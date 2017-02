La franja de tormenta que azotó el fin de semana al sur del país hace que se manifiesten los productores locales en forma solidaria por los cuantiosos daños ocasionados a sus colegas en la periferia de Montevideo y departamentos aledaños. El lunes Comisión Nacional de Fomento comenzaba un relevamiento, ya que los primeros datos indicaban que en manzanas (en plena cosecha) habría tirado estimativamente en el orden del 20% o más de la fruta que queda por cosechar. En tomates encañadas no se ha podido cuantificar aún el daño, al igual que en hortalizas de hoja, ya que la entrada del lunes estaba armada en el campo desde el sábado. El jueves se tendrá una estimación más acotada a la realidad.

Aquí en Salto, los frutilleros están enmacetando plantines de frutilla. Es el comentario la resistencia y lozanía que tiene la nueva variedad de INIA, la LB48, la última que introdujo la Estación Experimental “Salto Grande”. Existen muchas expectativas con esta variedad por parte de los productores y están enmacetando a buen ritmo, acompañados por un tiempo muy benigno para esos fines. Por lo demás siguen las labores de cosecha; y, a su vez de implantación de almácigos varios para la próxima campaña de invierno, en especial de primores.

Todo ello se produce en un ámbito de mercado de oferta sideral y precios de miseria para los productores, tanto para los del sur, como para los del norte.

En la medida que el tiempo acompañe se seguirá acumulando producción para comercializar, generando una sostenida sobreoferta con todo lo que ello de dañino implica. Viejos mercaderes del Mercado Modelo acostumbraban a remarcar que para el mercado y el productor por añadidura, “hay solo una cosa peor que una mala cosecha, y es . . . una gran cosecha”.

La negociación se centra en las ayudas internas a la agricultura

La próxima ronda de la OMC se celebrará en Argentina

La Comisión Europea está preparando la próxima ronda de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se celebrará en Argentina, del 11 al 14 de diciembre de 2017, definiendo posiciones sobre los temas a tratar, entre ellos las ayudas internas a la agricultura, así como organizando encuentros “mini-ministeriales”, estando prevista la realización de dos reuniones de este tipo, en junio, en París y en septiembre.

El pilar agrícola de las negociaciones es uno de los principales ejes de las controversias y el de mayor complejidad, ya que incluye la discusión sobre los subsidios directos a la agricultura y la reducción de aranceles.

La negociación se está centrando en las ayudas internas a la agricultura y no en la eliminación de aranceles, según se informó en la XVI reunión de la Comisión Consultiva de Negociaciones Internacionales del Ministerio de Economía, celebrada la semana pasada. La UE propondrá que en vez de las tres cajas actuales en las que se incluyen las ayudas a la agricultura: verde, ámbar y azul, se elimine la caja ámbar, de forma que la caja verde agrupe todas las ayudas que no son distorsionantes para el comercio mundial, y la caja azul las ayudas distorsionantes. Las ayudas a la agricultura de la UE se incluyen principalmente dentro de la caja verde, que no es objeto de debate en la actualidad.

Las ayudas a la agricultura en el contexto de la OMC varían fuertemente entre los diferentes miembros, situándose en un rango comprendido entre un 10% y 70%. En EE. UU. representan el 40% del valor de la producción agrícola y en la UE representa el 21% con una distribución muy desigual por sectores.

Para FEPEX, tanto las negociaciones de ámbito multilateral, como las de la OMC, como los acuerdos de carácter bilateral ente la UE y países terceros, deben tener en cuenta los “valores europeos” tal y como recoge la Comunicación de la Comisión del 14 de octubre de 2015 sobre política comercial. Según propone esta Comunicación, titulada “Comercio para todos: hacia una política comercial y de inversión más responsable”, la UE tiene unos altos niveles de protección a los consumidores, al medioambiente y a los derechos laborales y sociales que deben ser mantenidos y “el uso de los acuerdos comerciales y programas de preferencias deben servir como palancas para promover, en todo el mundo, estos valores”. (Fuente: FEPEX – ES).

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización de fin de esta semana, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 6 de febrero del 2017: La operativa comercial se desarrolló en forma medianamente ágil. A pesar de las tormentas del domingo, los ingresos no se vieron afectados, ya que en su mayoría la carga fue preparada entre el sábado y el domingo en la mañana, antes de los temporales. Se espera que las repercusiones sean notorias a partir de las próximas jornadas. Aumentaron los valores de: acelga, espinaca, lechuga de calidad superior, perejil, remolacha, repollo, morrón rojo, tomate redondo y Cherry, zuchini, frutilla, durazno tipo Pavías y descendieron los precios de referencia de: manzana Gala, pera William’s, uva Moscatel, apio Hoja y chaucha chata.

Frutas de hoja caduca: los altos ingresos de manzanas del grupo Gala continúan presionando a la baja sus cotizaciones. Los mayores precios son los alcanzados por las partidas de las variedades Brookfield Gala y Gala Fult, por su alta cobertura de sobre – color rojo intenso, especialmente esta última. En peras los mayores ingresos de la variedad William´s generaron descenso en los valores alcanzados. En duraznos conviven en la oferta partidas dispares, donde las variedades de planta o de reciente cosecha (principalmente Pavías) alcanzan cotizaciones superiores a otras con algún tiempo de conservación y problemas de calidad.

DESTACADOS DE LA SEMANA PARA UNA ECONOMÍA SALUDABLE

Productos recomendados de la semana del 6 al 12 de febrero del 2017.

Por esta semana los productos de la huerta que engalanan la mejor opción de compra siguen siendo los pepinos y, se agregan los ajos y los boniatos Arapey Cuarí. Y como la mejor opción en frutas por siete días más son las manzanas Gala, acompañadas por la uva Moscatel.

Emilio Gancedo