Con la llegada de las primeras naranjas Wasingthon Navel al Mercado Modelo, comienza el fin del ciclo de las naranjas Valencia. Una zafra más, con un final de verano que a algunos citricultores se les complicó con la mosca de la fruta. Se llega a su fin con magros resultados, que era lo esperado por cómo se desarrolló el año. Es en este momento donde los productores deben afinar sus decisiones para terminar la fruta y dejar los árboles limpios para empezar el ciclo productivo del 2017. Con la salida de su complementación anual, la Navel o de ombligo, se hace imperioso finalizar. Muchas chacras perdieron abundante fruta por la mosca. Tuvimos un verano lluviosos que abonó la presencia de este insecto dañino. Algunos productores nos comentaron que llovía sobre los fines de semana y se hacía muy complicado hacer las aplicaciones de forma inmediata, lo que daba lugar a una acción incisiva por parte de la plaga en ausencia del antídoto. Además de las lluvias, los mormasos y la humedad creaban un ambiente por demás óptimo para su accionar. También nos recordaron que el año pasado tuvieron un embate muy fuerte de este mal. Otro aspecto que indicaban es que los bajos precios tampoco ayudaron a planes sanitarios preventivos costosos, ya que el sector no pasa por su mejor momento, más allá de los logros que la citricultura, en particular en el rubro de las mandarinas, viene consolidando en el mercado externo con exportaciones a destinos muy exigentes y el correspondiente pago diferencial por esa fruta.

En lo que queda en los montes también abunda el “ramiado” sin quitarle su valor propio a la naranja, a excepción de la presentación de dicha fruta que sigue siendo buena.

Queda un volumen importante de mercadería para comercializar que se empieza a movilizar sin satisfacer las expectativas de los productores, ya que vienen de un periodo en que el mercado estaba saturado y los envíos eran restringidos a la demanda puntual. Los próximos días serán decisivos para el cierre de esta campaña de naranjas Valencia.

La nueva Navel como en todos los comienzos de estas naranjas, aún tiene en progreso el gusto dulce de su sabor, y va a estar en su punto óptimo en los próximos días. El referente de precios lo da la Navel importada de España a un valor de $ 45 el kilo en el mercado mayorista. En las próximas entradas se ira definiendo más finamente el precio de la Navel nacional que estará, seguramente, muy por debajo de ese índice.

«Programas anuales de un solo proveedor»

Llegan los boniatos ecológicos de Honduras a los Países Bajos

La semana pasada, AgroFair, de Barendrecht (Países Bajos), recibió su primer contenedor de boniatos ecológicos de Honduras. «El miércoles pasado recibimos el primer envío, compuesto por boniatos de varios calibres», explica Geert Demeyere. Se trata del primer envío de su nuevo proveedor. «Recurrimos a este productor porque dispone de un volumen muy grande y nos permitirá ofrecer programas anuales de un solo proveedor. Si importáramos de otros países, necesitaríamos varios proveedores, así que hemos tomado la decisión de evitar preocupaciones a nuestros clientes durante todo el año, y creemos que supondrá muchas ventajas».

«El clima de Honduras permite cultivar boniatos todo el año», continúa Demeyere. «Trabajamos sobre todo con bananas ecológicas y/o de Comercio Justo, pero hemos notado que la demanda de boniatos en los supermercados aumenta cada año, de modo que decidimos aprovecharla y comenzar con un proyecto de boniatos».

El primer contenedor llegó el miércoles pasado, después de un viaje de 15 días. «Los recibiremos semanalmente y, aunque hemos comenzado con un solo contenedor, damos por sentado que el volumen aumentará próximamente. Después de todo, sigue siendo un mercado en desarrollo». Demeyere asegura que la calidad del primer cargamento es muy buena. «Desde luego, habrá momentos en los que la calidad sea inferior, pero es lo que pasa con todos los productos en todas partes. En todo caso, este proveedor también cuenta con instalaciones para procesar los boniatos que no tengan tanta calidad en puré o boniatos deshidratados. Además, puede clasificarlas y venderlas en el mercado interno», comenta.

Los empleados de AgroFair ya han visitado a este productor en varias ocasiones. «Comprobamos en primera persona su impacto en la comunidad circundante. Actualmente, se dedica a ayudar a las madres solteras y ofrecen una educación a sus hijos, lo que encaja perfectamente con la estrategia de AgroFair. Desde nuestro punto de vista, los proyectos tienen que ser sostenibles, o bien en el ámbito social o bien en el de la producción, así que estamos trabajando para ayudar a este productor a conseguir la certificación de Comercio Justo. De esta manera, podrá enfatizar aún más su aspecto social y ejercer un impacto social aún mayor en la región. Tenemos mucha confianza en ello», concluye.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización de fin de esta semana, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 20 de marzo del 2017: Si bien mejoró el nivel de actividad con respecto a la finalización de la semana anterior, continúa el escenario de colocación pesada para la mayoría de los rubros. Disminuyeron los valores de: acelga, apio hoja, lechuga, perejil, puerro, remolacha, morrón rojo, zuchini, boniato, zanahoria y mandarina. Aumentaron los precios: tomate, berro, brócoli, nabo, frutilla y uva de calidad superior. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de naranjas de ombligo a la plaza

DESTACADOS DE LA

SEMANA PARA UNA

ECONOMÍA SALUDABLE

Productos recomendados de la semana del 20 al 26 de marzo de 2017.

Por esta semana los productos de la huerta que engalanan la mejor opción de compra son los calabacines, acompañados por los morrones rojos. Y como la mejor opción en frutas por siete días más son las peras William´s y las manzanas, agregando las naranjas.

Llamado laboral de Técnico en Post-cosecha

En el marco del convenio INIA-UPEFRUY-IRTA hacen llegar el siguiente llamado.

Puesto: Técnico en Post-cosecha –Red Tecnológica Sectorial (ANNI, INIA, UPEFRUY e IRTA) Área de acción: Interacción entre Montevideo, Paysandú, Young y Salto, con especial énfasis en la región Norte de Uruguay. Dedicación: Full Time. Retribución: $ 69.280 + IVA. Duración del contrato: Contrato de servicios profesionales por un año de prueba con extensión a 4 años en función de los resultados logrados.

