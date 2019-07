La granja al día

El mercado global de la naranja se enfrenta a una serie de desafíos. Las naranjas sudafricanas, y los cítricos en general, se han visto afectadas por problemas en los puertos de Durban y Port Elizabeth. En Argentina, la escarcha ha causado un daño considerable. España también ha sufrido el impacto del clima esta temporada, mientras que Italia se ha visto afectada por el virus de la tristeza, lo cual ha tenido cierto impacto en el volumen de producción. La temporada de países como Egipto, Marruecos, España o Italia está dando paso a la de Sudamérica, Sudáfrica y Australia. En Estados Unidos, la temporada en California y Florida está llegando a su fin y el país está reemplazando esa fruta por importaciones de proveedores como Chile.

Otro desafío en el mercado de la naranja es el impacto de enfermedades como el HLB, la mancha negra y el chancro de los cítricos. La UE está adoptando medidas estrictas para prevenir la propagación de estas enfermedades. Cada año, Florida continúa recuperándose de las consecuencias del HLB, que afectó a muchas zonas, y su producción aumenta de nuevo lentamente.

Italia: Luchar contra el virus de la tristeza ha sido un reto esta temporada

Sicilia cerró la temporada italiana a finales de junio. El mercado europeo estuvo dominado por las nuevas variedades Tarocco, como la TDV, Ippolito, Meli y Sciara, apreciadas por su pigmentación, sabor y tamaño. La temporada se ha caracterizado por el desafío de encontrar un equilibrio entre la venta para consumo en fresco y para la industria. Hubo una caída en la producción debido al virus de la tristeza. Las naranjas que llegan actualmente al mercado italiano provienen de Sudáfrica y América Latina.

Hay variedades tardías (Valencia Late y Chislett) para las cuales la temporada de cosecha comienza a fines de junio. Si se conservan en cámara frigorífica, estas variedades pueden comercializarse hasta agosto. Existen pequeñas zonas dedicadas a la producción de Valencia Late en lugares como Sicilia, Cerdeña, Calabria y Apulia. Las naranjas italianas están amenazadas por enfermedades como el virus de la tristeza, que se puede combatir con portainjertos resistentes, o la exocortis, que se puede propagar fácilmente a través de las herramientas de poda. El HLB, la mancha negra y el chancro de los cítricos aún no se han detectado en Italia.

Egipto: ¿Futuro líder del mercado?

La exportación de naranjas egipcias continúa aumentando cada año. En este país, los costos de producción son bajos y, en comparación con otros países productores, tiene pocos problemas con las condiciones meteorológicas. Para fines de 2019, Egipto podría convertirse en el líder mundial en la exportación de naranjas.

Sudáfrica: Menores rendimientos de lo esperado, congestión en los puertos

La cosecha de naranjas Navel para exportación es 2,5 millones de cajas inferior a lo esperado al inicio de la temporada (actualmente, es de 24,.5 millones de cajas de 15 kg). Sin embargo, dado que el mercado global está repleto de naranjas (principalmente debido a las exportaciones egipcias), los precios no se han visto afectados. El mercado europeo está bajo presión, así que muchas Navel tempranas se han enviado al Lejano Oriente, donde los precios son más estables.

La cosecha de naranjas Valencia ya ha comenzado en el norte del país. Con 51,1 millones de cajas de 15 kg, el rendimiento es ligeramente menor al estimado inicialmente. Actualmente, el volumen total es 3 millones de cajas inferior al del año pasado. Las exportaciones están comenzando a un ritmo lento. En este momento hay enormes problemas de congestión en los puertos de Durban y Port Elizabeth. En este sentido, los rendimientos más bajos de la naranja Navel han proporcionado cierto alivio, pero las cosas cambiarán radicalmente tan pronto comience la temporada alta de naranjas Valencia.

Argentina: Daños por heladas en el norte

La semana pasada, la provincia de Entre Ríos se vio afectada por las heladas, con temperaturas que cayeron a -5 ºC. Esto tuvo un impacto en el cultivo de naranjas y otros cultivos, especialmente en los departamentos de Concordia y Federación. Aunque aún no es posible evaluar la magnitud exacta del daño, se espera que sea considerable.

China: Venta de naranjas a precios bajos

La temporada local de naranjas aún no ha comenzado. Solamente hay algunas variedades tempranas de mandarina disponibles aquí y allá. Será necesario esperar hasta agosto para que la producción nacional disponible en el mercado sea más abundante. La oferta actual, por lo tanto, la componen principalmente las naranjas importadas. Las naranjas sudafricanas y australianas están ingresando poco a poco en el mercado chino y su disponibilidad aumentará a corto y medio plazo. Mientras tanto, las temporadas española y egipcia están llegando a su fin y su oferta está disminuyendo lentamente. En las últimas semanas no ha habido mucha oferta y el precio ha sido más alto, pero gracias a los nuevos lotes en el mercado, el precio ha vuelto a caer.

Estados Unidos: California

La temporada de Navel de California duró hasta finales de junio, lo cual es mucho más de lo que la mayoría de productores había previsto. Normalmente, la campaña termina en mayo; sin embargo, muchas variedades se cosecharon más tarde de lo normal. 2018 fue un año con poco volumen y una buena demanda, mientras que 2019 ha sido hasta ahora un año con un gran volumen, pero un mercado menos atractivo. El precio en 2019 asciende a alrededor de 13-15 $/caja; mientras que en 2018, era de 16-18 $/caja. Las naranjas Valencia seguirán estando disponibles hasta septiembre. La demanda debería repuntar nuevamente cuando los colegios reanuden sus actividades. Los Estados Unidos también importan naranjas Navel chilenas. En esta temporada no se esperan huecos en el suministro de naranjas.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 22 de Julio del 2019: La jornada presentó una agilidad de colocación moderada, entre las razones, se encuentran las bajas ventas que se registraron a nivel minorista en el fin de semana lo cual provocó menor reposición de los compradores Descendieron significativamente valores de: mandarina Avana, lechuga mantecosa, cebolla, papa, berenjena, tomate redondo y zapallito. Aumentaron los precios de: banana, morrón Rojo, acelga, albahaca, ciboulette, perejil, pepino, tomate perita.

Emilio Gancedo