo dispuso más y mejores equipos para la operatoria. En conjunto esto disminuyó los tiempos de carga y descarga, pasando de 3 horas a 1 hora y 20. Paralelamente, se efectúo un plan de acción para minimizar la posibilidad de acceso de insectos en la carga, para el cuidado del producto. Fueron acciones coordinadas entre Aduana, SENASA y APHI/USDA -organismo equivalente en Estados Unidos-, país que recibió el 80% de las cargas exportadas. El otro 20% fue dirigido a Europa, donde Londres recibió el primer vuelo de carga con arándanos tucumanos. El Ministerio prevé una capacidad instalada para exportar 8.000 toneladas, si salen durante 30 días 4 vuelos diarios. Al respecto el ministro dijo: “Es un objetivo ambicioso pero acá estamos sentados nuevamente todos los actores, para encontrar oportunidades de mejora, cada uno desde el lugar que tiene y con el rol que juega, porque nos une el mismo objetivo que es el de hacer crecer a los argentinos y demostrar que sí se puede”. El año que viene el aeropuerto “Teniente General Benjamín Matienzo” recibirá otros 1300 millones de pesos de inversión para reconstruir la pista, incrementando la seguridad en las operaciones aéreas, y también se prevé la renovación integral de la terminal de pasajeros y la ampliación del estacionamiento para mejorar la experiencia de los pasajeros. (Fuente: Nuestro Agro / Infocampo) Caída de los precios internacionales y sobreoferta en EE. UU.

Se quedan 2 millones de kilos de arándanos argentinos sin cosechar.

Unos dos millones de kilos de arándanos quedaron sin cosechar en el litoral argentino por la caída de los precios internacionales y la sobreoferta en el mercado estadounidense, dijo hoy el presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (APAMA), Omar Chiarello.

El productor reconoció que los arandaneros mesopotámicos tuvieron este año un volumen «excelente» de cosecha, pero se lamentó de que otros países competidores y con un costo de producción menor, hicieron caer el precio de la fruta por una sobreoferta. «En Argentina se han tenido que dejar variedades sin cosechar», dijo Chiarello al reconocer que «la temporada venía bien para los productores locales, ya que tanto el clima como las condiciones generales del arándano venían de maravilla, pero, sin embargo, se cerró no de la mejor manera». «Indudablemente tendremos que hacer autocrítica y analizar todo», apuntó

También criticó «las astucias comerciales de algunos países» que participaron del Congreso Mundial del Arándano, realizado recientemente en la ciudad entrerriana de Concordia, en el que «no quisieron decir realmente sus volúmenes de producción». «Este es un aprendizaje que lamentablemente cuesta dinero», manifestó al reiterar que en las 1.000 hectáreas arandaneras de la región mesopotámica quedaron «alrededor de 2 millones de kilos sin cosechar». (Fuente: Télam)

REGISTRO NACIONAL FRUTIHORTÍCOLA

La Dirección General de la Granja (DIGEGRA), llama a productores hortícolas y florícolas de todo el país, a inscribirse (primera vez) o actualizar sus datos (si ya está inscripto) en el Registro Nacional Frutihortícola. La inscripción en el registro es de carácter obligatorio y excluyente para acceder a los diferentes beneficios del MGAP. Estará operativo a partir del martes 6 de diciembre de 2016, hasta el domingo 8 de enero de 2017. Por consultas deberán dirigirse a DIGEGRA Sede Central. Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización de fin de esta semana, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE. GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 5 de diciembre del 2016: La operativa comercial no colmó las expectativas de venta para un lunes de principios de mes. La excepción fueron las frutas, las que presentaron mayor agilidad que el resto de los rubros. Descendieron los valores de: apio, choclo, tomate redondo de calidad superior, zapallito, zuchini, cebolla Roja y zanahoria. Se registraron aumentos en: acelga, albahaca, cebolla de verdeo, coliflor, lechuga, rabanito, tomate Cherry, frutilla, limón y durazno con calidad superior.

DESTACADOS DE LA SEMANA PARA UNA ECONOMÍA SALUDABLE

Productos recomendados de la semana del 5 al 11 de Diciembre del 2016.

Por esta semana los productos de la huerta que engalanan la mejor opción de compra siguen siendo las remolachas y se agregan los morrones verdes y los zapallitos. Y como la mejor opción en frutas por siete días más son las naranjas y los duraznos.

Emilio Gancedo