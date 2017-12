El sábado 2 y el domingo 3 de diciembre se remató lo que quedaba de GREENFROZEN S.A. Los precios que se pagaron los lotes fueron increíblemente bajos, como un castigo adicional, como si todo estuviese organizado para un histórico y ejemplarizante mensaje a toda la comunidad de Bella Unión, NUNCA MÁS horticultura para congelados, NUNCA MAS proyectos colectivos de producción autogestionarios y/o cooperativos, NUNCA MAS esperanza de desarrollo a partir de empresas innovadoras con tecnologías de punta, para mercados de alta exigencia.

CALAGUA-GREENFROZEN fue un proyecto, al igual que CALVINOR, de reconversión de la caña de azúcar. La inclusión de Uruguay en el MERCOSUR hacia avizorar el fin de la producción de azúcar en un mercado interno protegido; por las aportaciones de dicho producto desde diferentes puntos de la región.

Al igual que la sanducera Azucarlito desarrollo la citrícola AZUCITRUS, la empresa azucarera local CALNU se planteo la reconversión zonal con subproyectos como CALAGUA y CALVINOR, hortalizas congeladas y vinos finos. Ejecutados los mismos, CALAGUA concretaba el sueño histórico de Juan de la Peña de regar la zona aledaña a Bella Unión, con muchos predios fiscales de pequeños productores donde el agua para riego llegaba como el suministro de Ose a un hogar; donde imperaba el monocultivo de la caña y algunos horticultores de primores (tomates, morrones, berenjenas, et.). Y, los hermanos Daniel y Juan José Moraes agregaban un proyecto de desarrollo integral para CALAGUA con una planta de congelados, maquinaria, tecnología, mercados consolidados, etc., etc.. Todo funcionó en la medida que la cooperativa madre estuvo conducida con ese enfoque y con esos emprendedores. El tiempo, los logros, hicieron que aparecieran las clásicas miserias humanas. Desde algunos productores y técnicos, empezaron los embates en la búsqueda de protagonismos, ambiciones desmedidas, ventajas, valiéndose para ello de los más rastreros recursos. Hubo mucha gente sorprendida en su buena fe, sin poder darse cuenta de que comenzaba un proceso de destrucción y desmantelamiento progresivo e irreversible. La comunidad permitió el desplazamiento y la persecución de los líderes naturales, que ya habían sido perseguidos y encarcelados por la dictadura, ahora vivían su mala hora en democracia, como consecuencia de la calumnia y la traición.

Con la llegada de los gobiernos de izquierda se hablo muchísimo de la reprogramación de los objetivos de CALNU, y terminó transformándose en ALUR. Iban a dinamizar los aspectos nodales de la reconversión. Pulularon las declaraciones de compromisos de reactivación productiva en caña, que 10.000 hectáreas de caña, que 7.000 kilos de azúcar por hectárea.

Los números de la realidad son secretos a voces, mencionarlos sin el aval de una encuesta seria se podría entender como difamatorio ya que lo que se escucha es catastrófico. Y el apoyo decidido de los subproyectos tuvieron el sábado y el domingo pasado en un único capítulo, lo que quedó en la historia como ¨el mejor de los esfuerzos gubernamentales en aras de una solución definitiva para la zona¨.

Es imprescindible incluir la producción azucarera en el contexto hortícola para entender la problemática de Bella Unión, son, irremediablemente, complementarias.

Hablar del proceso de privatización, de tercerización, de lo que fuere que allí sucedió en los últimos años, es pasado. Algunos habrán aprendido esa cruda y dura lección, paso de todo, falta de idoneidad, falta de transparencia, etc., etc… GREENFROZEN S.A. estaba diseñada para tener una facturación mínima de U$S 18.000.000 por año, con un plato de producción de hortalizas congeladas variadas, espárragos, frutillas, brócoli, arvejas, chauchas, zanahorias baby, etc., etc.. Además, era la administradora de la marca hortícola más reconocida en el Uruguay; y se posicionaba preferencialmente en el mercado regional.

No hay calificativo para ese suceso, nadie se puede exonerar de responsabilidades, unos más, otros menos. El edificio está en pie, cada vez que pasamos por ahí sabemos que es testigo de una época donde el trabajo, el ingenio, la innovación, eran reverenciadas por mucha gente. Esa gente deberá volver a asumir el protagonismo, que nunca debió perder, necesario para volver a izar la esperanza y reconquistar algo de ese pasado sacrificado, emprendedor, ejecutivo y solidario que es propio de la zona y, eso sí, no lo pueden rematar.

Quienes vivimos y conocemos ese proceso que arranca en la década de los sesenta con el Movimiento del Norte Uruguayo en Marcha, albergamos la ilusión de que de las cenizas resurgirá el ave Fénix; preocupa la ausencia, quizás por cosas de la vida o por cansancio, de algún pequeño gigante para conducir esa ave.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 4 de Diciembre del 2017: La jornada comercial transcurrió medianamente ágil, favorecido por la atura del mes y el fin de semana con temperaturas frescas. Descendieron los precios de: espinaca, morrón rojo, melón, calabacín, cebolla roja y zapallo Kabutiá. Aumentaron los valores de referencia de: lechuga, ají, berenjena, tomate, cebolla temprana y frutilla.

Hortalizas de fruto: continúa la abundante oferta de este grupo, tanto del norte como del sur, aunque los primeros continúan siendo mayoritarios (85% de la oferta). Los precios comenzaron a disminuir, sobre todo en los rubros que continuaban con valores más firmes como morrones y berenjenas, lo que es normal para la época. Morrón rojo: hay presentes en la oferta partidas con problemas de calidad como deshidratado, causado por las altas temperaturas de los últimos días en el litoral norte.

Tomate: los ingresos fueron mayores a principio de la semana y luego fueron disminuyendo, lo que favoreció un leve aumento en sus valores; de todas maneras cotizan a números menores comparado con la semana anterior.

Se comenzaron a visualizar algunas partidas con coloraciones amarillas, también por causa de las altas temperaturas, tanto en tomates redondos como en Cherry. Según referentes, podría comenzar a mermar la cantidad de estos dos productos hacia mediados de diciembre, cuando comiencen las tareas de limpieza de plantas viejas y preparación de suelo de los invernaderos (solarización).