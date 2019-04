En dialogo con el delegado zonal a la Junta Nacional de la Granja, Italo Tenca, nos reseñaba sobre las actividades en los cultivos hortícolas de la zona, que transcurren con normalidad gracias al buen tiempo.

Según Italo Tenca ¨estamos con una presencia de sol bastante importante, hace que los cuajados sean muy buenos, tanto en tomates como en morrones¨, agregaba que los trasplantes de frutillas se vienen haciendo con normalidad, queda muy poco por hacer, sin ningún tipo de inconvenientes para lo que va a ser la zafra venidera. Y señalo que los almácigos de cebollas, que no ha visto muchos, pero ¨también, como no tenemos temperaturas altas, sin golpes de agua fuertes, ni nada, parece que los almácigos que estaban hechos se desarrollan normalmente; le diría que ningún rubro esta con inconvenientes¨. Indicando que lo que fue el golpe de enero ya se asimilo, los precios se normalizaron; y, no cree que vaya a haber sobresaltos en cuanto a valores. Esto es muy cambiante, según el dirigente; pero, así como están las cosas, la oferta paulatinamente irá en aumento.

A nivel gremial del Salto Hortícola terminaron con la actividad de elaboración de documentos adicionales al proyecto de la central, en conjunto con integrantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esperan en el corto plazo anuncios al respecto; considerando que la Intendencia estaría confirmando por estos días apoyos económicos oficiales y realizaría anuncios de acciones institucionales que estaban programadas en el cronograma de este año la semana entrante.

También se especula desde el sector con una visita del ministro Benech a esta ciudad en breve.