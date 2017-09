Y , fortalecer las Mesas Intercooperativas del Interior.

En la noche del viernes en la Regional Norte, Gerardo Fernández, funcionario de Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el Sistema Nacional de Inversión Pública, que también es delegado en CUDECOOP por la Federación de Cooperativas de Viviendas; y como tal representa al sector cooperativo en el directorio del Fondo Nacional para el Desarrollo, FONDES-INACOOP, expuso los nuevos planes y programas de dicho fondo, en una campaña de acercamiento de herramientas de financiación a las comunidades asociativas y cooperativos.

Con el dialogamos y esto nos conto de su misión, a la espera de volver para canalizar inquietudes del sector granjero.

¿Qué hace hoy en Salto?

Hoy en salto estoy representando al FONDES-INACOOP, al Fondo para el Desarrollo, vine a dar una charla en el marco de la Mesa Intercooperativa de Salto, tratando de difundir las nuevas líneas de financiamiento, luego de reformulada la herramienta Fondo Nacional para el Desarrollo, los nuevos programas de financiamiento que tiene el Fondo para el Desarrollo.

¿Algún contacto con el sector granjero de Salto?

En realidad fue una de las ausencias en la reunión de anoche. El evento tuvo lugar en la Universidad de la República, en el centro regional que hay acá; y, cuando pedimos los nombres y a que cooperativa pertenecían, nos encontramos con la poca suerte de que el sector agrario no estaba presente, estaban presente vivienda, consumo, ahorro y crédito, pero representantes del cooperativismo agrario no había.

¿Tiene conocimiento del movimiento Salto Hortícola, que tiene como objetivo instalar un parque agroalimentario en Salto?

No, tengo muy poca información al respecto. Me gustaría recoger información porque tal vez hoy, en la situación actual de la herramienta, estamos en condiciones de llevar adelante algunos emprendimientos en ese sector.

¿Qué disponibilidad de económica tiene el FONDES-INACOOP para este tipo de emprendimiento?

En la charla de anoche, exponíamos que para este periodo, este ejercicio, el FONDES-INACOOP tiene un total de U$S 6.500.000 de disponibilidad, que se distribuyen en cinco líneas de financiamiento. Y como préstamo máximo en principio estamos otorgando unos U$S 400.000, es el máximo de financiamiento que podemos otorgar. Y la idea es financiar múltiples proyectos de esa cuantía distribuyendo el riesgo, no asumiendo prestamos como otrora en el pasado muy voluminoso y que si el emprendimiento fracasaba nos ocasionaba un gran costo, una gran pérdida al fondo.

¿Cuál es el perfil de los aspirantes a créditos del FONDES-INACOOP?

El perfil es en principio son emprendimientos colectivos, con un mínimo de cinco personas; y tiene que ser proyectos productivos, viables, sustentables, que armonicen con el medio ambiente; y, que sean declarados de interés del poder ejecutivo.

¿Antes o después de la solicitud se determina el interés del poder ejecutivo?

El interés se manifiesta la final. Una vez que el colectivo presenta el proyecto en el Fondo para el Desarrollo, lo recibe la unidad técnica, se encarga de elaborar el informa de su viabilidad y sustentabilidad. Una vez pronto ingresa a la Junta directiva del FONDES, que es el órgano político que decide o no el financiamiento. Y en el caso que el emprendimiento, el proyecto, sea financiado, al final sobreviene a su vez el visto bueno del poder ejecutivo, que puede declararlo de interés o no, en el marco de los lineamientos generales que tiene el poder ejecutivo para este quinquenio.

¿Su misión de difusión tiene una contrapartida local?

En principio el FONDES tiene diversos convenios con instituciones del estado, con los cuales es posible se obtener recursos. Por ejemplo cuando los proyectos incluyen requerimientos de capacitación y asistencia técnica, tenemos convenios firmados con el INEFOP que podría llegar a financiar aquel aspecto dentro de los proyectos requiera asistencia técnica y capacitación. El resto de los fondos los pone el FONDES. Se trata de capital para adquirir maquinaria y equipo, o capital de trabajo, o capital de giro, el Fondo financiaría todos esos aspectos y se complementaria con el INEFOP.