El sector citrícola solo es viable si se exporta¨

Las colocaciones al exterior de los cítricos exportados por Uruguay (naranja, limón, mandarina y pomelo) alcanzaron los US$ 62,4 millones durante el 2018, lo que implica una caída de 22% en comparación con el 2017 cuando las colocaciones alcanzaron los US$ 80 millones y un 47% si lo comparamos con las exportaciones realizadas en el 2014 (US$ 91,7 millones).

Marcos Soto, integrante de Cibils-Soto Consultores explicó que esta caída pronunciada se verifica tanto en volúmenes como en los precios promedio pactados. Las cantidades colocadas cayeron un 14,6% de las 97.110 toneladas exportadas durante el 2017 a las 83.350 toneladas exportadas en 2018 y muy lejos de los máximos históricos. En cuanto a los precios promedio pactados se verificó un descenso de 9,5% en 2018 (US$ 748 por tonelada) en comparación con el año anterior, que había representado un pico en US$ 827 por tonelada desde 2007.

Tres mercados representan el 85% de las colocaciones durante el 2018: Unión Europea 37%, EE. UU. 35% y Brasil 12%.

Soto recordó que la apertura del mercado de EE. UU. se logró en 2013, mientras que en la Unión Europea se perdió el acceso preferencial aumentando los aranceles de ingreso.

“El sector citrícola es viable si y solo si se exporta. Por eso debemos salir a buscar mercados y profundizar en los que tenemos potencial y para ello es fundamental alcanzar acuerdos porque son productos sensibles”. (Fuente: portal Cibils-Soto Consultores)

Para los productores argentinos, Brasil cerró el ingreso de frutas argentinas por “una decisión política”

Brasil suspendió la importación de peras y manzanas. Los chacareros responsabilizan al gobierno nacional por la falta de ayuda.

Río Negro – Brasil suspendió la totalidad de los ingresos de peras y manzanas provenientes de la Argentina, fundamentando su decisión en la aparición de fruta con carpocapsa, una plaga, en envíos de enero y febrero de este año desde el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

La decisión llega en un contexto de profunda crisis por parte del sector que solo por exportaciones factura anualmente alrededor de $ 15.000 millones de los que Brasil representa alrededor de $ 6.000 millones, unos US$ 150 millones, indican fuentes de la industria.

«Se resuelve suspender el plan de trabajo que implementó el sistema integrado para el decrecimiento del riesgo asociado a la plaga de Cydia pomonella para la importación de las frutas frescas de pera (pyrus spp), manzana (malis spp) y membrillos (Cydonia de forma oblonga) procedentes de la República Argentina vigente desde noviembre de 2015», indica el texto con la firma de Carlos Goulart, director del Departamento de Sanidad Vegetal y Consumos Agrícolas (ABPM), que apareció publicado en las últimas horas en el Boletín Oficial de Brasil.

Aunque la medida tomó por sorpresa al gobierno nacional lo cierto es que los productores y los exportadores de fruta ya venían recibiendo claras señales de que esta decisión podía caer de un momento a otro profundizando los problemas que soporta la industria desde hace unos 15 años.

Entre enero y febrero el ministerio de Agricultura brasilero dispuso el rechazo de 9 camiones con peras y manzanas por un total de unas 200 toneladas. El siguiente paso se conoció este miércoles.

Los productores insisten en que la medida tiene condimentos fuertemente políticos más allá de que la presencia de carpocapsa es real, explican.

“Se suman varios elementos en una misma situación, la carpocapsa y también la decisión política de Brasil de proteger a sus propios productores lo que está dentro de cierta lógica”, señaló a Clarín Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de fruta de Río Negro y Neuquén. Hernández es uno de los que mejor conoce las raíces del conflicto.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 28 de Febrero del 2019: La agilidad de venta y colocación fue sensiblemente menor a la percibida a comienzos de semana, echo atribuible, según referentes, a la cercanía del fin de mes y del fin de semana de carnaval. Descendieron los precios de: acelga, calabacín, cebolla, morrón Rojo y Verde, tomate Redondo y Perita, melón y limón. Aumentaron significativamente los precios de: apio, nabo, puerro, rabanito, remolacha, repollo. Se registró el ingreso de partidas de manzanas verdes de reciente cosecha, las que presentan claros signos de inmadurez.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Información del 23 de febrero al 1 de Marzo del 2019

Fuertes descensos en los precios de tomate.

Tras varias jornadas de altos valores se inicio una tendencia a la baja.

Hortalizas de fruto: se constataron fuertes bajas en las cotizaciones de tomate en el correr de la semana, ya que aumentaron los ingresos. Por un lado, ingresaron partidas de campo que maduraron ayudadas por las temperaturas registradas y por el otro el aumento de las remisiones del Litoral Norte en algunos casos con signos de madurez, favorecido por el escenario de altos precios registrado anteriormente. Descendieron las cotizaciones de morrón verde por presentar mayor cantidad y calidad en la oferta (parte de la oferta de morrón de campo mejoro la calidad en los últimos días). En el caso de rojo, los precios se mantuvieron firmes, pero es de esperarse que, al igual que otros rubros de este grupo, desciendan nuevamente sus cotizaciones al mejorar las condiciones productivas.

Los tomates brasileros de buena calidad alcanzan tres dígitos en los mayoristas

El tomate ensalada Larga Vida se valorizo en la CEAGESP entre los días 25/02 y 01/ 03. El 2A y el 3A fueron comercializados a R $ 40,29 ($u 360) por caja de 20 kilos (22,10%) ya R $ 82,89 ($u 746) por caja (+ 34,32%), respectivamente. El motivo es el adelantamiento del ciclo de las plantas que anticipó la cosecha, habiendo menos oferta entre el medio y el final de la temporada. Los problemas causados por las lluvias y el calor todavía continúan: parte significativa de la producción continúa con problemas de manchas, además de la elevada incidencia de ¨traza¨ que también perjudica la calidad, además de la productividad. El aumento de esta plaga se da en cultivos de Norte a Sur de Brasil. Para los tomates de buena calidad, que están en los cultivos más nuevos, los precios alcanzaron R $ 100,00 ($u 900) por caja en los mayoristas de São Paulo, Campinas (SP) y Río de Janeiro (RJ). Para los próximos días, a pesar del Carnaval, que normalmente obstaculiza el progreso normal del mercado, las cotizaciones pueden mantenerse estables ya que el volumen de tomate no debe ser alto.

Emilio Gancedo