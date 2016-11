Preocupa a nivel de productores el desplome del precio del tomate, $20 el kilo en el mercado mayorista. Ya son varias las categorías de este producto que están siendo tiradas en la chacra ya que su liquidación no paga ni el flete. Se espera que el tiempo se sostenga con temperaturas altas que hacen a un mayor consumo y dinamice la comercialización. Aunque con los volúmenes que se esperan es remota la posibilidad de revertir el incremento de la oferta, haciendo que el precio se sostenga y no siga bajando, los tomateros están en un cierre de zafra bastante complicado. El único aspecto positivo de la coyuntura es que la fruta está saliendo en inmejorables condiciones de calidad, es excelente, tanto sanitariamente como de presentación. En el sur la cosecha de invernáculos está prevista a partir de mediados de diciembre con volúmenes importantes, lo que le agrega nubarrones a la producción local.

El sector del limón argentino teme que Trump tumbe su ingreso a EE. UU.

Las acciones de la empresa San Miguel, la mayor exportadora de limones del país, se derrumbaron un 8,21 por ciento y en dos días la caída acumulada es de 11,7 por ciento. La firma tucumana estaba contando los días para que la Administración de Barack Obama autorizara el ingreso de los limones argentinos al mercado estadounidense luego de 15 años. El Gobierno de Mauricio Macri había estado negociando esa posibilidad durante los últimos meses y el camino parecía allanado. Sin embargo, la sorpresiva victoria de Donald Trump ahora genera dudas sobre lo que pueda llegar a pesar, ya que el presidente electo de Estados Unidos tuvo un discurso abiertamente proteccionista durante la campaña electoral.

En el caso de los limones, la estrategia es tratar de acelerar los tiempos para que la apertura del mercado se concrete antes de que asuma Trump el próximo 20 de enero, aunque nadie sabe si Obama seguirá adelante o preferirá dejarle la decisión a su sucesor. El gobernador de Tucumán Juan Manzur viajará el viernes 27 hacia Nueva York y Washington para tratar de acelerar los tiempos.

“Hay políticas de Estado que son centrales y tienen que ver con el desarrollo a mediano y largo plazo, por eso con respecto a si este resultado de las elecciones impacta o no en la provincia, creo que no interfiere en lo más mínimo en la apertura del mercado americano a Tucumán; no creo que tengamos ningún inconveniente”, señaló el gobernador tras conocerse la victoria de Trump sobre Hillary Clinton. “Creo que en el caso del limón hay protocolos, cuestiones técnicas y también comerciales que se han superado y que no dependen necesariamente de los aspectos políticos y electorales”, agregó su ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, aunque a esta altura parece más una expresión de deseos que un dato seguro. De hecho, en abril Manzur estimó que dentro de 60 días iba a ser aprobada la resolución que permitiría la reapertura de la comercialización con aquel país a partir del año próximo y la oficialización de esa medida aún no se concretó.

La Argentina es el primer país productor de limón en el mundo y Tucumán lidera esa producción con 1,3 millón de toneladas anuales, pero las exportaciones a Estados Unidos se interrumpieron en 2001, cuando un lobby de productores de California denunció que, supuestamente, los cítricos argentinos no eran inocuos en términos fitosanitarios y, tras un fallo judicial, logró que se trabara su venta e ingreso. Para refutar la posibilidad de que los limones argentinos pudieran transmitir una bacteria, el país realizó en los últimos años una serie de presentaciones en distintas entidades internacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC). Incluso se les remitió a las autoridades sanitarias estadounidenses un trabajo científico que demuestra la condición del limón argentino como no hospedante de clorosis variegada de los citrus (CVC), la bacteria denunciada por los productores californianos. Durante la visita de Barack Obama al país el tema volvió a analizarse y el mandatario estadounidense prometió darle luz verde a los limones argentinos, lo que fue presentado como un triunfo por el Gobierno de Macri, que ahora ve cómo esta posibilidad está en riesgo. (Fuente: página12.com.ar)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización de fin de esta semana, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 14 de noviembre del 2016: La operativa comercial transcurrió en forma medianamente ágil, con mayor agilidad de colocación en el grupo de las frutas. Disminuyeron los valores de: morrón rojo, acelga, choclo dulce, ajíes catalanes, papa blanca y zanahoria. Aumentaron los precios de: manzana red de calidad superior, apio planta, puerro, chaucha chata, calabacín nacional y frutilla.

DESTACADOS DE LA

SEMANA PARA UNA

ECONOMÍA SALUDABLE.

Productos recomendados de la semana del 14 al 20 de noviembre del 2016.

Por esta semana los productos de la huerta que engalanan la mejor opción de compra y calidad son los tomates, los pepinos y el perejil. Y como la mejor opción en frutas por siete días más las naranjas, acompañados ahora por los arándanos.

CAPACITACIÓN EN

EL MERCADO MODELO PARA OPERADORES Y PÚBLICO EN GENERAL.

Curso Manejo del frío para la conservación de frutas y hortalizas.

Docentes: Dra. Ing. Agr. Ana Cecilia Silveira Ing. Agr. MSc. Fernanda Záccari Poscosecha de Frutas y Hortalizas, Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Agronomía, Universidad de la República. Miércoles 7 de diciembre 1- Introducción. Fisiología y temperatura (1 hora) 2- Conceptos de enfriado y pre-enfriado. Métodos de enfriado (1,5 horas) 3- Componentes de un sistema de refrigeración (1,5 horas) Viernes 9 de diciembre 4- Relación temperatura y humedad. Psicrometría (1,5 horas) 5- Consideraciones para el diseño de una cámara (2 horas) Martes 13 de diciembre 6- Manejo de cámaras de frío. Compatibilidad de productos, monitoreo de la temperatura, envases (1,5 horas) 7- Daños por frío y congelación (1,5 horas). Por consultas dirigirse a la Comisión Administradora del Mercado Modelo.

Emilio Gancedo