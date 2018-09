Fuentes oficiosas desde el medio capitalino informan que luego de intentos varios por parte del Ministro y de dirigentes oficialistas de peso para que siguiera en la conducción de dicha dirección del MGAP, quedo claro y manifiesto el carácter indeclinable de la renuncia de la Ing. Gabard a la Dirección General de DIGREGA.

Un probable curso de acción es, por parte de las autoridades, una designación transitoria para ese cargo con algún integrante de la cúpula de la mencionada área, hasta fin de año. Y un posible candidato podría ser el director técnico de la misma, el Ing. Avelino Casas, también productor. Se espera que de aquí al viernes surjan novedades al respecto.

Granizada causó daños puntuales en el sector granjero del sur

Daños focalizados, en infraestructura productiva y en cultivos hortícolas y viñedos del área rural de Montevideo

La granizada del sábado provoco daños puntuales en el sector granjero, que en ciertos casos fueron de gran magnitud para los productores afectados, pero el fenómeno no afecto a una gran extensión ni a una porción relevante de la producción, por lo que se descarta un impacto en el abasto y en los precdios de frutas y hortalizas.

Carlos Croce, gerente general de JUMECAL (cooperativa de hortifruticultores ubicada en Melilla, donde granizó), comento que algunos socios reportaron daños en la mañana de este lunes, aunque no tanto en los cultivos que están desarrollando, sí en la infraestructura productiva como galpones, invernáculos, herramientas y vehículos. Fernando Imperiale, presidente del Centro de Viticultores del Uruguay, indicó que en el área donde granizó supo de afectaciones importantes en algunas bodegas, como en las empresas Bouza y Roses, al igual que otros predios con viñedos cercanos al cruce de la ruta 5 y el anillo perimetral, con la adversidad muy focalizada en esa zona.

Otros productores consultados reportaron daños en granjas con cultivos a campo de lechuga, acelgas y espinacas, ubicadas en las zonas de Paso de la Arena y Rincón del Cerro, en el área rural de Montevideo.

Los daños fueron puntuales, se comento, que se dieron casos en los que en predios linderos, ambos con viñedos, hubo daño en uno pero en otro no. (Fuente: El Observador)

Granizada leve en Salto

La semana pasada, previo al fin de semana, cayó una granizada leve en nuestro medio que tuvo su epicentro en la zona de Corralito, Nueva Hespérides. Con piedras relativamente pequeñas y depositada en el suelo sin mucha violencia atmosférica. Afectó cultivos básicamente de cebollas y de hojas tiernas en crecimiento de plantíos de zanahorias y zapallos, sin provocar daños de entidad en general. Lo que no quita que en algún perímetro dentro del área afectada los daños hayan sido más graves, pero según productores de la zona afectada los cultivos de campo siniestrados no sufrieron daños de entidad, más allá de haber amanecido los mismos cubiertos por un manto piedras.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 24 de Setiembre del 2018: La jornada comercial transcurrió en forma medianamente ágil, muchos coinciden en que la cercanía del fin de mes es uno de los determinantes junto con el escenario de relativa abundancia de mercadería serían las razones de la menor agilidad de colocación. Descendieron los valores de: ciboulette, choclo, lechuga crespa, repollo, tomate Cherry, zapallito, zuchini, Aumentaron los precios: acelga, espinaca, remolacha, rúcula y tomate de mesa.

Los precios del tomate suben esta semana en Brasil

Oferta de la primera parte de la zafra de invierno se reduce

En los días 17 y 21/09, el tomate Larga Vida se valoró en la CEAGESP, donde el 2A fue comercializado a R $ 19,37 ( $u 165) / caja de 20 kg (+ 9,51%) y el 3A a R $ 35, 62 ($u 302) / caja (+ 3,91%). Uno de los factores que contribuyeron a esta alza es la desaceleración del levante de la primera parte de la cosecha de invierno este mes.

Además, las lluvias en las plazas productoras esta semana dificultaron un poco la cosecha, lo que se pudo haber reflejado en el volumen ofertado. También se observó una amplitud más significativa de los precios en función de la calidad – principalmente debido a los tomates manchados – sumado a los frutos de cultivos más nuevos y de cultivos más viejos (punteros).

Después de las lluvias, las cebollas brasileras suben los precios.

Precipitaciones pueden generar descartes en las chacras.

Esta semana (17 a 21/09), los precios de la cebolla en la región del Cerrado reaccionaron debido a las adversidades climáticas. En Santa Juliana (MG), las lluvias más intensas durante la semana redujeron el ritmo de cosecha y, con ello, el bulbo se valoró. La media de los precios de la caja 3 beneficiada en Santa Juliana quedó en R $ 13,33 ($u 113) / bolsa de 20 kg, alta de 48,1% con relación a la semana pasada.

Según colaboradores, una alternativa fue proteger las hortalizas por lonas para reducir los impactos de las lluvias.

Sin embargo, los bulbos que ya estaban con problemas de pérdida de piel – causados por las altas temperaturas y la falta de agua- pueden perder calidad y ser descartados. En Cristalina (GO), el escenario es similar, ya que las lluvias también están retrasando la cosecha. Desde el lunes (17), los trabajos en la chacra fueron paralizados y los bulbos no fueron retirados de las quintas, con excepción del miércoles (19), cuando la lluvia dio una tregua. De esta forma, sólo se comercializan las cebollas almacenadas.

Inspectores chinos fiscalizaron campos de arándanos de la región de Concordia

Durante el jueves, diversos establecimientos de arándanos de la región tuvieron la visita de una comitiva oficial del país asiático. Formó parte de las inspecciones necesarias para poder exportar la fruta fina a ese mercado gigante. El presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (APAMA), Alejandro Pannunzio, explicó que la visita de dos inspectores pertenecientes al Ministerio de Agricultura de China se dio durante toda la jornada del jueves. Corresponde a la etapa final de habilitación de Argentina como país exportador a ese gigante asiático. Los funcionarios chinos estuvieron inspeccionando campos, empaques, cámaras de fumigación y procesos.

Emilio Gancedo