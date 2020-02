La granja al día

La empresa minimizó el riesgo de escasez, pero informó que todavía no hay pronósticos para reabrir el mercado en São Paulo.

Se perdieron siete mil toneladas de alimentos debido a la inundación por las lluvias en el almacén de Companhia de Entrepostos y Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) en la capital de São Paulo. La estimación de la compañía es que la pérdida financiera es de U$S 5 millones, además de otros U$S 1 millón en ventas no realizadas.

Las cifras fueron publicadas en la tarde del martes (2/11), en una conferencia de prensa dada por la dirección de Ceagesp. El Almacén de la Terminal de São Paulo (ETSP) ha estado cerrado desde el lunes (10/2) por la entrada y salida de mercancías.

Reapertura aún sin fecha

CEAGESP espera reabrir el almacén lo antes posible, pero no hay confirmación de cuándo ocurrirá esto. Para fines de este martes, se espera que la electricidad se normalice en todos los pabellones. Hasta el mediodía, el 30% de los boxes seguían sin luz. Cuando se le preguntó sobre una posible escasez o aumento de precios, la compañía dijo que creía que «tales rumores son infundados y que tan pronto como la comercialización en el mercado vuelva a funcionar, todo esto también volverá a su ritmo normal».

Seguridad alimentaria

Los alimentos que tuvieron contacto con las aguas de la inundación se están descartando

CEAGESP también informó que todos los alimentos contaminados o que tuvieron contacto con las aguas de la inundación se están recolectando para su eliminación adecuada, por razones de seguridad alimentaria. (Fuente: O Globo – BR)