En el Mercado Modelo este jueves se volvió a posicionar en los $ 60 el tomate Americano de primera calidad. Es de esperarse que la suba sea sostenida como consecuencia de los últimos fríos intensos. También, afirma ese posicionamiento la suba que este producto está teniendo en la región, por las mismas razones.

En el mercado Central de Buenos Aires los valores de tomates tendían a la suba.

El Perita de Salta, tamaño grande, cotizaba a $a 26,67. El tomate Redondo con origen en Corrientes, Salta y/o Jujuy promediaba entre los $a 26 y los $a 29 el kilo, de tamaño grande.

La oferta de tomate en Brasil se mantiene baja con un frente frío

Las lluvias perjudicaron la calidad del fruto. Esta semana (del 8 al 12/07) la ensalada de tomate de larga duración 2A aumentó 6.54% (R $ 44.61 por caja) en CEAGESP, mientras que 3A tuvo una leve caída de 1.39%, vendiéndose a R $ 75.00 por caja de 20 kg. Las bajas temperaturas en las regiones sur y sureste del país contribuyeron a una maduración más lenta de los frutos y, en consecuencia, a una menor oferta. A pesar de los buenos precios, algunos mayoristas creen que la demanda puede haber sido ligeramente más baja en los últimos días, precisamente por el frío. Aliado a esto, con las vacaciones escolares, la demanda también termina siendo reducida, reflejándose en las ventas. Debido a las lluvias y heladas que alcanzaron algunas regiones, como Sumaré y Mogi Guaçu (SP) y Araguari (MG), algunos tomates ofrecidos mostraron manchas y daños, lo que redujo los valores, especialmente de la variedad 3A. Un aumento en el suministro de fruta puede ocurrir la próxima semana ya que se esperan temperaturas ligeramente más altas.

La cebolla comienza a subir en Uruguay como todos los años por esta fecha.

Se posicionan en los $30 las cebollas blancas y $55 las coloradas, tendiendo a la suba, con escasa oferta de calidad de ambas. Agosto es un mes donde generalmente se libera su importación y este año parece que no será de excepción.

¿Cuáles son las principales regiones de oferta de cebollas en Brasil?

Los bulbos con origen en São Paulo y del Cerrado son los más presentes en el mercado mayorista. En la CEAGESP, las cebollas que se ofrecen esta semana (del 08 al 12/07) provienen principalmente del Cerrado y del estado de São Paulo. En la primera plaza, que corresponde a Santa Juliana (MG) y Cristalina (GO), la calidad es buena (sin descartes) y el volumen ofrecido al mercado es ligeramente superior al de la semana pasada, que presionó ligeramente las cotizaciones. En São Paulo, además de los bulbos de Divinolândia y Piedade, hubo un aumento en el suministro de híbridos de São José do Rio Pardo (SP) y Monte Alto (SP), que comenzó la recolección la semana pasada. En São José do Rio Pardo, la calidad se vio obstaculizada por las lluvias que se produjeron en abril, lo que permitió la aparición de enfermedades. Ya en Monte Alto, como los precios están en buenos niveles, los productores están retirando los bulbos antes del período de maduración ideal y aún se comercializan en verde. En cuanto a la calidad, es variada, pero en general satisfactoria.

En ambas regiones, la disponibilidad sigue siendo baja, con el pronóstico de suministro máximo para agosto. El precio promedio de la caja de cebolla híbrida 3 beneficiada al por mayor fue de R$ 74.00 por saco de 20 kg esta semana.