El proyecto de la central hortifruticola para Salto, la aspiración de la gran mayoría de los productores locales y aledaños, vive el momento de quietud previo a la gran batalla para comenzar obras.

Estuvimos dialogando con algunos integrantes de las fuerzas vivas que lo promueven y en especial con el coordinador de la Intendencia para este proyecto, Alejandro Seco; quien trabaja desde hace mucho tiempo en este emprendimiento, integrando el equipo municipal que dirige la contadora Bazano.

Para llegar a la licitación quedan deberes, pero que se destraban casi al unísono, en la medida que se resuelvan algunos problemas estructurales, que están con solución en curso.

Por ejemplo la personería jurídica, factor clave a los efectos de determinar el modelo de funcionamiento, además de poder formalizar el financiamiento prometido por diferentes organizaciones públicas y privadas.

Al respecto Seco nos decía: ¨ Por vicisitudes distintas este movimiento, para mi muy importante, de congregación de siete gremiales en un único organismo que es Salto Hortícola; como decía, por vicisitudes varias no tiene personería jurídica hoy, eso nos tranca mucho las cosas. No es fácil armar una institución de segundo grado, con instituciones distintas, como en el caso nuestro.

Parece que si, parece ser fácil, pero no lo es. Trajimos lo mejor de Salto, y lo mejor de Salto trajo lo mejor de Montevideo, y no pudieron salir del embrollo. No fue por ahorrar en su momento, se nos tranco ¨. Pero se avizoran alternativas en breve.

Gran parte del tiempo lo insume la labor de darle un soporte organizacional con la masa de asociados, a lo que Seco agregaba: ¨ venimos tratando de diseñar hace un par de años atrás con los productores con mucha participación. Con mucho, como administrar esto, que cosas sí, que cosas no, cuales son los límites. Uno de los límites que pusimos de entrada es que esto tiene que ser esencialmente inclusivo.

Parte del proyecto, es justamente permitir que los productores familiares, esos que caracterizan a la producción hortícola de Salto, nuestro entorno inmediato, puedan acceder de alguna manera a esa nueva realidad de mercado, central logística. Para eso se han diseñado algunos mecanismos o dispositivos dentro de la adjudicación de puestos que garantiza que basta con participar de alguna gremial, alguna de las siete gremiales, para entrar en el mercado. Pero falta, todavía, decidir mucho, como participan las gremiales, como pesan las gremiales en las decisiones estratégicas de la central, como se distribuyen el resto de los puestos. La idea es que participen básicamente productores, pero van a participar, también, intermediarios. Hay una suerte de cupo importante para los que hoy funcionan en la órbita del mercado regional, seguramente habrá lugar para algún comisionista del sur, que a mí no me parce malo ni descabellado que eso pase, porque es necesario tener operadores de otro tipo¨.

Lo nodal de la inclusión zonal y comercial ¨Parcelas de mercado, la gente de Bella Unión probablemente participe de alguna manera, todo eso hay que diseñarlo, no está diseñado. Estamos intentando tener alguna consultoría de primer nivel, para justamente tener un diseño jurídico y comercial sólido; y, financiero. Paralelamente eso a su vez es lo que nos abre o termina de posicionar para ver el financiamiento que necesitamos del Fondo de la Granja. A nivel de charlas y de varias reuniones que hemos tenido esta el compromiso pero hay que consolidarlo. Yo creo que estamos a punto de consolidar, casi que viene una cosa de la mano de la otra¨.

Cerro sus comentarios sosteniendo que ¨el tema de los pliegos es lo último, lo más sencillo de todo, y creemos que en breve va a estar pronto y se estaría llamando a licitación.

Y la esperanza, y hablo en términos más emotivos, la esperanza es que estemos adjudicando en 2018 la obra. Ojalá podamos empezarla en 2018¨.

En un momento tan sensible laboralmente, con una desocupación importante en nuestro medio, el solo comenzar obras civiles al respecto seria de gran impacto como fuente de trabajo para la comunidad.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 23 de Noviembre del 2017:

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Información del 18 al 24 de Noviembre del 2017

Ingresan los primeros

calabacines

Se trata de cultivos tempranos provenientes de Salto

Hortalizas secas: se desencadenaron nuevos incrementos en zapallos, tanto tipo calabacín como Kabutiá debido a la alta incidencia de pudriciones (especialmente en Kabutiá) y de problemas de deshidratación (en calabacín). En el caso de calabacín, el ingresos de las primeras partidas tempranas provenientes de Salto frenó en cierta forma la tendencia al alza, más allá de que presentan altos grados de inmadurez. Se espera para las próximas semanas el ingreso de mayor número de partidas de calabacín y de las primeras de Kabutiá.

Hortalizas de fruto: morrón Verde, pepino y berenjena destacan en este grupo por su nivel de oferta y dificultades de colocación, que generaron presiones a la baja a lo largo de la semana. En el caso de Morrón Rojo, los precios se mantienen en valores más estables, principalmente causado por una baja proporción de partidas con calidad superior, ya que muchas presentan problema de daños de insectos, fumagina o problemas de sobremadurez. En tomate, si bien a principios de semana se observó algo menor oferta que la anterior semana, se constató un mayor número de partidas con calidad superior hacia el fin de semana, lo que hizo que todos los tipos de tomates presentaran al menos presiones a la baja. En el caso de Cherry, se observa mayor oferta e incluso ciertos niveles de sobrantes. En tomates perita, la hasta hace relativamente pocas semanas escasa oferta viene aumentando lo que presiona sus cotizaciones a la baja. En el caso de zapallito, sus valores se encuentran relativamente altos para la época ya que esta sucesión de días con temperaturas inusualmente frescas para la época ha enlentecido la maduración y por tanto desencadenó una oferta por debajo de la habitual. Se espera que una vez que se normalicen las temperaturas y cesen los días nublados se restablezca la oferta.

Emilio Gancedo