Mientras los productores en general dejan prolijo el llenado de formularios para la convocatoria de asistencia a los daños que se produjeron en octubre del año pasado con los granizos, con un plazo que expira el viernes dos de marzo, se apronta la presencia del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech; y la Directora General de la Granja, Zulma Gabard en Salto. Probablemente el jueves, y con seguridad el viernes que viene; se harían presentes en nuestra ciudad para el lanzamiento de dicha asistencia los jerarcas gubernamentales. Aun no se conocen los montos, pero por las líneas definidas con las gremiales sería un aventón oportuno y muy importante para el sector, que está con serias dificultades para recomponerse de los daños sufridos por las inclemencias del tiempo.

Las novedades de este logro para la colectividad de productores de invernáculos, está dentro del conjunto de las medidas necesarias que lleva adelante el MGAP a través de la DIGEGRA hacia el sector hortifruticola. En estos días se lanzó un apoyo a fruticultores de hoja caduca con una asistencia de U$S 4.000.000, para paliar algo el daño ocasionado por el cambio climático; y, quedar sin las horas de frio necesarias para cuajar frutas como duraznos, ciruelas y otros.

Una vez más importunamos al delegado regional de la Junta Nacional de la Granja, Italo Tenca, para consultarlo sobre el apoyo concreto a través de este plan, y esto nos decía:

¨Va ser una parte de apoyo a la estructura, como la otra vez, va haber un componente de crédito para el que quiera tomarlo y que pueda; y, va haber un componente de subsidio por área, por cada metro cuadrado. El componente puede ser parejo, básico, veinte por ciento. Y nosotros pedimos como gremial que el productor tenga la opción de que no necesariamente tiene que sacar el crédito para tomar el subsidio. Porque que pasaba, nosotros veíamos que había mucho techo roto, no tanto estructura, entonces un productor con dos mil dólares, que es el 20% de subsidio, el techo lo deja en condiciones, si tiene alguna tijera, alguna línea que arreglar para que la estructura quede asegurable, tiene que quedar por cuenta de él. Pero el productor no se endeuda, que es lo que uno está mirando a largo plazo, que no se sigan endeudando. Me dan U$S 2.000 por cada mil metros de invernáculo, arreglo, dos, tres cuatro mil metros, los aseguro y me olvido de que tengo una deuda para adelante¨.

Señalaba también que ¨es muy importante, plata no retornable que entra al predio. Eso es lo que pidió Salto Hortícola, y así deberá salir¨.

Y, agregaba para finalizar que ¨hay otros detalles de la parte crediticia que lo va a dar el Ministerio. Pero ese componente de subsidio, que va a estar operativo, es por lo que estamos conformes y contentos, por eso. Una ayudita, una ayuda que viene y que a mucha gente la va reenganchar o enganchar en el seguro¨.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 22 de febrero del 2018: La operativa transcurrió moderadamente ágil. Descendieron significativamente los precios de: tomate perita, zapallito, morrón rojo, lechuga mantecosa, espinaca, acelga, ciboulette, puerro, rabanito y limón. Amentaron los valores de referencia de: naranja y tomate Cherry. Ingresaron las primeras partidas de manzana Red presentando características de inmadurez aún.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Información del 17 al 23 de febrero del 2018.

Abundancia de uva Moscatel

La variedad preferida por los consumidores

Frutas de Hoja Caduca: La uva moscatel continúa cotizando a precios de hasta $27 por kilo y en general presenta muy buenas características de calidad, siendo una excelente opción de compra. Con respecto a frutas de carozo, se mantuvo el escenario de precios estables durante toda la semana. Hortalizas de fruto: los menores ingresos provocaron un aumento en el precio de renglones como zapallito y zuchini al comienzo de la semana, pero con el transcurso de los días se normalizaron, terminando a valores del orden de $15 por kilo. Otros rubros presentaron disminuciones en sus cotizaciones, como el tomate y morrón rojo. Los melones que presentan mayor potencial de conservación cotizan a mayores valores que las partidas de producto que se encuentra en su límite superior de madurez.

Citrus: se comenzó a notar una mayor proporción de partidas de naranja con problemas de calidad, lo que hizo cotizar al alza aquellas con calidad superior. Comenzaron a ingresar las primeras partidas de mandarina Satsuma, aún con importantes características de inmadurez. Las cotizaciones de limón de calibres medianos disminuyeron como consecuencia de la baja demanda.

Revolución en la huerta argentina, sandía sin semillascambia el negocio

Productores de San Juan ya prueban una variedad de esta fruta que además promete más rendimientos y calidad

El riego y la fertilización por goteo dan vida a una zona donde se registran apenas 90 milímetros por año en precipitaciones en la provincia de San Juan. Allí está enclavada la Finca Don Domingo, donde se producen sandías y melones en una latitud especial pensando en la sanidad y la calidad de los productos. Marcelo Ferrer, contó cómo están creciendo a partir de una nueva genética de sandía que además de sabor, color y textura revoluciona la dinámica de consumo porque no tiene semillas.

El flete es uno de los costos que más golpea a las producciones regionales, usualmente lejos de los centros de consumo multitudinarios. Marcelo Ferrer advierte cómo impacta el aumento de los combustibles y la energía en la producción de sandías y melones sanjuaninos. (Fuente: CLARIN – RA)

La primera obra pública de riego para productores de citrus

Tras la conformación del Consorcio de Regantes del Acueducto de Villa del Rosario, Eduardo Asueta, coordinador del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA), destacó que en Entre Ríos se construirá la primera obra pública de riego, que beneficiará a casi 100 productores citrícolas. “Es una opción estratégica para la provincia a partir de la importancia del recurso hídrico para la producción”, dijo. Según explicó Asueta, “el agua es tomada del lago Salto Grande, conducida por una canal aductor y luego distribuida por un acueducto en 91 propiedades de productores citrícolas. Asimismo, resaltó que “tiene un sentido estratégico para el sector, porque es una obra que mejora ampliamente los costos”. (Fuente: El Heraldo – Concordia

Emilio Gancedo