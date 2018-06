Abordamos al Director Técnico de la DIGEGRA, Avelino Casas, cuando ayer se volvía a Montevideo a entregar el informe del relevamiento de los daños del temporal al Ministro Benech y a las autoridades de la JUNAGRA. Esto nos decía al respecto de su visita y el informe.

¨Ayer redondeamos un poco la recorrida y se hizo un informe, que se va a presentar el lunes a primera hora, al ministro y a la Dirección Nacional de la Granja¨.

¿Cuál es el relevamiento primario de la situación?

A ver, no son en todas las zonas uniformes los daños, en general lo que se puede decir es que hay un daño general, mayor o menor, de intensidad variable, por así decir, que lo tienen las coberturas, los nylons de los invernáculos y los túneles. En todas las zonas hay algún grado de afectación en los nylons. Sacando alguna zona como parte de la Colonia 18 de Julio, ahí contra la represa de Salto Grande, y la Colonia Gestido en su totalidad, y la zona de la Colonia Osimani contra el agua Salto y la represa; que no hubo daño de granizo, en el resto dentro de distintas gradaciones hay algún tipo de daño. Los cultivos estaban al viernes todos bien, sin daño. Con los nylons, las construcciones afectadas y estas heladas tan grandes habrá que seguirlo viendo. Todo el mundo se apuro a hacer algún tipo de protección, encinto donde hay pocos agujeros, otros pusieron cielorrasos, otros estaban echando nylon fino tipo de hacer la desinfección de suelo, lo estaban tirando para arriba de los nylon viejos, etc.; todo el mundo estaba apurado tratando racionalmente en función de sus posibilidades de hacer protección de heladas en lo posible. Eso hay que seguirlo mirando. El grueso es eso, lo que nos preocupaba eran los productores todos y el tema de las heladas, el otro tema es cuando vengan las lluvias, sino se pudo arreglar los nylons, va a traer consecuencias sanitarias por el mojado dentro de los cultivos y el otro tema es lo que va a pasar con los seguros, contra granizo con los nylons pinchados. Yo creo que muy resumido seria eso la situación.

¿Cuánto relevaron?

Nosotros relevamos 63 productores en la zona de alrededor de Salto, que no son todos los afectados. Eso es una muestra que se hizo para tener productores en todas las zonas y ver la intensidad de daño por zona, eso está descrito en el informe y lugares donde no hubo afectación, que son los menos.

Hablan de cifras millonarias de perdidas en la prensa, ¿tiene datos al respecto?

Capaz que sí, ahora, primero, no hay disponibilidad de insumos para hacer un cambio en la cobertura de los invernáculos, ni nylon, ni tapajuntas, ni nada, ni cuadrillas para hacerlo. Entonces yo creo que a fin de año habrá que hacer una operativa como este año, de cambio a nylon nuevo, porque este se va a empezar a rajar por los agujeros y lo rajado que tiene. Pero de ahí a mensurarlo todavía falta bastante.

Hablan de 300 hectáreas afectadas

Llegamos a 300 hectáreas que tenemos registrado ¨protegidas¨ donde el 80% es invernáculos. No es número oficial pero debe andar ahí cerca. Debe andar ahí.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 14 de Junio del 2018: La operativa comercial continuó poco ágil y en un escenario de baja concurrencia de público. Descendieron los valores de: berenjena, chaucha, morrón verde, acelga, lechuga crespa, nabo, perejil, rabanito, rúcula, zanahoria de calidad superior, banana y pomelo. Aumentaron los precios de referencia de: apio de hoja, coliflor, repollo blanco y tomate.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Información del 9 al 15 de Junio del 2018.

Buena colocación de hortalizas secas

Zapallos, boniatos, cebollas, zanahorias y papas mejoran su venta a medida que el frío promueve el consumo de comidas calientes o de «olla».

Hortalizas secas: en zanahoria se constataron presiones a la baja, asociado a una mayor presencia, especialmente de partidas de calidad superior.

En calabacín, dado que se aprecia cierta reducción en la proporción de partidas con calidad superior y el consumo asociado a los días fríos viene favoreciendo su colocación, se generaron algunas presiones al alza; de todas formas los valores más habituales de venta no presentaron modificaciones. En cebolla, hubo ciertas presiones al alza, o intentos por incrementar las cotizaciones, pero los valores de venta continuaron manteniéndose en los mismos rangos que desde hace varias semanas.

El boniato continúa presentando cierta agilidad de colocación, especialmente para partidas de calidad superior y sobre todo para las variedades de pulpa naranja, aún así, sus cotizaciones permanecieron en los mismos rangos que la anterior semana. En el caso de papa, si bien avanza la zafra de cosecha generando buen abastecimiento de la plaza, sus cotizaciones permanecen estables.

Hortalizas de fruto: los efectos de la fuerte granizada ocurrida en Salto el pasado lunes, no conllevaron una reducción de la oferta de estos rubros en el Mercado. Ya que si bien dañó seriamente gran parte de las estructuras de protección, el daño directo del granizo en las plantas fue relativamente bajo. Según referentes se está tratando de refaccionar las estructuras lo antes posible, ya que de no hacerlo si se podría comprometer la producción, espacialmente desde el punto de vista sanitario de los cultivos.

En tomate, se aprecia una reducción de la oferta, en especial de las partidas que presentan coloraciones rojas intensas y uniformes, lo que generó incrementos de precios para las partidas que alcanzan coloraciones intensas; aún así las condiciones atmosféricas inestables y el escenario de precios relativamente altos frenan en cierta forma la demanda de este producto.

En el caso de morrón rojo y Verde se observaron leves descensos en sus cotizaciones asociado a una buena presencia de estos en plaza y también al escenario de precios relativamente altos que generan cierto desestimulo de su demanda.

En Berenjena, se apreció una reducción de la oferta de partidas de calidad superior, lo que generó incrementos en las cotizaciones, aunque se observó una gran dispersión en los valores máximos alcanzados

Emilio Gancedo