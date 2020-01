La granja al día

Las altas temperaturas maduraron anticipadamente las frutas las semanas pasadas.

Entre el 13 y el 17 de enero, la cotización para tomates de ensalada Larga Vida 3A y 2A, en la venta al por mayor de São Paulo, fue de R$ 71,25 ($u 677) por caja de 18 a 20 kilo (+ 50.44%) y R$ 39,80($u 378) por caja (+ 54.40%), respectivamente. La temperatura más suave de esta semana ayudó a retrasar la maduración. Según los empleados de Venda Nova do Imigrante (ES), en diciembre parte de los cultivos en enero se adelantaron debido a las altas temperaturas y, por eso, el volumen ofrecido fue menor. En otras regiones, el escenario era similar, como en Itapeva (SP), donde la mayoría de los productores ya terminaron la cosecha «temprana»; el pronóstico para los próximos 15 días es que la plaza de São Paulo tendrá más cosechas nuevamente. Caçador (SC), por otro lado, ha estado aumentando el volumen cosechado.

La comercialización de cebollas se reduce en el sur de Brasil

El clima firme en el noreste reduce el flujo de bulbos.

Las plazas del sur han reducido las ventas de cebolla esta semana (13/1/17). Desde la última semana (06-10 / 01), la ausencia de lluvia en Irecê (BA) ha permitido reanudar la comercialización para abastecer el mercado del noreste. El aumento de la oferta en esta región promovió la cancelación de pedidos del Sur, dañando el mercado.

A pesar de esto, los precios en Ituporanga (SC) apenas han cambiado, oscilando entre R$ 0,60 ($u 5,70) y R $0,80 ($u 7,60) por kilo. Según el cultivar y la calidad. Se espera que las perspectivas de reacción de los precios y el aumento del comercio mejoren a medida que finalice la cosecha del noreste (a mediados de febrero) y con la reducción gradual de las existencias en el sur.

En cuanto a la calidad de los bulbos, se han reportado casos de carbón en São José do Norte (RS) y en algunas áreas de Ituporanga. En Lebon Régis (SC) e Irati (PR), no ha habido informes de problemas con el clima, sin embargo, las lluvias de esta semana asociadas con el calor pueden favorecer la aparición del hongo.

El precio de las zanahorias en Brasil tiene alta expresividad.

El clima afecto la producción de raíz; y, a la calidad.

En São Gotardo (MG), los precios tuvieron un nuevo aumento significativo, debido a la menor oferta en enero. Esta semana (del 13 al 17 de enero), la caja de 29 kg de «sucio» se vendió a R$ 25,00 ($u 238), un valor 66,7% más alto que el anterior.

Los referentes afirman que los descartes en el proceso de selección son frecuentes, ya que el clima cálido y lluvioso ha estado afectando la producción y la calidad del producto. La productividad, a su vez, está en niveles más bajos: el promedio parcial de enero (58 t / ha) es un 20% más bajo que el de diciembre, cuando el promedio era de 73 t / ha.

Durante las próximas semanas, la producción debería permanecer bajo control, manteniendo la tendencia al alza del precio.

¿Quién tiene banana Plata en Brasil?

La demanda aumenta en Delfinópolis

A diferencia de la Nanica, los precios de las bananas de Plata enana de alta calidad registraron un aumento del 3% esta semana (13/01/17) en Delfinópolis (MG), vendiéndose a un promedio de R$ 2,17 ($u 21) por kg. Según colaboradores, la apreciación está relacionada con la gran demanda de fruta de la región de los mayores centros de consumo de Brasil, como el estado de São Paulo. Hubo informes de que, debido al período «fuera de temporada» de la variedad en todo el país, incluso aquellos que no estaban acostumbrados a comprar fruta de esta plaza comenzaron a trabajar con ella durante el período.

Para las próximas semanas, se espera que el volumen de plata en la región continúe sin satisfacer completamente la demanda y pueda generar un aumento adicional en el precio.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 20 de enero del 2020: La semana comienza con actividad enlentecida, debido a la llegada del fin de mes. Para destacar en productos, buena oferta de tomates, tanto peritas como redondos, al igual que morrones verdes, acelgas, lechugas y puerros, con sobrantes en plaza. Sin embargo, el interés paso por los morrones rojos, pepinos, zapallitos y espinacas. Descendieron los valores de: tomates (Redondo y Perita), morrón Verde, boniato Arapey/Cuarí, calabacín, sandía, melón, apio de Hoja y rúcula. Aumentaron los valores de: morrón Rojo, pepino, zapallito, zuchini, frutilla, brócoli y chaucha Cilíndrica Verde.

Emilio Gancedo