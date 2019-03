Poder Ejecutivo enviará en las próximas horas un proyecto de ley al Parlamento para habilitar un préstamo que le permita a Citrícola Salteña (Caputto) iniciar la cosecha de su producción de cítricos.

Caputto, la citrícola salteña, no ha podido comenzar la zafra debido a la falta de capital de giro, pero ahora el gobierno pretende que se le conceda un préstamo de US$ 3,5 millones a cargo de la Agencia Nacional para el Desarrollo que será administrado por la Liga de Defensa Comercial (Lideco), la que fuera designada como interventor comercial en el concurso de acreedores que solicitó la empresa y le fuera decretado el pasado 25 de febrero por el Tribunal de Concursos de 1° Turno.

Según fuentes privadas Caputto necesita, al menos, US$ 2 millones para comenzar la zafra. Un millón para cubrir deudas con sus empleados y otro millón para enfrentar costos operativos. La compañía enfrenta un pasivo de US$ 64 millones y tiene activos por US$ 79 millones.

Según estimaciones de la empresa, el flujo de caja que producirá sus actividad comercial le permitirá devolver el crédito y generará un remanente que se destinaría al concurso de acreedores.

Las dificultades financieras que enfrenta Caputto se agudizaron por las bajas exportaciones del año pasado que llegaron a solo US$ 62,4 millones, el peor desempeño desde 2007. (Fuente: El País)

Instancia de intercambio sobre información comercial en el marco de Avanza Salto Hortícola

En instalaciones del Palacio Córdoba se realizó el pasado miércoles una instancia de intercambio sobre información comercial en el marco del abordaje de la sustentabilidad del sector hortifrutícola de nuestro país. La organización y coordinación de esta actividad dirigida a a productores, operadores, intermediarios y personas vinculadas a la comercialización en el sector; estuvo a cargo del Observatorio Granjero (Comisión Administradora del Mercado Modelo y Dirección General de la Granja) en articulación con Avanza Salto Hortícola.

La presentación estuvo a cargo del Ing. Agr. Pablo Pacheco, integrante del Observatorio Granjero, quien de manera minuciosa compartió el trabajo que desarrollan en instalaciones del Mercado Modelo. Conceptos como calidad y calibre de la fruta y de la verdura, relevamiento de precios, operativa del Mercado, peso del sector hortifrutícola a nivel nacional; fueron algunos de los aspectos abordados con el objetivo de transferir a los presentes el trabajo que desarrolla su equipo a la hora de evaluar la mercadería que reciben en la capital del país y de generar información sobre el comercio hortifrutícola nacional, mejorando el acceso de todos los grupos de interés a la misma, contribuyendo a una mejor toma de decisiones.

La ocasión también fue propicia para que el Coordinador de Avanza Salto Hortícola realizara una puesta a punto del proyecto de la Central Hortícola del Norte; y luego se abriera la instancia de intercambio para que las y los presentes pudieran evacuar dudas sobre el trabajo que se desarrolla en el Mercado con lo que se produce en Salto y también cuestiones vinculadas al futuro funcionamiento de la Central.

Una nueva instancia de gran valor en el marco del trabajo que el proyecto Avanza Salto Hortícola (Intendencia de Salto, Salto Hortícola, CENUR Litoral Norte de la Udelar) realiza no sólo en el camino rumbo a la Central Hortícola del Norte, sino también en el marco de fortalecer capacidades en el territorio para lograr la sostenibilidad del proceso que la intergremial viene realizando en el trabajo con todo el sector hortifrutícola de Salto.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 14 de Marzo del 2019: Se registró una operativa poco ágil, con baja actividad de los compradores, los cuales realizaron compras de poco volumen. Según operadores, los rubros más buscados en esta jornada fueron tomate, cebolla y durazno. Aumentaron significativamente los precios de: frutilla, melón Larga Vida, uva Rosada, brócoli, y ají catalán dulce. Descendieron los precios de: espinaca, lechugas, remolacha, repollos, morrón verde, pepino, tomate Cherry, membrillo, manzana Red Delicious y mandarina Satsuma

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Información del 16 al 22 de Marzo del 2019

Presencia de frutos nativos

Como se viene observando en los últimos años en esta época aparecen en plaza frutos autóctonos como Guayabos y Arazá, que poco a poco van ganando terreno en la oferta.

Hortalizas de fruto: se observa mayor presencia de chauchas, berenjena y pepino lo que contribuye a la baja de sus cotizaciones. En tomate se observa una reducción en la oferta total, así como problemas de maduración, lo que ha favorecido a que se alcancen mayores cotizaciones; como ya se ha expresado, los problemas productivos , tanto en el sur como en el litoral norte vienen generando un escenario de baja oferta de productos de calidad y precios altos, una situación similar sigue registrándose en morrón Rojo; oferta menor a lo esperado para la época y precios relativamente altos ; si bien la demanda retraída a contribuido en gran medida a que se registren descensos en sus cotizaciones. En Verde, los valores son considerablemente menores ya que la producción de campo presenta cierta calidad en comparación con las partidas de invernáculos, ayudando a mantener sus valores en rangos sensiblemente por debajo del Rojo. Se observo una reducción en la oferta local y en la calidad de zapallitos hacia el fin de semana sobre el inicio de esta, pero que ya llegado el fin de semana se revirtiera en esta situación registrándose nuevos aumentos en sus cotizaciones. Los problemas e cuajado y maduración de frutos podrían agudizarse en próximas jornadas.

Frutas cítricas: a pesar de los mayores ingresos de mandarinas del tipo Satsuma continuan con una colocación relativamente poco ágil, en parte puede ser atribuido al estado de madurez inapropiado de algunas partidas y sobre todo de las primeras de la oferta, lo que retrae en buena medida la demanda ya que según referentes ¨la gente espera a que estén más dulces¨. Los precios de limón continuan en descenso al conjuntarse un descenso en la demanda veraniega y una mejora en la calidad de oferta. Se observaron ingresos de naranjas Navel u ombligos y pomelos Rosados, aunque se espera que recién las próximas semanas la presencia de naranjas del grupo ombligo sea considerable. Las cotizaciones de naranjas tipo Valencia continúan mostrando presiones al alza al aumentar la proporción de partidas con menor calidad comercial, especialmente detalles estéticos.

Emilio Gancedo