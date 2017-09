Amedida que Irma se movió hacia el interior a través del sur de los Estados Unidos, muchos puertos costeros temporalmente se cerraron. En Georgia, el Puerto de Savannah y Port Charleston en Carolina del Sur, se pararon las operaciones y se reanudaron el martes. Muchas compañías estadounidenses con áreas de cultivo en Centro y Sudamérica, estaban preocupadas por el efecto que el cierre de los puertos podría tener en sus cultivos. Grandes pérdidas de cítricos en la Florida.

Según Andrew Meadows, portavoz de la central de Lakeland de Florida Citrus Mutual, Irma causó extensos daños a través de la región de cítricos de Florida. Los cinco principales condados, Polk, Hendry, Highlands, Hardee y DeSoto se llevaron la peor parte del huracán, con vientos constantes entre 130 y 156 mph. Dependiendo de la ubicación, Meadows estima pérdidas de entre 20 y 50%.

Meadows comparte que lo que es frustrante, en primer lugar, es que se suponía que el huracán Irma iría a lo largo de la Costa Este, y después, supuestamente, se dirigiría a la Costa Oeste. El huracán terminó justo en la columna vertebral de la industria de los cítricos.

Los daños ocurrieron justo después de un favorable pronóstico para la cosecha de naranja 2017-18, estimando un aumento del 10% en la producción de este año, con 75,5 millones de cajas. Hubiera sido la primera vez en 5 años que los productores de naranja vieran un aumento en la producción. Se espera que el USDA publique sus primeras proyecciones oficiales de la cosecha de cítricos el 12 de octubre, pero es cuestionable si será posible hacer una nueva exploración, de los bosques impactados por Irma, antes de esa fecha.

La Florida representa el 56% de la producción de cítricos de los Estados Unidos, y es el estado Nº 1 para las naranjas, según el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de la Florida. El valor total de producción del estado para las naranjas en 2015 fue de 1,17 mil millones de dólares. Los futuros negociados de zumo de naranja estuvieron un 3,5 % más bajos el lunes, después de saltar casi un 13% la semana pasada, antes de la prevista destrucción de los cultivos por la enorme tormenta. Esa fue la mejor semana de zumo de naranja desde el 16 de octubre de 2015, cuando los futuros del zumo de naranja obtuvieron más de un 16%.

Mientras tanto, se espera que el mayor productor mundial, Brasil, tenga una gran cosecha este año, proporcionando un amortiguador a lo puede haberse perdido en la Florida. La producción brasileña de naranja fresca se pronostica en 471 millones de cajas, frente a los 352 millones en 2016-2017 y el total más alto desde 2012-2013.

Otros cultivos amenazados por Irma son los tomates, judías verdes, algodón y cacahuetes.

John Hoblick, presidente de Florida Farm Bureau, compartió, que no hay muchas cosechas en temporada alta y los cultivadores, con productos en el campo, sólo intentan proteger lo que tienen colocando plásticos o usando cobertizos.

Jueves 14 de Setiembre del 2017: La jornada transcurrió en forma medianamente ágil, en un marco de buena concurrencia de compradores. Descendieron los precios de referencia de: choclo dulce, perejil, puerro, remolacha, rúcula, morrón Rojo y Verde, tomate Redondo, zapallito y naranja Valencia. Aumentaron los valores de: boniato Arapey/Cuarí, cebolla, apio Hoja, pera Packham’s, y mandarina Avana de calibres mayores.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Información del 9 al 15 de Setiembre de 2017

Importante descenso en los precios de tomate

Hortalizas de fruto: a pesar de la baja proporción de partidas con coloraciones intensas y uniformes, los mayores ingresos de tomates generaron fuertes descensos en sus cotizaciones. En el caso de morrón, las cotizaciones presentaron una considerable dispersión hacia el fin de semana, ya que se registraron mayores ingresos que presionaron a la baja sus valores (aunque esto fue más notorio en el caso de rojo). En el caso de verde, se registró un claro predominio de partidas de tamaños medianos y chicos, por lo que las cotizaciones se mantuvieron mas «firmes» especialmente de las partidas con calibre grande y calidad superior.

Hortalizas secas: a pesar de que los ingresos totales de cebolla siguen siendo relativamente altos, continúa en descenso la proporción de cebollas de guarda que conservan una calidad superior, provocando presiones al alza. Esta semana ingresaron partidas de cebollas tempranas provenientes de Salto, las cuales se presentan muy inmaduras y son todavía testimoniales. Hay en plaza partidas de cebolla, que por sus características, podrían haber sido ingresadas de forma irregular desde Brasil, alentado por el valor notoriamente menor que alcanza la cebolla en el vecino país. En el caso de calabacín, gran parte de la oferta continúa mostrando problemas de deshidratado, fundamentalmente a nivel del cuello; a pesar de ello, las cotizaciones no mostraron variaciones considerables. En el caso de zapallos Kabutiá, una importante proporción de las partidas conservadas sufren grandes problemas de pudriciones a nivel de chacras, pero al no afectar todavía el nivel de oferta de zapallos con buena calidad en el Mercado, los valores alcanzados permanecen en estables. En el caso de zanahoria, la afectación de las pudriciones acarreadas por los excesos de agua en los suelos continúa visualizándose en una buena parte de las partidas, lo que presionó sus cotizaciones al alza, alcanzándose valores que no se daban desde mediados del pasado mayo. Las lluvias y las malas condiciones de los suelos, entorpecieron las tareas de cosecha, por lo que se generaron leves incrementos en las categorías de calidad superior de papa, aún así la plaza permanece bien abastecida, y posiblemente se retome un ritmo normal de cosecha en la medida que bajen los excesos de humedad de los suelos.

Emilio Gancedo