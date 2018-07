El viernes al fin del día en el Ateneo de nuestra ciudad, se dieron cita autoridades gubernamentales, productores, técnicos varios, representantes de organizaciones y público en general a la firma del acta constitutiva de la personería jurídica de la Asociación Civil que nuclea las gremiales del Salto Hortícola.

La Dra. Verónica Salvo del estudio de Gabriel Ferrere y Asesores, como responsable de la asesoría y creación de dicha figura jurídica, tomo la firma de los responsables de la entidad que se creó. Luego hicieron uso de la palabra el presidente de dicha entidad, el intendente departamental entre otros; además de muchos tributos y reconocimiento a diferentes colaboradores por su entrega y compromiso con dicho proyecto, desde las gremiales pasando por el delegado ante la JUNAGRA y funcionarios municipales, se cerró el evento con música de acordeones. De lo destacable agregamos expresiones de dos protagonistas de la jornada, sin perder de vista el compromiso manifestado por el intendente en su alocución de terminar el 2018 con la licitación para dicha obra terminada; y, dar paso a las obras de la futura planta en el 2019. Con la Dra. Verónica Salvo, escribana y abogada del estudio de Gabriel Ferrere y Asociados.

¿Fueron contratados con la finalidad de asesorar y diseñar una personería jurídica para Salto Hortícola?

Si, exactamente. En realidad hay dos personería jurídicas, una para lo que es la Central Hortícola y otra para agrupar a las gremiales, para funcionar no solamente con relación a la Central Hortícola, sino para todo lo que precisen trabajar en conjunto.

¿Cuánto tiempo llevan en esto?

Empezamos en enero, lo que va del año.

¿En qué consistió el trabajo?

En realidad lo que nosotros teníamos que hacer era definir cuál es la persona jurídica que más se adapta a las necesidades del proyecto Central Hortícola. Después de analizar las diferentes formas jurídicas dijimos que es el fideicomiso, es a la conclusión a la que llegamos, pero no tenemos que crearla, simplemente decir cuál es esa persona jurídica. Y por otro lado crear la entidad que agrupa a todas las gremiales, que es la Asociación Civil.

Hoy lo que se hizo fue la firma de los estatutos, ahora hay que solicitar el reconocimiento de la personería jurídica ante el Ministerio de Educación y Cultura, y, llevar adelante los trámites para la creación.

Son dos personerías independientes, esta Asociación Civil va ser necesaria para la Central Hortícola porque va ser parte de ese proyecto, entonces viene bien ir creándola.

Alejandro Seco, coordinador por parte de la Intendencia del proyecto Salto Hortícola, nos decía:

Esto es concretar un paso que puede ser mirado como pequeño, pero que tiene una enorme significación histórica. Aquiles en su oratoria hacia referencia al libro de actas de la Union de horticultores de 1918, ya desde aquel entonces se hacían esfuerzos por parte de los productores para asociarse, para enfrentar colectivamente los enormes desafíos de la chacra. Y hoy estamos dando este paso acompañando a los productores; y, sin dudas siete gremiales unidas en una única asociación que es Salto Hortícola, va potenciar muchísimo más el trabajo que venimos haciendo y que viene haciendo ellos, entre otras cosas la plataforma básica de la Central Hortícola para Salto.

¿Hoy se concreta la figura jurídica?

Si. Decía que es un paso, porque obviamente quedan trámites posteriores, pero este es el decisivo. Es la consolidación de la voluntad de las gremiales de asociarse y de tener un funcionamiento común, y sobre todo tener una personería jurídica que permite la posibilidad de asumir otros compromisos y otras responsabilidades. Es un de los requisitos básicos, los otros los estamos encaminando, necesitamos un plan de negocios, que lo tenemos, necesitamos un modelo de gestión, que nos lo acaba de entragar hoy la consultara de Gabriel Ferrere y Asesores. Tenemos un alineamiento y una excelente relación con las autoridades de la Unidad Alimentaria de Montevideo, para que la Central Hortícola de Salto sea un eslabón dentro de la cadena de comercialización y no sea vista como un satélite aislado, sino como parte de un proyecto de país de alimentos sanos, saludables y a precios accesibles.

¿Esta figura jurídica es lo necesario y suficiente para llevar adelante la licitación y empezar las obras?

Es necesaria pero no suficiente, el otro componente que ya está a poco de cristalizar, una o dos semanas, y es el proyecto de cómo se consigue y como va funcionar y gestionar esta Central Hortícola. Eso esta pronto, estamos ultimando los detalles, haciendo los controles de calidad, las ultimas lecturas y redacciones; y, con todo eso se lo vamos a presentar al ministro del ramo, que es el tercer paso, que el ministerio tiene que estar comprometido; y obviamente participar en el financiamiento

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 28 de Junio del 2018: La operativa transcurrió medianamente ágil, ya que según referentes las ventas de mañana podrían distorsionarse por el partido de mañana y algunos compradores adelantaron las compras del viernes. Aumentaron los precios de referencia de: albahaca, tomate Cherry, zuchini y cebolla Roja, Descendieron los valores de: acelga, coliflor, espinaca, lechuga, nabo y mandarina Afourer.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Información del 1al 6 de Julio del 2018.

El puchero está servido

Las hortalizas secas y de hoja se encuentran con buena relación calidad precios

Hortalizas secas: aunque la plaza continúa siendo bien abastecida de zapallos y boniatos, que genera un escenario de precios estables; se ha constatado mayor incidencia de problemas de pudriciones. En zanahoria continúan las presiones a la baja, dado que la oferta presenta en su mayoría buena calidad comercial. En cebolla, se observan en plaza partidas con bajo potencial de conservación a menores precios que las de mejor calidad, dado que los productores tienen cierta urgencia en desprenderse de éstas. Antes de comenzar a sufrir mermas importantes.

Emilio Gancedo