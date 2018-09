Raúl Guiboudot, contador público, creador y administrador de la sociedad de productores privados que llevan adelante la comercialización y administración del Mercado de Abasto de Berazategui, El Campito, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Además de ser el secretario de la Federación Latinoamericana de Mercados de Abasto, miembro de Unión Mundial de Mercados, también articulador de acuerdos con FAO, Naciones Unidas, al igual que con el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura); y acabar de firmar un acuerdo con Portugal y España, por las Redes Centrales de Abasto.

Junto a Guiboudot, FLAMA hace presencia en la Rural del Prado con un stand donde se exhiben variedad de frutas y una macket del futuro parque agroalimentario de la UAM (Unidad Agroalimentaria de Montevideo)

Consultado por su presencia y la de FLAMA en el Prado nos decía:

¨Por Uruguay nos traen dos o tres cosas. Primero, el apoyo al desarrollo de la unidad moderna de la Unidad Agroalimentaria, ya que por derecho institucional el Mercado Modelo integra y tiene la vicepresidencia segunda de FLAMA. Y, nosotros estamos acá también, como empresarios privados que somos; y, acabamos de hacer una inversión, hemos hecho una reserva de ocho espacios en la nave de mercadeo de la nueva Unidad Alimentaria. Un espacio de unos 800 mts. La idea es a partir de ahí, intercambiar, no competir, con empresarios uruguayos e ir juntos al mundo¨.

¿La adquisición del espacio es por parte de FLAMA, del Mercado de Berazategui o?

No, no, es privado. Son empresas nuestras, privadas. Yo represento en Argentina, aparte del mercado, tengo unos cien operadores de frutas y hortalizas en distintos mercados. Y nos hemos juntado en grupo; y, hemos decidido apostar al mundo globalizado, hay que ir para adelante. Casualmente estamos cerrando con Portugal un acuerdo y con MERCAMADRID otro acuerdo. Tiene que ver con el mismo esquema, meter el producto en la época que el producto no está, a partir de los calendarios de cosecha. Y complementar, reitero, complementar, con los operadores de los mercados mayoristas de toda Latinoamérica. En octubre viajamos de vuelta a México y en este momento hay una cosa parecida a esta en Brasil.

¿Conoce el proyecto Salto Hortícola?

Algo me han comentado, no he tomado contacto con ese desarrollo. Se cree que sea bueno, lo importante es articularlo. Salto es una zona muy productora, es lógico que tenga su mercado, más que nada un mercado hacia afuera, no un mercado solo para la comunidad de Salto, sino un mercado concentrador que provee y distribuye. Es lógico, cuando me lo comentaron hicimos en Argentina algunos acuerdos con la gente de Santa Fé que están a la misma altura, sino me equivoco; y, quedo ahí, es para trabajar cuando quede claro lo que quieren hacer para poder ayudar.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 13 de Setiembre del 2018: La colocación del importante volumen de mercadería ingresado resultó algo lenta, lo que generó importantes niveles de sobrantes al final de la jornada. Descendieron los valores de: morrón Rojo y Amarillo, tomate redondo y Cherry, zuchini, arándano, frutilla, acelga, arveja y berenjena. Aumentaron los precios de boniato, morrón Verde, zapallito, mandarina Avana, perejil, ciboulette y repollo de calidad superior.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Información del 8 al 14 de Setiembre del 2018.

Incrementos en las cotizaciones de boniatos

Debido a la menor oferta de partidas de calidad superior

Hortalizas secas: el ajo nacional presenta graves problemas de conservación ya que su inmensa mayoría esta deshidratado o brotado, por lo cual presenta serias dificultades de colocación frente a las partidas importadas. Las cotizaciones de boniatos tanto del tipo zanahoria como criollo continúan al alza para las calidades superiores. La mayoría del stock presenta serios problemas de calidad haciéndose difícil su colocación. En cebollas la situación es similar a la del boniato, aunque la oferta de calidad superior es alta y buena calidad en la mayoría de las partidas y es de esperar que esta condición se mantenga por las próximas semanas.

Hortalizas de fruto: en morrón se aprecia un claro descenso de los precios para los de color rojo, mientras los morrones verdes han aumentado sus cotizaciones, haciendo que estos últimos superen en valor a los morrones rojos. Esto se da por la estrategia que han tomado los productores previamente. Se decidió mantener los frutos en planta para que cambien de color y aprovechar los altos precios para morrón rojo que existían semanas atrás. Las condiciones meteorológicas mejoraron, aumento la temperatura y todos esos frutos viraron de color y son los que se están volcando a la plaza. Las condiciones meteorológicas también provocaron un aumento en la oferta de tomate, esto sumado a las partidas importadas de la región presente en la plaza, han provocado una disminución de casi el 50% en el precio de este producto. Los zapallitos aumentaron de forma importante sus cotizaciones, mientras que los ingresos fueron similares. Esta situación puede estar dad por el aumento de la demanda para este producto, al igual que para la berenjena y el zucchini.

