Esta semana tuvo una baja el precio de los tomates en el Mercado Modelo, de $u 70 a $u 65 el Americano o Redondo. La Administración del Mercado lo atribuyó a una disminución natural de la demanda. Sin embargo algunos operadores se manifestaban sobre el hecho de que ya está habiendo tomate de contrabando en varios lugares de Montevideo. En una recorrida de los precios del tomate por el gigante norteño vemos un diferencial de valor que hace tentadora cualquier maniobra de introducción a Uruguay. Cosa que según algunos ya está sucediendo.

Es automático que la preocupación asome por parte del sector productivo, ya que la situación es muy embromada, con siniestros climáticos que lamentar y perspectivas de producción que solo hacen ver la posibilidad de sobrevivencia solo con un periodo de precios en el rango máximo de forma sostenida hasta noviembre, por lo menos.

La maduración acelerada mantiene el mercado del tomate brasilero debilitado

Tomate 2A se desvaloriza 38% en CEAGESP. Los precios del tomate ensalada Larga Vida retrocedieron aún más esta semana (18 a 22/06) en CEAGESP. El 2A fue comercializado a R $ 14,29 ($U 121) / caja de 20 kg (-37,86%) y el 3A a R $ 26,77 ( $u 228)/ caja (-29,35%). El motivo del retroceso se debe al exceso de frutos con la intensificación en la cosecha en diversas regiones, como Mogi Guaçu (SP), Araguari (MG) y VENTA Nova do Imigrante (ES), que vienen contando con temperaturas más altas durante el día, favoreciendo la maduración de los productos. Otros lugares, como Sumaré (SP), hoy la oferta de muchos punteros, lo que también contribuyó a la reducción de las cotizaciones. Esta región paulista ya debe tener reducción en la oferta al final de la próxima semana, pudiendo valorar un poco los tomates.

Según lo previsto, las cotizaciones de tomates brasileros retroceden en junio

Intensificación de la zafra y aumento de las temperaturas impulsionan oferta.

La cosecha de tomate se intensificó en las regiones de Mogi Guaçu (SP), Paty do Alferes (RJ) y Araguari (MG), aumentando el volumen ofertado este mes. En el caso de los productos que presentaban calidad satisfactoria, los precios se redujeron en el 12,5% en las rozas para el tomate ensalada 2A (R $ 42 ($u 357) / caja), en la parcial de junio (1º a 18/06), en relación al mismo período de junio mayo. Según los agentes consultados, el mercado más desafortunado también influenció la caída de los precios. Además de la intensificación de la cosecha, con las temperaturas más altas, la maduración fue mayor. La región minera, que tuvo grandes pérdidas en el campo, desencadenadas por las paralizaciones de mayo, retomó la cosecha con un ritmo acelerado. En cuanto a la sanidad de los cultivos, debido al clima más seco en el invierno, la atención de los productores está orientada hacia la polilla y larva minadora – problemas fitosanitarios recurrentes en esta época que, si mal controlados, pueden reflejar en la productividad final y calidad del producto. La región productora de Sumaré y Monte Mor (SP), por su parte, está llegando al final de la primera parte de la cosecha de invierno, previendo deshacer la mayoría de las rozas hasta el final de este mes – y retornando al mercado en octubre, para ofertarla la segunda parte de la cosecha, cuya siembra ocurre en julio. Paty do Alferes inició este mes el trasplante para la segunda etapa de la cosecha de invierno, que debe intensificarse en julio.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 21 de Junio del 2018:

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Información del 16 al 22 de Junio del 2018.

EL MERCADO SE PINTA DE CELESTE

Hortalizas secas: este grupo en general viene mostrando ventas relativamente ágiles, lo que está estrechamente relacionado con las temperaturas más bajas que promueven su consumo. A pesar de ello, los valores de cebolla, zapallo y calabacín prácticamente no han variado las cotizaciones alcanzadas, ya que el amplio stock de estos rubros conserva todavía muy buena calidad comercial. En caso de boniatos, la buena colocación, junto con el hecho de que una porción importante de la oferta presenta características comerciales no deseadas, continúa presentando presiones al alza, con énfasis en las partidas de calidad superior. En zanahoria, la mayor presencia de partidas de buena calidad tanto del sur como del litoral norte del país, generó presiones a la baja sobre el fin de semana. La plaza se encuentra con buen abastecimiento de papa por lo que a pesar de bajar sus ingresos se constataron leves descensos en sus cotizaciones. Una de las excepciones de este grupo ha sido cebolla roja, que presenta menor oferta de buena calidad, lo que continúa generando subas en las cotizaciones.

Cítricos: las mandarinas del tipo Satsuma ya están próximas a finalizar su zafra, y la mayoría presentan claros signos de sobremadurez, generando serias dificultades de colocación. Las mandarinas del tipo Común o Criolla siguen siendo las de mayor aceptación frente a otras opciones como Nova o Clementinas. Limón: continúa la abundante oferta con bajos precios y dificultad de colocación. En naranja, a pesar de registrarse menores ingresos, se constataron nuevos descensos en sus cotizaciones dada la abundante oferta de partidas de calidad superior. Banana: continúan los descensos en las cotizaciones hacia valores más normales a medida que se restablece el nivel de oferta, luego de los sucesos en Brasil que desencadenaron una disminución en las remisiones semanas atrás.

Hortalizas de fruto: las temperaturas bajas que enlentecen el crecimiento y la maduración de frutos, vienen generando menores ingresos para la mayoría de estos rubros y por ende precios al alza.

En tomate, la tendencia a la baja en los precios fue en gran medida determinado por una menor demanda. Morrón rojo y berenjena son dos de los rubros que presentaron mayores incrementos en sus cotizaciones.

Frutilla: se verificaron descenso en las cotizaciones de frutilla, ya que se incrementaron los ingresos. Cabe destacar que una parte importante de la oferta presenta problemas en la formación de las infrutescencias y maduración irregular como consecuencia de la baja insolación.

Emilio Gancedo