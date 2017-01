El lunes 16 de enero pasado la Comisión Administradora del Mercado Modelo hizo pública una resolución notificando a los usuarios operadores de dicho recinto, donde se señala que a partir del 30 de junio del 2017 será condición para continuar comercializando como operador, constituir empresa y presentar la documentación que lo acredita.

De acuerdo a lo dispuesto por Resolución de Mesa Ejecutiva de la CAMM con fecha 03/01/17:<todos los operadores del M. Modelo deben constituir empresa al 30 de junio del 2017. El no cumplimiento en tiempo y forma de lo establecido hará pasible al operador de la aplicación del sistema sancionatorio vigente. Todas las altas posteriores a la presente resolución (locaciones en uso de licencia o nuevos Contratos de Reserva, están condicionadas a lo prescripto».

Créditos fiscales para productores de arándanos

Los productores de arándanos serán apoyados por el Gobierno por un crédito fiscal de 9% para las exportaciones comprendidas en el período del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de este año y de 4,5% para las que se cumplan entre el próximo 1 de julio y el 30 de junio de 2018. El beneficio está destinado al pago de tributos del Banco de Previsión Social o a la Dirección General Impositiva. El crédito fiscal se aplicará sobre el precio de venta del productor agropecuario, según dispone el decreto rubricado el martes 10 por el presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, informó la web de la Presidencia. El crédito es del 9% para las exportaciones que se realicen en el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017, correspondiente a la zafra 2016. En tanto se otorgará 4,5% de crédito fiscal a las exportaciones realizadas en el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018, correspondiente a la zafra 2017.

El texto detalla que los contribuyentes a que refiere podrán imputar el citado crédito al pago de sus obligaciones tributarias o solicitar su devolución mediante certificados de crédito, los que podrán ser endosados a favor de los proveedores de los bienes exportados, siempre que se trate de productores de arándanos. (Fuente: El Observador).

El consumo de boniatos en EE. UU. casi se ha duplicado desde el 2000. En 2015, los agricultores estadounidenses produjeron más boniatos que en cualquier año desde la Segunda Guerra Mundial. El aumento de la industrialización que prosiguió a la guerra redujo la producción de boniatos y, con ella, el consumo.

No fue hasta la década de 2000 cuando los boniatos comenzaron a ascender de nuevo, gracias a las dietas de moda, como la South Beach, la paleolítica y la Atkins.

<Todas estas dietas tienen miles de seguidores que consideran a los boniatos un ‘superalimento’», afirma April McGreger. A medida que se instaba a los estadounidenses a consumir menos azúcar y más fibras y antioxidantes, el boniato, que rebosa vitaminas, comenzó a aparecer de nuevo en los platos. Gracias a la larga tradición agrícola y al clima, adecuado para cultivarlos, los boniatos son productos locales para prácticamente todos los agricultores de EE. UU., por lo que son perfectas para todo amante de los productos locales, de modo que comenzaron a servirse en los colegios y hasta los mejores cocineros las incluyeron en las listas de alimentos básicos del sur del país. En el año 2000, cada estadounidense consumió aproximadamente 1,8 kg de boniatos. En la actualidad, se consumen 3,4 kg, casi el doble. »Hoy por hoy, el estado que más boniatos produce es Carolina del Norte», afirma McGreger. «Muchos de los que plantaban tabaco se han pasado al boniato porque es un sustituto relativamente rentable». (Fuente: Harvest Public Media Org)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización de fin de esta semana, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 19 de enero del 2017 La operativa comercial se desarrolló relativamente ágil, especialmente para frutas. Aumentaron los valores de referencia de: choclo, brócoli, perejil, puerro, berenjena, cebolla, pelón, limón y aquellas partidas de manzana del grupo Gala que presentan alto grado de cobertura por sobrecolor rojo (Fulford y Brookfield). Descendieron las cotizaciones de: espinaca, lechuga, morrón rojo y verde, zuchini, boniato tipo zanahoria, durazno y melón. Se destaca el ingreso de algunas partidas de manzana de grupo Red Delicious y mutaciones las que presentan un alto grado de inmadurez. Esta mala práctica se verifica en algunos años ocasionando no sólo un perjuicio al consumidor, sino también para la comercialización posterior de las partidas de manzana cosechadas en fecha por la desconfianza que se genera en el consumidor.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Información del 14 al 20 de enero de 2017.

Abundancia de frutas y hortalizas de fruto

Es muy alta la oferta de durazno, uva, ciruela, pelón, manzana, pera, melón, sandía, morrón rojo y verde, zapallito, pepino, tomate y zuchini.