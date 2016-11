LA GRANJA AL DÍA

El beneficio para el consumidor, que llegó a pagar $ 160 el kilo, supone ahora un daño relevante para el productor.

Solo un mes después que el precio del tomate llegó en algunas bocas de comercialización a $ 160 el

kilo, el consumidor lo encuentra hoy a $ 30, y en algunos casos incluso a menos. El ingreso masivo de

tomate al mercado explica ese cambio.

Tras la baja oferta en el inicio de la primavera, que determinó la necesidad de importar, ahora se

soporta un escenario en el que por factores productivos se apuraron las etapas de maduración en las

plantas, incrementándose la oferta en todos los calibres y generando la existencia de un precio muy

deprimido para los productores, en consecuencia beneficioso para el consumidor.

Solamente durante la última semana evaluada en el Observatorio Granjero del Mercado Modelo, en su

informe semanal de precios e ingresos se detectó una caída en el precio del tomate redondo de 35,7%;

los valores promedio a nivel mayorista descendieron de $ 25 a $ 28 por kilo a $ 15 a $ 18.

Italo Tenca, directivo de la Asociación de Granjeros de Salto y delegado por los productores del norte

del país ante la Junta Nacional de la Granja, precisó ayer que estos nuevos precios son totalmente

adversos para el productor, a tal punto que el caso más extremo es el de productores que en la

liquidación apenas recibieron $ 70 por la plancha de 10 kilos.

Actualmente se obtiene en promedio $ 250 por plancha para el de mejor calidad, lo cual igual establece

números en rojo.

Señaló luego que el extremo opuesto tampoco es bueno, aludiendo a cuando se llegó a recibir $ 1.200 por plancha en el pico de faltante de tomate en octubre.

El precio de equilibrio, con el cual el productor cubre los gastos y obtiene rentabilidad, es alrededor de $ 400 por plancha.

Si al productor le ofrecen que firme para cobrar esos $ 400 todo el año por su producción seguro lo acepta, comentó Tenca.

La situación, que ni siquiera tiene salida por el lado industrial dado que las fábricas que procesan tomate tienen stock suficiente, tal vez se normalice en diciembre cuando el productor reciba unos $ 350 por plancha. (Fuente: a El Observador)

Productores uruguayos afirman que se perdió la mitad de la cosecha de arándanos.

Una superproducción, la caída de precios y suba de costos llevan a parar la cosecha.

Los productores de arándanos viven «una situación dramática» al perder «la mitad de la cosecha» de esta zafra debido a «una superproducción local y regional y la consecuente caída de precios» de la fruta, informaron fuentes de la Unión de Productores y Exportadores de Frutihortícolas del Uruguay (Upefruy).

Las pérdidas fueron estimadas en alrededor de 1,5 millones de kilos de arándanos por un valor de US$ 12 millones.

«Muchos productores decidieron dejar de cosechar» debido a que si lo hacen «pierden plata», ya que «los costos de producción superan el precio que se está pagando» por la fruta en los mercados, ya que Uruguay exporta el 95% de lo que produce, explicaron las fuentes

Los productores estimaron una cosecha de arándanos de 3 millones de kilos, pero «solo se exportarán algo más de 1,5 millones de kilos» en esta zafra que está finalizando. El buen manejo agronómico de las plantaciones permitió este año romper récord de producción, pero «por precio internacionales deprimidos no hay pedidos que cierren con los costos y se dejó de cosechar», remarcaron las fuentes.

Además, «se perderán más de 90 mil jornales potenciales, incluidos los jornales de campo, packing y logística, por un valor superior a US$ 3,6 millones en el litoral del país, donde se concentra la producción, estimaron las fuentes, y remarcaron que «la última semana los precios del arándano cayeron entre 12% y 15% por debajo del año pasado».

Sin embargo, los costos de producción «en dólares se ubican entre 15% y 16% por encima de un año atrás. La baja de precios y la suba de costos significan un impacto en los ingresos superior a 32% menos por kilo exportado», acotaron las fuentes.

La fruta que quedó en la planta o se venderá al costo «para no desalentar a los trabajadores del rubro», que son zafrales, aseguraron las fuentes.

En la actualidad, Uruguay posee 370 hectáreas con producción de arándanos, en su mayoría en el litoral del país –Salto y Paysandú–, y cinco empresas exportadoras que son abastecidas por unos 20 productores. El trabajo zafral de este año fue estimado por las fuentes en «más de 150 mil jornales».

La adversidad para los productores de arándanos, la estrella de la fruticultura uruguaya en la última década, se verifica luego de una zafra pasada afectada por una primavera irregular y en medio de un proceso de cambio.

En efecto, luego de llegar a unas 500 hectáreas plantadas, entre el litoral y el sur del país, se verificó un proceso de achique que aún continúa y que provocó la desaparición de predios en el sur, que ya no podían competir con menores costos de la fruta chilena.

Las empresas que pudieron se abocaron a una reconversión varietal con nuevas inversiones, y así pasar de una productividad de 10 mil kilos por hectárea a 15 mil y 20 mil kilos por hectárea–, proceso que continúa. (Fuente: El Observador)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización de fin de esta semana, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 21 de Noviembre del 2016: La operativa comercial transcurrió en forma poco ágil, quedando numerosos sobrantes hacia el final de la misma. Disminuyeron los valores de: durazno, choclo dulce, espinaca, lechuga crespa, rabanito, remolacha, ajíes catalanes, berenjena, chaucha, morrón Rojo y Verde, tomate Cherry, zuchini y zanahoria. Aumentaron los precios de: tomate redondo y perita, frutilla y papa rosada de calidad superior y manzana Cripp‘s Pink. Como novedad se registraron los primeros ingresos de calabacines nacionales a la plaza, todavía con signos de inmadurez.

DESTACADOS DE LA

SEMANA PARA UNA

ECONOMÍA SALUDABLE

Productos recomendados de la semana del 21 al 27 de Noviembre del 2016.

Por esta semana los productos de la huerta que engalanan la mejor opción de compra y calidad son los tomates, los pepinos, cebollas y pepinos. Y como la mejor opción en frutas por siete días más por los arándanos.

Emilio Gancedo